Hotel INNSiDE by Meliá Alicante Porta Maris: Una experiencia mediterránea





El INNSiDE by Meliá Alicante Porta Maris se presenta como una de las propuestas hoteleras más completas y dinámicas de la ciudad de Alicante

Situado en un enclave privilegiado, entre la playa del Postiguet y el puerto deportivo, el hotel ofrece una experiencia vibrante, mediterránea y abierta tanto a viajeros como a la propia comunidad local. Su compromiso con el confort, la cultura y el estilo de vida urbano se refleja en cada rincón del establecimiento.

El hotel cuenta con 180 habitaciones, todas ellas diseñadas para potenciar la luminosidad natural que caracteriza al Mediterráneo. Amplias, modernas y con un estilo contemporáneo, cada estancia dispone de balcón privado, creando un espacio donde relajarse mientras se contempla el entorno marítimo o la ciudad.

Además, el hotel es pet friendly, permitiendo que los huéspedes viajen con sus mascotas y disfruten juntos de una experiencia cómoda y acogedora. Uno de los grandes atractivos del INNSiDE by Meliá Alicante Porta Maris es su programa cultural, que convierte el hotel en un punto de encuentro creativo y social. Exposiciones temporales, música, actividades de bienestar y propuestas colaborativas con artistas locales forman parte de una agenda que impulsa la vida cultural de Alicante, integrando el hotel en el pulso de la ciudad.

En el ámbito del bienestar, el establecimiento alberga el que es considerado el SPA urbano más completo de Alicante. HALO SPA es un espacio diseñado para desconectar y renovarse. Piscinas interiores, circuitos termales, cabinas de tratamientos y zonas de relajación convierten este área en un auténtico refugio para el cuerpo y la mente. El hotel también está preparado para acoger reuniones y eventos de todo tipo, gracias a sus salas multifuncionales, dotadas de luz natural, tecnología actualizada y un diseño flexible que se adapta a diferentes necesidades profesionales o celebraciones privadas.

Esta versatilidad convierte al INNSiDE Alicante Porta Maris en un lugar excelente para combinar trabajo, ocio y bienestar. Mención especial merecen la sala Big ideas, enseña de la marca INNSiDE de Meliá, donde poder realizar las reuniones más creativas, y The Balcony, la sala más grande y espaciosa, con vistas a mar y puerto deportivo, donde cualquier evento social puede convertirse en el más especial.

Además, los huéspedes pueden disfrutar de dos piscinas, ideales para relajarse al sol, refrescarse o simplemente contemplar las vistas al Mediterráneo en un entorno cuidado y moderno. El INNSiDE by Meliá Alicante Porta Maris es más que un hotel: es un espacio abierto a la ciudad, donde se fusionan hospitalidad, cultura, bienestar y estilo de vida mediterráneo, ofreciendo una experiencia completa y memorable para todos los que lo visitan.

Cor y Sideral: dos espacios, una misma esencia frente al mar

El hotel INNSiDE by Meliá Alicante Porta Maris refuerza su apuesta gastronómica con dos espacios que miran al Mediterráneo desde perspectivas distintas pero complementarias. Cor y Sideral abren sus puertas tanto a huéspedes como al público local, ofreciendo experiencias que combinan producto, vistas y ambiente en enclaves privilegiados frente al mar. Dos propuestas que convierten la gastronomía en una forma de vivir Alicante.

Restaurante Cor

El restaurante Cor es un espacio gastronómico que conecta la esencia mediterránea con el estilo contemporáneo. Abierto tanto a huéspedes como a residentes de Alicante, Cor ofrece una experiencia que combina cocina local, ambiente relajado y una ubicación privilegiada frente al mar, con vistas que acompañan cada momento del día.

Su propuesta culinaria gira en torno a productos locales y de temporada, seleccionados cuidadosamente para reflejar la riqueza gastronómica de la Costa Blanca. Pescados frescos de la lonja, verduras de proximidad y recetas tradicionales reinterpretadas forman una carta honesta y moderna, donde la calidad del producto es la protagonista.

El diseño del espacio destaca por su luminosidad y conexión con el exterior gracias a sus amplios ventanales que permiten disfrutar del Mediterráneo desde cualquier mesa. Cor se convierte así en un lugar ideal para un almuerzo relajado, una cena especial o un encuentro informal con amigos, siempre acompañado por un ambiente cálido y cercano.

Cor es un corazón, un pálpito que es una ola que llena tus sentidos de Mediterráneo, y que te pone la sal en la boca. Más que un restaurante, Cor es un punto de encuentro abierto a la ciudad, donde gastronomía, vistas y cultura local se unen para crear una experiencia auténtica y memorable junto al mar.

Restaurante Sideral

Sideral, situado en la primera planta del hotel INNSiDE by Meliá Alicante Porta Maris, es un espacio gastronómico que combina frescura, creatividad y el espíritu más vibrante del Mediterráneo. Su terraza, abierta al horizonte azul, invita a relajarse mientras la brisa marina y las vistas al mar acompañan cada bocado. Desde este enclave privilegiado, la piscina —que se proyecta como la proa de un barco sobre el puerto— aporta un punto escénico único que convierte cada visita en una experiencia visual y sensorial.

La propuesta culinaria de Sideral es desenfadada y divertida, con una carta inspirada en el street food internacional. Hamburguesas sabrosas, platos para compartir y sabores urbanos se integran en una oferta pensada para disfrutar sin complicaciones, ideal tanto para comidas informales como para tardes relajadas al sol.

Además de su cocina, Sideral destaca por su coctelería creativa, perfecta para acompañar la puesta de sol o para animar encuentros con amigos en un ambiente distendido y moderno. Cócteles frescos, presentaciones cuidadas y una atmósfera joven completan una experiencia que combina sabor, ritmo y vistas privilegiadas.

Sideral es el lugar perfecto para quienes buscan gastronomía ligera, cócteles, piscina y Mediterráneo… Todo en un mismo espacio vibrante y lleno de personalidad.