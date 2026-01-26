Hoteles Poseidon: Rumbo al centenario con la mirada puesta en el cielo de Benidorm





El grupo hotelero familiar, referente en la Costa Blanca, ultima los detalles de su proyecto más ambicioso para 2027 mientras consolida su liderazgo en sostenibilidad y experiencias personalizadas

A menos de dos años de celebrar su centenario, Hoteles Poseidon no vive de la nostalgia, sino de la evolución. Lo que comenzó en 1928 cuando Pedro Juan Martínez Baldó abrió el Bar La Marina en el Passeig de la Carretera de Benidorm , se ha transformado hoy en un grupo empresarial que, manteniendo sus valores familiares intactos, lidera la transformación turística de la provincia.

“Aunque el mundo es otro y Benidorm ha cambiado, nuestra divisa sigue siendo ofrecer el mejor producto y servicio. Cuidar del negocio pasa también por cuidar de la gente y del lugar donde trabajamos”, afirma Pere Joan Devesa, Director General de la cadena.

Sostenibilidad: Hechos, no palabras

En un contexto donde la conciencia ambiental es prioritaria, Hoteles Poseidon ha convertido la sostenibilidad en el eje de su estrategia, y no en una simple etiqueta de marketing. La cadena ha logrado reducciones significativas en su impacto ambiental en los últimos años, incluyendo un descenso del 30% en el consumo de agua por estancia y una disminución del 21% en electricidad.

“Las certificaciones no las vivimos como un trofeo, sino como una responsabilidad“, señala Devesa. Pioneros en el uso de biomasa y geotermia en la región, el grupo continúa invirtiendo en eficiencia energética y tecnología para proteger el destino que los acoge.

Diversificación: Del relax rural a la pasión deportiva

La fortaleza de Hoteles Poseidon reside en su capacidad para personalizar la experiencia mediante la tecnología y un trato cercano, adaptándose a cada viajero:

Desconexión Natural: En el interior, el Hotel Alahuar (Vall de Laguar) se consolida como un santuario de bienestar y turismo activo, ideal para quienes buscan senderismo y calma lejos del ritmo urbano.

En el interior, el (Vall de Laguar) se consolida como un santuario de bienestar y turismo activo, ideal para quienes buscan senderismo y calma lejos del ritmo urbano. Ocio Urbano: La cadena sigue innovando con espacios como el Dominic’s Sports Bar en el Hotel Poseidon Resort, un punto de encuentro moderno con pantallas gigantes y ambiente premium para disfrutar del deporte en vivo.

Más que un hotel: La experiencia Poseidon Living

La gran novedad que está captando todas las miradas es la expansión del resort con el concepto Poseidon Living. Se trata de una apuesta por espacios más amplios y versátiles, diseñados específicamente para quienes viajan con la “casa a cuestas” pero no quieren renunciar a las comodidades de un hotel de primer nivel. Es la respuesta ideal para familias que buscan esa sensación de hogar, pero con el servicio impecable que caracteriza a la marca.

Además, el ocio se ha profesionalizado. El complejo estrena un nuevo Sport Bar, un espacio vibrante que se convierte en el epicentro del entretenimiento. Mientras los más pequeños disfrutan de las actividades de animación, los padres pueden desconectar en un ambiente moderno, disfrutando de sus eventos deportivos favoritos con una oferta gastronómica desenfadada.

2027: Un nuevo horizonte en Benidorm

Sin embargo, el hito que marcará la nueva etapa del grupo llegará en el verano de 2027 con la inauguración del Hotel Playas de Benidorm.

Este desarrollo, que junto con el actual Poseidon Playa sumará una oferta de 600 habitaciones, redefinirá el skyline de Poniente. El edificio integrará diseño racionalista y tecnología punta con instalaciones únicas en las alturas: un Spa de última generación en las plantas 25 y 26, y una piscina infinity en la planta 27 con vistas panorámicas al Mediterráneo. Además, su salón multifuncional para más de 500 personas posicionará al hotel como un referente clave para el turismo de eventos (MICE).

Con la integración de Inteligencia Artificial para la climatización y una apuesta gastronómica de kilómetro cero, este proyecto simboliza el futuro de una cadena que se prepara para soplar las 100 velas demostrando que es posible cumplir un siglo siendo más innovador que nunca.