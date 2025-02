Ibolele Producciones trae a Alicante este verano a los emblemáticos Bryan Adams y Molotov

Con una tradición que se remonta a más de 230 años, Chocolates Marcos Tonda presenta su línea premium La Virgen 1793, una auténtica oda a la El panorama musical internacional se abre paso este verano en Alicante con dos grandes referentes del rock: el guitarrista y cantante Bryan Adams y la banda mexicana Molotov.

Ibolele Producciones trae a Área 12 el nuevo tour del canadiense Bryan Adams, ‘Roll With The Punches 2025‘, que tras su exitosa gira del pasado año vuelve a nuestro país para ofrecer 6 conciertos exclusivos, siendo Alicante una de las ciudades afortunadas en acoger a este legendario cantante.

Ibolele Producciones, una de las promotoras más prestigiosas en la organización de eventos y conciertos en España, organiza el icónico “Alicante Goldest Legends”, un ciclo de conciertos que ha llevado a la ciudad a emblemáticos artistas de renombre mundial. En este marco se celebrará la gira del canadiense Roll With The Punches 2025, que llega a Alicante el 4 de junio, una cita que se convertirá en una demostración del carisma y la energía que Adams despliega en cada uno de sus conciertos, posicionándose como uno de los espectáculos en vivo más impactantes del año. Este tour no solo presentará sus nuevas composiciones, sino que también hará un repaso por los clásicos que han marcado su carrera como Summer of ’69, Heaven y (Everything I Do) I Do It for You, ofreciendo a sus fans españoles la oportunidad de vivir nuevamente esa experiencia única de unión rockera que caracteriza sus actuaciones.

La pasión por la música y el compromiso con la excelencia le han permitido a Ibolele Producciones trabajar con algunos de los artistas más influyentes a nivel nacional e internacional, brindando experiencias inolvidables al público. Ejemplo de ello es el concierto que ofrecerá la banda de rock Molotov el 12 de julio en Alicante. Los mexicanos, que abarcan diversos estilos de géneros como el punk, metal y el hip-hop, ganaron en 2023 el Grammy Latino al mejor álbum de rock por su séptimo disco, ‘Solo d’lira’. Área 12 será testigo del carácter revolucionario de Molotov, puesto que la mayoría de sus canciones son conocidas por su contenido de sátira política y crítica social.

Ibolele Producciones: Elevando la música a un nuevo nivel

En el apasionante mundo de la música y los eventos, Ibolele Producciones se ha consolidado como un referente indiscutible. Con una trayectoria marcada por la excelencia, han tenido “el privilegio de colaborar con artistas de renombre internacional que han dejado huella en la historia de la música, haciendo de nuestros escenarios el epicentro de momentos inolvidables”, destacan desde la productora.

Artistas de talla mundial en nuestros escenarios

Su labor les ha permitido ser parte de la carrera de grandes figuras musicales, que abarcan desde leyendas internacionales hasta talentos españoles con proyección global, como Tom Jones, Simple Minds, Bob Dylan, James Blunt, Chayanne, Ricky Martin, Raphael, Joaquín Sabina, Alejandro Sanz, Enrique Bunbury, Dani Martín, Aitana y David Bisbal, entre otros.

Servicios que marcan la diferencia

En Ibolele Producciones se dedica a crear experiencias únicas, combinando creatividad, innovación y un impecable sentido de la calidad. Para ello diseñan festivales, giras y conciertos exclusivos, así como la logística completa, desde el sonido y la iluminación hasta el montaje de escenarios, asegurando una experiencia impecable tanto para artistas como para el público. Finalmente, desarrollan estrategias integrales que maximizan el impacto de cada evento, utilizando herramientas digitales, campañas en prensa y redes sociales.