La Federación de Enoturismo de la Comunidad Valenciana nace para poner en valor el vino, el territorio y revitalizar las zonas del interior

En una tierra en la que la viticultura no es solo un oficio o un sector más de la vasta cultura valenciana, es una construcción social que va más allá del producto: es el paisaje, el trabajo en viñedo, el cuidado del entorno y la atención del cliente, que además del vino, disfruta de las experiencias promovidas por las bodegas regionales.

En medio de esta maquinaria vinícola, surgió una nueva variante que sostiene y diversifica el sector: el enoturismo, ese conjunto de actividades dirigidas a los amantes del vino, y también a los recién iniciados, para que se sumerjan y conozcan los entresijos del proceso que recorre el vino desde el viñedo hasta la llegada del producto final al consumidor.

Para relanzar esta promoción del sector nace la Federación de Enoturismo de la Comunidad Valenciana, una organización formada por las cuatro rutas del vino —Alicante, Castellón, Utiel-Requena y Valencia— para hacer posible los objetivos que tienen en común: poner en valor el vino y el territorio valenciano, piezas clave para comprender la cultura y la identidad de esta región.

Este proyecto nace para remarcar la importancia del sector como motor socioeconómico de gran parte de las poblaciones del interior de la Comunitat Valenciana.

Más allá de nuestras fronteras

El objetivo de la federación, además de extender la cultura del vino valenciano, es convertir la región en un destino enoturístico de referencia que apueste por la sostenibilidad y que sirva de base para el turismo de las zonas del interior más despobladas.

Todos estos planes son posibles gracias al compromiso de las bodegas, que apuestan por prácticas sostenibles y respetuosas con los cultivos y el entorno natural que rodea las fincas.

En definitiva, la Federación de Enoturismo de la Comunidad Valenciana es el reflejo de la voluntad del sector por revitalizar los territorios del interior a través de propuestas enoturísticas que conectan vino, paisaje y cultura, y que convierten al visitante en parte activa de esta identidad.