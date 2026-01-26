La Vall d’Uixó: donde el agua cuenta la historia

La apuesta turística de la Vall d’Uixó se amplía año tras año, tanto por la incorporación de nuevos atractivos como por la puesta en valor de los ya existentes mediante inversiones e iniciativas que refuerzan su interés. El eje que vertebra este proyecto y define la identidad del destino es les Coves de Sant Josep, emblema de la ciudad y punto de partida del relato que la sitúa en el mapa turístico.

Este enclave singular, con el río subterráneo navegable más largo de Europa, continúa siendo el principal argumento para descubrir la Plana Baixa, pero no el único. En su entorno se desarrollan importantes proyectos que amplían la oferta cultural y de ocio. Destaca la excavación del Poblat Iber de Sant Josep, situado a pocos metros de las grutas. Con una inversión cercana a los tres millones de euros, se trata de la investigación arqueológica más ambiciosa realizada hasta la fecha en el yacimiento, que permitirá profundizar en los orígenes de los primeros asentamientos humanos de la zona, mejorar su conservación, museizar el conjunto y facilitar su accesibilidad. La visita conjunta a les Coves y al poblado íbero es clave para comprender la dimensión histórica del paraje de Sant Josep.

Más atractivos

A esta actuación se suma la construcción de un parque acuático en la ribera opuesta del barranco, cuyas obras ya están en marcha y cuya apertura está prevista para este verano, reforzando la oferta lúdica del entorno.

Además, la Torre de Benissahat, recientemente rehabilitada, se incorpora como centro de interpretación del Camí de l’Aigua, un itinerario que conecta el río subterráneo con los núcleos históricos de la ciudad y desde el que parte la ruta hacia el Castell d’Uixó, de origen andalusí, ahora mejor señalizada y otro punto de interés.