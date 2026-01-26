Llíria apuesta por la naturaleza, la gastronomía y el patrimonio

La Ciudad Creativa de la Música presenta un turismo centrado en las tradiciones a todos los niveles

El Ayuntamiento de Llíria dará a conocer, en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), su propuesta turística basada en la naturaleza y el paisaje, la oferta musical, gastronómica y patrimonial del municipio. La localidad quiere poner en valor y difundir entre los operadores del sector su riqueza natural y paisajística, en la que el municipio se encuentra rodeado de dos grandes parques naturales, la Serra Calderona y el Parque del Turia. Igualmente, su tradición e historia musical, con la extensa y variada programación de conciertos, recitales, festivales y concursos, siendo la ciudad por excelencia de la música valenciana y reconocida como Ciudad Creativa de la Música por la Unesco.

También su variada gastronomía, con el buen nivel de su restauración y su exitosa campaña del «Esmorzaret Llirià», donde miles de personas pueden degustar el producto local durante los meses estivales. Y, por último, su magnífico patrimonio histórico, donde Llíria también lleva el sobrenombre de «Sinfonía de Culturas», ya que en una misma localidad se pueden acceder a 14 Bienes de Interés Cultural de diferentes civilizaciones que recorren más de tres milenios, tanto en visitas de un día como con el «Weekend Llíria Experience».

Nuevas promociones

El concejal de Turismo y Ciudad Creativa Unesco, Paco García, explica que este año se promocionará en Fitur el nuevo diseño de los planos turísticos, que recogen todas las rutas, sendas, parajes y lugares patrimoniales que el visitante puede recorrer en un fin de semana. Todo ello complementado con una variada programación cultural.

Además, en esta edición, la plaza central del estand de la Comunitat Valenciana, acogió una actuación en directo del Grup de Danses «El Tossal» de Llíria, el sábado 24 de enero a las 16.30 horas, como una muestra de la oferta del municipio.

Por otra parte, hay que destacar los grandes Festivales que organiza la capital edetana, como son: el Festival de Música Antigua y Patrimonio «eMe» (marzo); Desenjazz (abril); el Turia Music Festival «TuMu» (mayo); el LLUM FEST (julio); o el Festival de Bandas (septiembre). Y se complementan con atracciones turísticas y visitas especiales al patrimonio en Amare et Sapere (febrero), Històries Nocturnes (junio) y los festivales de grupos contemporáneos que se enmarcan en fiestas de San Vicente, San Miguel y el 9 d’Octubre.

Festivos y tradiciones

Llíria además cuenta con un amplio abanico de turismo festivo, que se concentra principalmente desde mediados de agosto y hasta principios de octubre. Las primeras fiestas tradicionales que ofrece Llíria son las de San Vicente, en el mes de abril. Ya en el verano se inicia un intenso ciclo con las celebraciones de la Purísima, el Remedio y San Miguel. Estas propuestas hacen que el Ayuntamiento de Llíria reafirme su compromiso con la promoción turística.