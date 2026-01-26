Mediterráneo Golf: hogar de Sergio García

Con un recorrido de 18 hoyos, Mediterráneo Golf es una joya ubicada en un amplio valle entre montes a 6 km del Mediterráneo en Castellón.

Sus sutiles dificultades lo hacen más delicado de lo que parece, sin por ello desalentar a jugadores de nivel medio. Los búnkers de calle y de green están inteligentemente situados y bien visibles e indican la táctica de juego a adoptar.

Circuito

Con un arbolado compuesto de pinos, algarrobos y olivos, algunos árboles aislados obligan a pegar la bola con efecto y hay obstáculos de agua – lagos y canales – en línea de juego en siete hoyos, completando una panoplia de dificultados muy variadas. Los greens, que están preparados para que rueden a la velocidad del Circuito Profesional Americano –dado que es el campo de origen de Sergio García– añaden un componente de alta calidad al juego. Se trata de un recorrido apto para todo el mundo y se aconseja tanto por su armonía como por su cuidadoso mantenimiento.

Academia

Además, cuentan con la Sergio García Golf Academy, donde moldean cada swing según los movimientos del jugador para lograr su máximo potencial. Y ofrecen una experiencia de entrenamiento completa a nivel técnico, físico, de práctica de juego, análisis de swing, con valores y diversión, al igual que ocurre con la Sergio García Junior Academy, para mayores de 13 años, donde los alumnos compaginan los estudios y el entrenamiento, y viven en una residencia. En el mes de julio, además, organizan la Summer Academy, en la que los alumnos disfrutan de la residencia y del golf.