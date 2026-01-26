Moncofa: un destino que se vive

Hay destinos que se visitan y otros que se viven. Moncofa pertenece a esa categoría especial de lugares que, desde el primer momento, transmiten una sensación difícil de explicar pero fácil de sentir: la de estar en casa. Situada en un enclave privilegiado del litoral castellonense, a medio camino entre Valencia y Castelló, esta localidad ha sabido convertir su excelente ubicación en una de sus grandes fortalezas.

Playas e identidad

Cercana, accesible y bien comunicada, Moncofa se presenta como el destino ideal para quienes buscan calidad de vida, ocio familiar y auténtico espíritu mediterráneo durante todo el año. Bajo el lema ‘Moncofa, ¡tan cerca! Tu primer sol, tu segunda casa’, el municipio invita a descubrir un refugio costero acogedor, con identidad propia y vida más allá del verano. El mar es el gran protagonista. Sus playas abiertas, tranquilas y cuidadas permiten disfrutar del Mediterráneo sin prisas ni masificaciones. Un compromiso firme con la calidad litoral avala esta experiencia: cuatro Banderas Azules y el Sendero Azul Europeo certifican la excelencia de sus aguas, servicios y apuesta por la sostenibilidad.

Cientos de propuestas

Durante el verano, Moncofa multiplica su energía con ‘Moncofa Mar d’Activitats’, un programa que ofrece cerca de 300 actividades gratuitas. Conciertos, espectáculos familiares, el Festival MAC, deporte y cultura la convierten en un gran escenario al aire libre junto al mar. Pero Moncofa no se apaga cuando termina agosto. Pascua, Navidad y los fines de semana del resto del año mantienen viva su agenda cultural entre el casco urbano y el Grao. A ello se suma una gastronomía profundamente mediterránea, mercados tradicionales y fiestas populares que refuerzan la vida local. Moncofa ha crecido sin perder su esencia. Y, quizá por eso, quien la descubre siempre encuentra una razón para volver.