Música, emoción y experiencias únicas en Noches Mágicas 2025

La magia del verano se vive cada año en el Festival Noches Mágicas, un evento que convierte las noches de la Costa Blanca en una experiencia inolvidable. Este 2025, Noches Mágicas llega a su 13ª edición del 24 de julio al 10 de agosto y cuenta en su cartel, entre otros, a Bonnie Tyler, Sara Baras, Tony Hadley, Babe o Iván Ferreiro.

Consolidado como uno de los eventos culturales más importantes de la Comunitat Valenciana, Noches Mágicas ha contado a lo largo de sus 12 ediciones con la presencia de artistas tan emblemáticos como Julio Iglesias, Joan Manuel Serrat, Raphael, Rozalén, Luz Casal, Hombres G, Andrés Calamaro, The Waterboys, Crystal Fighters, La Oreja de Van Gogh o Ana Torroja, entre muchos otros.



Lo que distingue a Noches Mágicas de otros festivales no solo es su cuidado por el detalle, sino también la atmósfera íntima y especial que brinda su aforo reducido, permitiendo disfrutar de cada actuación de forma cercana y exclusiva y de un enclave espectacular ubicado en los impresionantes jardines alicantinos de la Finca Jardines de Abril.

Artistas confirmados



Entre los primeros nombres confirmados para esta nueva edición destacan la icónica Bonnie Tyler, con su inconfundible voz y éxitos como «Total Eclipse of the Heart»; el carismático El Kanka, referente del pop mestizo español; la fuerza escénica de Bebe, celebrando los 20 años de su legendario álbum Pafuera Telarañas; y la elegancia flamenca de Sara Baras, quien presentará su aclamada gira Vuela. Además, el festival contará con la presencia del mítico Tony Hadley, exlíder de Spandau Ballet, y del incomparable Iván Ferreiro, cabeza de cartel en la noche indie Music in the Garden.

80’s Summer Party



El festival también rinde homenaje a décadas emblemáticas con sus ediciones de la 80’s Summer Party, sábado 26 de julio y sábado 2 de agosto, la fiesta del verano más esperada en la provincia alicantina, que contará con artistas de la talla de Rafa Sánchez y Cómplices, entre otros artistas pendientes de presentar.



Más allá de la música, Noches Mágicas posiciona a la Comunitat Valenciana como un referente de turismo cultural. Cada noche se convierte una experiencia musical y sensorial inolvidable: música en vivo, gastronomía mediterránea en el restaurante Luna by Terre Catering y un entorno natural inigualable que envuelve a los asistentes en una experiencia mágica bajo las estrellas.

Este verano, el arte, la música y la emoción tienen una cita en Noches Mágicas 2025. Vive una experiencia que va más allá de los conciertos. ¿Te unes a esta celebración de la vida y la cultura?

Más información y entradas aquí.