Onil, la «Cuna de la Muñeca»





Una joya situada en el corazón de la provincia de Alicante, con una personalidad única que conquista a quien la visita





Esta villa, acogedora y llena de historia, es conocida mundialmente como la “Cuna de la Muñeca”, un título que no es casualidad: aquí nace buena parte de la tradición muñequera española y se desarrolla gran parte de su industria artesanal e histórica.

La visita a Onil es un recorrido fascinante por la historia de un oficio convertido en símbolo cultural. El Museo de la Muñeca, ubicado en la emblemática Casa de l’Hort, acoge una colección permanente excepcional con más de 1.500 muñecas expuestas que abarcan toda la evolución de este objeto amado por generaciones: desde las primeras piezas artesanales hasta las creaciones modernas que hacen de Onil un referente mundial en la fabricación de muñecas. Este museo, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), es un lugar imprescindible para familias, coleccionistas y curiosos, ofreciendo una mirada profunda al proceso manufacturero, la evolución del diseño y la importancia social de la muñeca.

Pasear por Onil es también descubrir la historia viva de la villa. El Palacio-Fortaleza del Marqués de Dos Aguas es, sin duda, uno de los edificios más impresionantes.

Construido entre los siglos XVI y XVII, combina arquitectura gótica y renacentista y destaca por su belleza sin igual. Este palacio, también declarado BIC, alberga diversas salas y museos que muestran las tradiciones y festividades locales, como el Museo de la Fiesta, dedicado a los Moros y Cristianos. Sus claustros, salones y espléndidas estancias son una invitación a comprender el patrimonio festivo y social de Onil. El consulado de los Reyes Magos es único en el mundo, donde Sus Majestades de Oriente duermen durante la noche del 5 de enero. En el palacio también hay una sala dedicada a los “Fatxos”, tradición centenaria de Onil y de lo más disruptivo que hay en el panorama nacional debido a su origen y la fecha de su celebración, el 24 de diciembre. También está en dicho palacio el espacio llamado “Espai Sempere”, dedicado al artista internacionalmente conocido y natural de Onil, Eusebio Sempere. Su obra es impresionante y está expuesta en museos de arte de inmejorable renombre. Eusebio Sempere llegó incluso a ganar el premio Príncipe de Asturias de Bellas Artes en 1983.

Entre los recursos singulares de la villa se encuentra un Refugio Antiaéreo de la Guerra Civil, una instalación histórica que ofrece una perspectiva auténtica de los acontecimientos del siglo XX y la memoria del pueblo. De igual forma, el Pouet de la Neu —un pozo tradicional para almacenar— representa un testimonio único de las técnicas antiguas de conservación y la vida rural en épocas pasadas.

Para los amantes de la naturaleza, el Paraje Natural de Santa Ana es un entorno precioso e ideal para pasear, relajarse bajo la sombra de los pinos o disfrutar de rutas de senderismo en plena Sierra de Mariola. Asimismo, espacios como Casa Tápena, con sus jardines y un laberinto natural, hacen de Onil un destino perfecto para combinar cultura, historia y naturaleza en un solo viaje.

Onil es, sin duda, un destino que enamora: su mezcla de tradición, patrimonio único y naturaleza ofrece a los visitantes una experiencia inolvidable.

