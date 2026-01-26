Port Hotels: una forma de viajar el Mediterráneo, destino a destino



Viajar por la Comunidad Valenciana es descubrir una forma de vivir ligada al mar, a la luz y a los pequeños placeres. Port Hotels propone hacerlo desde alojamientos que no solo son punto de descanso, sino parte esencial de la experiencia. Con presencia en algunos de los enclaves más atractivos del territorio, la cadena se ha consolidado como un referente del turismo mediterráneo, combinando diseño, comodidad y una atención cercana que invita a sentirse como en casa.

Desde Alicante, el Hotel Port Alicante se abre a la ciudad y al Mediterráneo con propuestas que miran al cielo, como su rooftop BOGA, un espacio donde la gastronomía y las vistas se convierten en protagonistas al atardecer. En Benidorm, uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Europa, Port Hotels refuerza su apuesta con establecimientos pensados para todo tipo de viajeros. A ellos se sumará en primavera de 2026 el nuevo Hotel Port Benidorm, con dos torres —Blue Tower y Sky Tower— concebidas para ofrecer confort, amplitud y panorámicas privilegiadas del litoral y la ciudad.

Habitación del Hotel Port Jardín Milenio.

Elche aporta una de las caras más singulares de la cadena. En pleno Palmeral, Patrimonio de la Humanidad, el Hotel Huerto del Cura se presenta como un auténtico oasis donde naturaleza, historia y diseño mediterráneo conviven en armonía. Completan la oferta ilicitana el Hotel Port Elche, ubicado en el parque empresarial y orientado a estancias funcionales y de negocios, y el Hotel Port Jardín Milenio, ideal para quienes desean combinar cultura urbana y descanso en un entorno cuidado.

La costa sigue siendo un eje fundamental del viaje. En Calp, el Hotel Port Europa permite disfrutar del Mediterráneo en un ambiente relajado y familiar, mientras que en Dénia, el Hotel Port Dénia conecta con la esencia gastronómica y marinera de uno de los destinos más apreciados del litoral alicantino.

Valencia completa el recorrido con el Hotel Port Feria y el Hotel Port Azafata, dos propuestas urbanas pensadas tanto para escapadas como para viajes profesionales, con servicios adaptados y una ubicación estratégica.

Rooftop BOGA ubicado en el Hotel Port Alicante.

Más allá de los destinos, todos los alojamientos comparten una misma filosofía: cuidar los detalles, apostar por la sostenibilidad, integrar innovación tecnológica y ofrecer experiencias que conectan con el estilo de vida mediterráneo. Port Hotels no solo acompaña al viajero, sino que lo invita a descubrir cada lugar desde dentro, con calidez, autenticidad y una mirada contemporánea al turismo.

Con esta red de hoteles repartidos entre Alicante, Benidorm, Elche, Calp, Dénia y Valencia, Port Hotels se consolida como una manera de recorrer la Comunidad Valenciana a través de experiencias que combinan bienestar, paisaje y la esencia de un Mediterráneo que siempre invita a volver.