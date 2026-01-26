Relleu, senderos de vértigo, historia viva y sabor a tradición





El municipio destaca por su carácter universitario, su valor patrimonial, la completa variedad de servicios y un amplio calendario anual

Una bonita y sinuosa carretera con un paisaje de pinos, olivos y almendros llega hasta el municipio de Relleu. La localidad nos ofrece gran cantidad de posibilidades para disfrutar, rutas senderistas, patrimonio Histórico, cultura, aventura y una rica gastronomía.

Empieza nuestra visita en Relleu ¿Qué no podemos perdernos? Partimos de la plaza Sagrat Cor de Relleu, donde la Iglesia de Sant Jaume nos abre sus puertas a una bella pero sencilla construcción del siglo XVII. En su interior se encuentra la Capilla de la Mare de Deu del Miracle, Patrona de Relleu.

Continuamos por sus callejuelas empedradas y algo empinadas que nos llevan a puntos como el Museo Etnológico, un bonito edificio del S.XIX en cuyo interior podremos ver tanto piezas arqueológicas como etnológicas que nos ayudarán a entender como se vivía antaño en la localidad.

Continuamos nuestro paseo hacia la parte alta del municipio por una senda entre pinos que nos acompañan hasta la Ermita de Sant Albert, desde donde tendremos unas vistas «instagrameables». Coronando esta zona, el Castillo, construcción defensiva de época Islámica, declarado BIC en 2001 y que en la actualidad, aunque visitable se encuentra en proceso de rehabilitación y restauración para su puesta en valor.

Desde la Plaza Constitució, donde se encuentra ubicado el Ayuntamiento, tiene inicio una de las rutas más singulares de la localidad «la ruta de las pasarela del Pantano de Relleu». Este sendero circular de 8 kilómetros nos conduce hasta el acceso a las pasarelas, un sendero de vértigo de madera enclavado al frente rocoso que transcurre por el interior del estrecho del pantano con más de 680 metros de recorrido y con dos miradores de cristal que harán que nuestra adrenalina se dispare.

Durante el recorrido se puede observar la impresionante presa del S. XVIII de más de 30 metros de altura, siendo esta una de las mas antiguas de la Comunidad Valenciana.

Pero en esta ruta no solo subiremos las pulsaciones, también pondremos en alerta nuestros sentidos con una flora y fauna autóctona de gran valor ecológico que nos acompañará en todo nuestro recorrido. Regresamos al casco urbano, donde podremos reponer fuerzas con su rica gastronomía, típica de la zona de montaña, faseures, coca a la paleta, buen embutido, aceite de calidad y un sabroso pan nos dejarán a punto para un rico dulce y un digestivo que rematarán nuestra visita.

Pero además de lo citado anteriormente, Relleu celebra fiestas de gran interés como es Sant Antoni del Porquet, celebrada el fin de semana más próximo al 17 de enero y declarada de Interés Turístico de la Comunidad Valenciana. Esta festividad atrae en un día a más de 8.000 visitantes dispuestos a disfrutar de la tradición, la gastronomía y la música.

Relleu no es solo esto, es mucho más que no te debes perder. Relleu, el meu poble i el teu.