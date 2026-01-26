Requena: ciudad Española del Vino 2026

El municipio cuenta con cerca de un centenar de bodegas y más de cuatro mil viticultores

Iglesia de Santa María.

Requena ha sido designada por la Asociación Española de Ciudades del Vino (Acevin) como ‘Ciudad Española del Vino’ durante 2026. De la mano del Ayuntamiento de Requena, la ciudad se va a posicionar como ‘epicentro’ del vino a nivel nacional durante todo el año 2026, con una completa programación de acciones de promoción, turismo y cultura que van a suponer un empujón excepcional para una ciudad que respira cultura, tradición e historia de vino y cava desde hace más de 2.700 años, tal y como atestiguan los restos arqueológicos de Las Pilillas.

En Requena todo gira alrededor de la vid y el vino. Las grandes chimeneas y las frías naves industriales se han sustituido por bucólicos paisajes naturales, con el viñedo más extenso y homogéneo de la Comunitat Valenciana, cerca de un centenar de bodegas y más de cuatro mil viticultores. Además cuentan con la singularidad de la uva autóctona de la zona, la Bobal, convertida en todo un estandarte de diferenciación y calidad. Mención aparte merecen la riqueza patrimonial del municipio, con las Cuevas de La Villa y el Museo del Vino-Palacio del Cid como principales reclamos.

Patrimonio natural

Sin embargo, la localidad ofrece muchos más atractivos, que la convierten en un paraje cultural, de naturaleza y tradición dentro del turismo de interior. La historia de la localidad se remonta a la Edad de Hierro y el paso de las civilizaciones posteriores ha marcado su arquitectura. De hecho, el turista puede realizar un recorrido subterráneo por el subsuelo medieval, a través de las cuevas, bajo la plaza de Albornoz, en el barrio de La Villa.

Un paseo por el casco antiguo permite, además, deslumbrarse con edificios como la Casa-Museo de la Seda o las iglesias góticas de Santa María y el Salvador, el Palacio del Cid o la Torre del Homenaje.

Alrededor de la ciudad, existe un importante patrimonio natural, como el parque natural de las Hoces del Cabriel o el de Sot de Chera y las sierras del Tejo o Herrada del Gallego. La riqueza de los productos requenenses, por su parte, marca la agenda de eventos como la Feria Requenense del Vino que se celebra en agosto y la Muestra del Embutido Artesano y de Calidad que tiene lugar en febrero; así como las fiestas de la Vendimia, entre agosto y septiembre.