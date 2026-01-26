Riba-roja de Túria: innovadora, sostenible y con identidad propia

La Realidad Aumentada llega para ofrecer una experiencia única a los visitantes

Riba-roja de Túria continúa consolidándose como un destino turístico con identidad, patrimonio, innovación y sostenibilidad. En 2026, el municipio refuerza esta apuesta con su presencia en la FITUR, donde presenta un conjunto de iniciativas alineadas con un modelo turístico experiencial, accesible y respetuoso con el entorno. Estas actuaciones se desarrollan en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.

Uno de los pilares de esta evolución es la mejora de la experiencia del visitante mediante herramientas digitales. A los proyectos ya en marcha se suma una nueva aplicación de Realidad Aumentada que permite descubrir la historia y el patrimonio local de forma inmersiva. La herramienta ofrece acceso gratuito a rutas, audioguías y recreaciones tridimensionales, adaptadas a distintos perfiles de público.

Paralelamente, el Área de Turismo avanza en la gestión inteligente del destino con la implantación de un Panel de Datos y la elaboración de informes de movilidad, que permiten analizar el comportamiento de los visitantes, optimizar recursos y mejorar la toma de decisiones desde una perspectiva sostenible y basada en datos.

Un municipio centrado en el posicionamiento

En el ámbito de la promoción, el destino se encuentra en la fase final de elaboración de su Plan de Marketing Turístico, que definirá las líneas estratégicas de posicionamiento, comunicación y captación de públicos. Este documento se verá reforzado por campañas digitales dirigidas a aumentar la visibilidad del destino y atraer nuevos segmentos de demanda.

Dentro de esta estrategia destaca el proyecto de enlazamiento solidario con Banyeres de Mariola, iniciado en 2025, que, apuesta por la colaboración intermunicipal, el turismo responsable y la resiliencia territorial, alineándose con los ODS 8, 11 y 17. La estrategia se completa con una oferta basada en el patrimonio cultural, la gastronomía de proximidad y el turismo activo y de naturaleza, y con la celebración en 2026 de la Ofrenda al Río Túria, Fiesta de Interés Turístico.