Sagunt: gran oferta cultural con dos nuevos espacios musealizados

El ayuntamiento da importancia a la historia y el legado cultural de la ciudad

Sagunt, uno de los destinos turísticos más consolidados y reconocidos de la Comunitat Valenciana, amplía su oferta cultural con dos nuevos proyectos museográficos en el Fortín del Grau Vell y la Nave de Efectos y Repuestos, que darán a conocer su histórica relación con el mar y la industrialización.

El Grau Vell es un enclave único en la Comunitat Valenciana. Formado por unas treinta casas y presidido por el fortín costero del siglo XVI, guarda el recinto portuario íbero-romano más importante del litoral valenciano, con restos que datan del siglo V a.C. El ambicioso proyecto de musealización para este espacio histórico contempla la creación del Centro de Interpretación de la Cultura Mediterránea y del puerto Arse-Saguntum.

Iglesia del Grau Vell. A.S.

Estudio de la ciudad

El segundo gran proyecto de musealización se desarrolla en Puerto de Sagunt, una de las últimas ciudades-factoría de España. La histórica Nave de Efectos y Repuestos, construida en 1927, será sede del Museo Industrial y de la Memoria Obrera, un espacio que conservará, estudiará y difundirá el legado industrial de la ciudad.

Con estos dos nuevos espacios, Sagunt refuerza su identidad como destino cultural integral. A sus recursos clásicos —el Castillo, el Teatro Romano, el Museo Histórico, la Via del Pòrtic, el Horno Alto y la Casa dels Berenguer— se añaden ahora propuestas innovadoras que ponen en valor su patrimonio marítimo e industrial. El Fortín del Grau Vell y el Museo Industrial no son solo proyectos museográficos, son puertas abiertas a la historia, la memoria y la experiencia.