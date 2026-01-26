San Vicente del Raspeig refuerza su proyección turística con una amplia oferta cultural, deportiva y de ocio





El municipio destaca por su carácter universitario, su valor patrimonial, la completa variedad de servicios y un amplio calendario anual

San Vicente del Raspeig se presenta en la Feria Internacional de Turismo de 2026 como uno de los destinos turísticos de la Costa Blanca más dinámicos gracias a su extensa oferta de actividades culturales, deportivas, festeras y de ocio para todos los públicos, en constante crecimiento. El municipio, de visita imprescindible, destaca por su carácter universitario, su valor patrimonial, la completa variedad de servicios y un amplio calendario anual que combina tradición, innovación y entretenimiento familiar.

El posicionamiento de San Vicente como destino de Turismo Deportivo es una de las apuestas que se han reforzado con la celebración de eventos de primer nivel de ámbito nacional e internacional.

En los próximos meses, el municipio será sede de llegada de la 3ª etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana, una las grandes pruebas europeas de ciclismo con gran repercusión mediática. San Vicente acogerá, además, el Campeonato de España de Taekwondo en las categorías Cadete y Junior, consolidándose como un enclave preparado para albergar competiciones de máxima exigencia. Completa esta programación el Open Internacional de Ajedrez, un evento que reúne a figuras de todo el mundo.

San Vicente también se sitúa entre los enclaves de referencia en Turismo Cultural. El municipio desarrolla más de 200 actividades anuales, entre ellas, grandes citas con más de tres décadas de historia, como la prestigiosa Semana Musical Lillo Cánovas, la Semana del Teatro o los Premis 9 d’Octubre, así como nuevas iniciativas, entre las que destacan los festivales de zarzuela y flamenco, ciclos de jazz, la Escuela Internacional de Zarzuela y propuestas para los más pequeños.

La ciudad también sobresale por sus fiestas y tradiciones con celebraciones de gran participación y singularidad como son las Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos, en abril, las Hogueras y Barracas, en julio, y el 9 d’Octubre. También desde el Ayuntamiento potenciará la identidad culinaria sanvicentera, la calidad de su hostelería y del comercio de proximidad y su potencial como experiencia turística.