Segorbe: entre murallas medievales

Situado entre dos parques naturales, Segorbe es el destino perfecto para quienes buscan historia, naturaleza y conocer una fiesta única en el mundo. Su conjunto histórico, declarado Bien de Interés Cultural, es la puerta de entrada a un recorrido que transporta a través de siglos de historia y tradición.

La muralla, el castillo y el acueducto medieval, construidos entre los siglos XI y XII, son solo algunos de los monumentos que se pueden ver. Aunque, con el paso de los años, se ha ido invirtiendo en su rehabilitación, a día de hoy continúa su recuperación histórica con más de cuatro millones que se harán realidad este año. Dichos elementos y la zona histórica siguen siendo testigos del esplendor de la ciudad.

Para los más aventureros, Segorbe tiene una amplia variedad de rutas que muestran la cara más natural de la localidad. Los parques de la Sierra Calderona y la Sierra Espadán permiten perderse entre montañas y senderos de biodiversidad increíble.

La Entrada de Toros y Caballos

Y, si hay algo hace de Segorbe un lugar verdaderamente especial, es su Entrada de Toros y Caballos. Celebrada anualmente en la segunda semana de septiembre, es atractivo para miles de personas de todo el mundo. Declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional y BIC Inmaterial, la Entrada es una experiencia indescriptible, motivo perfecto para acudir a esta maravilla de destino, único, amable y singular que hará a cualquier visitante sentirse como en casa.