

La cadena hotelera alicantina se encuentra inmersa en un ambicioso proyecto de renovación en todos sus establecimientos

La cadena hotelera alicantina se encuentra inmersa en un ambicioso proyecto de renovación en todos sus establecimientos en su apuesta por mantenerse a la vanguardia del sector tras más de cincuenta años siendo referente del turismo de sol y playa en Europa.

Servigroup cuenta con hoteles en las costas de Alicante, Castellón, Murcia y Almería y un establecimiento en la ciudad de Manizales (Colombia). 2026 no ha hecho más que empezar y la maquinaria de Hoteles Servigroup ya trabaja a pleno rendimiento con tal de ultimar los detalles de una temporada turística que se prevé cargada de importantes novedades.

Hoteles Servigroup ha logrado posicionarse como una de las cadenas hoteleras líderes en España, con establecimientos ubicados frente al mar en las mejores playas de Peñíscola, Alcocéber, Oropesa del Mar y Benicasim, en Castellón; Benidorm, La Vila Joiosa y Orihuela, en Alicante; La Manga del Mar Menor en Murcia y Mojácar en Almería.

Su filosofía está basada en la mejora constante de sus servicios y establecimientos introduciendo mejoras y nuevas experiencias para satisfacer las expectativas de unos clientes que, como asegura su director de comunicación, Alejandro Benito, son «son cada vez más exigentes».

A lo que añade: «en Servigroup podemos presumir de una tasa de repetición muy elevada. El cliente que apuesta por nosotros no se equivoca y suele repetir en el mismo hotel o en otro del grupo. Por eso, cada año nos gusta introducir novedades en nuestras instalaciones para sorprender a todos esos viajeros que son tan fieles. Este es nuestro mayor orgullo».

Hoteles Servigroup se caracteriza por ofrecer al cliente las mejores instalaciones equipadas con todo tipo de servicios y comodidades en ubicaciones premium, pero es, sin duda, la gastronomía el gran sello diferenciador de la cadena. Servigroup cuida cada ingrediente que nutre sus buffets y restaurantes de un modo que parecería reservado para los más exclusivos establecimientos y pequeños alojamientos, pero que el grupo hace extensible a toda su planta hotelera con un engranaje que funciona a la perfección.

En su central de compras y gastronomía, situada en Benidorm, reciben a diario las materias primas de los mejores proveedores locales, y también las frutas, verduras e incluso el aceite de oliva que Servigroup produce en su propia finca agrícola, El Clot, situada muy cerca del mar en La Vila Joiosa.





Desde allí son capaces de proveer a diario las cocinas de todos sus hoteles con productos cosechados por la mañana y que al final del día podrán disfrutar los clientes en la mesa. Y es que disfrutar de una buena gastronomía es una parte fundamental de las vacaciones.

Más información:

Contactar con Hoteles Servigroup es muy rápido y sencillo.

En su página web podrás encontrar las mejores ofertas y ventajas; y si necesitas cualquier asesoramiento, tienes a tu disposición su central de reservas en el teléfono 965 85 59 00.

No hay mejor forma de empezar el año que con un viaje en el horizonte.