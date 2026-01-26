Vila-real: todo un referente en artes de calle

Vila-real es una ciudad que ha construido una identidad cultural propia ligada a las artes de calle. No en vano, es una de las ciudades europeas con mayor número de compañías de teatro de calle, una singularidad que forma parte de su carácter desde hace más de un siglo. Incluso su himno, fechado en 1910, lo refleja al definirla como «feliz cuna de artistas», una expresión que resume el fuerte vínculo entre la ciudad y la creación escénica.

FITCarrer

Este potencial cultural se materializa especialmente en el Festival Internacional de Teatro de Calle (FITCarrer), que alcanza este año 2026 su 38ª edición. A diferencia de otros festivales de teatro del panorama estatal, FITCarrer es el único centrado exclusivamente en las artes de calle, una apuesta que ha generado una identidad cultural diferenciada y reconocible.

De esta singularidad nace también una forma concreta de entender la cultura. Vila-real concibe las artes escénicas como un derecho accesible a toda la ciudadanía, independientemente de su origen, edad, ideología o poder adquisitivo. “Tomar las calles” significa acercar la cultura a todas las personas y transformar los espacios públicos en escenarios abiertos a la reflexión, la reivindicación social, la denuncia y la puesta en valor de realidades colectivas.

Modelo cultural

Este modelo cultural se apoya en el trabajo de compañías locales con una amplia trayectoria. Xarxa Teatre, promotora y fundadora de FITCarrer, es una de las formaciones más internacionales y ha contribuido decisivamente a la proyección exterior de la ciudad. La FAM Teatre, con más de una década de recorrido, ha sido reconocida con el Premio MAX 2025 a la Mejor Labor de Producción, consolidándose como una de las compañías con mayor proyección. Por su parte, Visitantes es responsable, junto a Producciones La Hormiga, del documental ‘A peu de carrer’, que analiza la evolución y el significado social de las artes de calle. Estas son solo unos ejemplos del talento local.

El festival, que se celebrará del 1 al 3 de mayo, se ha consolidado como un atractivo turístico y cultural, ofreciendo una alternativa al turismo tradicional y reforzando el reconocimiento de Vila-real como referente europeo del arte y el teatro de calle.