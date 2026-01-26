Valencia se proyecta en Fitur 2026

La ciudad es el destino cultural urbano de referencia en el Mediterráneo

Fitur se celebrará en IFEMA del 21al 25 de enero.

València está presente con fuerza en FITUR 2026, una de las ferias turísticas más relevantes a nivel internacional, que se celebra en IFEMA hasta el 25 de enero. El stand 7B01 del pabellón 7 es el espacio desde el que el Ayuntamiento y la Fundación Visit València presentan a profesionales y público general las principales novedades de la ciudad para el próximo año. Todo ello bajo la campaña ‘València. Mejor esta vida’, que refuerza la imagen de la ciudad como un destino urbano mediterráneo, sostenible y con una oferta cultural, deportiva y gastronómica diversa y consolidada.

La cultura es uno de los grandes ejes de la presencia valenciana en FITUR, con la promoción de hitos destacados como el tercer año jubilar del Santo Cáliz, la rehabilitación de la Basílica de los Santos Juanes, el Roig Arena y nuevos proyectos como el Museo Sorolla, que reúne más de 200 obras de la Hispanic Society, o el Espai Valdés. Junto a ello, la Fundación Visit València presenta la agenda deportiva de 2026, encabezada por los Gay Games que se celebrarán en junio, así como el posicionamiento gastronómico de la ciudad como epicentro de la Despensa del Mediterráneo, con acciones en torno al World Paella Day y su proyección de futuro.

La concejala de Turismo, Innovación e Inversiones, Paula Llobet, subraya la importancia de FITUR como escaparate para dar a conocer los atractivos de València y avanzar en su posicionamiento internacional. La presencia en la feria se completa con una intensa agenda profesional que incluirá cerca de 70 reuniones con agentes del sector, turoperadores, oficinas de turismo y medios especializados, con el objetivo de reforzar alianzas estratégicas y atraer un turismo de calidad alineado con valores de sostenibilidad.

Durante la primera jornada de la feria se firmó el protocolo de creación de la Red de Destinos Turísticos Urbanos, junto a otras seis grandes ciudades españolas, una iniciativa destinada a fomentar la cooperación, compartir buenas prácticas y reforzar la proyección internacional de los destinos urbanos. Además, la Fundación Visit València recibe el premio FITUR Next Reto 2026 por su compromiso con la gestión sostenible del agua, un reconocimiento que consolida a València como destino referente en sostenibilidad turística.