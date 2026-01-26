Valencia y las dos formas de vivir la ciudad con ESTIMAR Hotels

Dos propuestas complementarias nuevas que permiten descubrir la ciudad a todas las velocidad



Valencia es, desde hace años, una de las grandes capitales mediterráneas del turismo urbano: ciudad de ciencia y diseño, de barrios históricos, gastronomía de autor y playas infinitas. Además, ha sido en varias ocasiones reconocida como una de las mejores ciudades del mundo para vivir. Pero, su atractivo va un paso más allá gracias a una oferta hotelera que entiende que no todos los viajeros buscan lo mismo, ni del mismo modo.

En ese punto se sitúa ESTIMAR Hotels, con dos propuestas complementarias nuevas que permiten descubrir Valencia a todas las velocidades: ESTIMAR Valencia y ESTIMAR Marina Farnals. Dos hoteles, dos maneras de sentir el destino, una misma filosofía: cuidar cada detalle para que la experiencia en la ciudad sea tan memorable como la propia Valencia.

ESTIMAR Valencia: el Mediterráneo en plena ciudad



A pocos pasos del centro histórico, ESTIMAR Valencia es la opción perfecta para quienes quieren “tenerlo todo a mano”. Desde el hotel, ubicado en una antigua sede de un banco y presidido por su cámara acorazada, en apenas unos minutos, el viajero puede pasear por las calles empedradas del barrio del Carmen, visitar la Catedral y el Miguelete, perderse entre las paradas del Mercado Central o dejarse sorprender por la imponente Ciudad de las Artes y las Ciencias.



El hotel está pensado para hacer fácil cada jornada de turismo urbano: habitaciones luminosas, funcionales y acogedoras, una atención cercana y una cuidada oferta gastronómica donde el producto mediterráneo es el protagonista. Es el punto de partida ideal tanto para quien visita Valencia por primera vez como para quien regresa y quiere redescubrirla de manera más pausada.



Desde ESTIMAR Valencia, el viajero puede organizar fácilmente rutas a pie o en bicicleta por los Jardines del Turia, el gran parque que atraviesa la ciudad, enlazar con los principales museos, disfrutar de la efervescencia cultural o reservar tiempo para las compras. Tras un día intenso, el hotel se convierte en un oasis donde descansar y planificar la siguiente jornada.

Su ubicación estratégica permite improvisar: un paseo nocturno por las plazas del centro, cenar en su restaurante The Place Of Bankers o disfrutar de cócteles de autor con vistas a las cúpulas en surooftop The Coin diseñados por Patxi Troitiño, Campeón de España en mixología. Pero también disfrutar de un spa Boutique, ideal para momentos en pareja y desde ahí poder acercarse a la zona del puerto y la playa en pocos minutos, conectando la experiencia urbana con el mar.

ESTIMAR Marina Farnals: desconexión frente al mar, a 15 minutos de Valencia

A solo 15 minutos del centro de la ciudad, ESTIMAR Marina Farnals propone otra forma de vivir el destino: con la tranquilidad del Mediterráneo como telón de fondo. Situado junto a la playa de La Pobla de Farnals, este hotel es la elección ideal para quienes buscan desconectar del ritmo urbano sin renunciar a las posibilidades culturales, gastronómicas y de ocio de una gran capital.

Aquí el tiempo transcurre a otra velocidad, lugar ideal para escapadas de fin de semana. Las habitaciones miran al mar y al puerto deportivo, la luz natural de sus habitaciones y el sonido de las olas marca el compás de cada día.



Es el entorno perfecto para familias, parejas o grupos de amigos que quieren alternar jornadas de playa y descanso con escapadas a la capital del Turia para disfrutar de sus museos, sus barrios y su vida nocturna. La cercanía a la ciudad permite, por ejemplo, pasar la mañana en la arena o practicando deportes náuticos y, por la tarde, acercarse al centro para visitar una exposición, asistir a una obra de teatro o cenar en alguno de los templos de la cocina valenciana.



El regreso al hotel es siempre un retorno a la calma: paseos al atardecer por el paseo marítimo, cenas en su espacio Luz de LÚA Bar & Restaurant y noches estrelladas en un entorno mucho más sereno que el del centro urbano. Un tándem perfecto para todos los tipos de viaje Para el turismo cultural y urbano, ESTIMAR Valencia ofrece proximidad, comodidad y conexión directa con la esencia de la ciudad. Para el turismo de relax y bienestar, con la playa como protagonista, ESTIMAR Marina Farnals aporta un entorno privilegiado, sin alejarse de Valencia.

El huésped encuentra una misma manera de entender la hospitalidad: atención cercana, respeto por el entorno, cuidado del detalle y una clara vocación mediterránea.



En ambos casos, el huésped encuentra una misma manera de entender la hospitalidad: atención cercana, respeto por el entorno, cuidado del detalle y una clara vocación mediterránea. Valencia es, además, un excelente punto de partida para descubrir otros rincones de la Comunidad: desde el encanto de la Albufera, a escasos kilómetros, donde degustar una auténtica paella a orillas del lago, hasta las comarcas de interior, con pueblos llenos de historia, rutas senderistas y una rica tradición enoturística y gastronómica.



Elegir ESTIMAR Hotels es elegir dos formas complementarias de vivir Valencia: la ciudad vibrante, creativa y cosmopolita, y el Mediterráneo más sereno, luminoso y cercano. Dos escenarios diferentes para un mismo viaje que, inevitablemente, invita a volver.