Villena, el lugar donde la historia late







El Museo de Villena (MUVI) se encuentra entre los 34 nominados a mejor centro europeo, gracias al Tesoro de Villena y al fondo etnográfico que lo hacen único





El patrimonio histórico de la ciudad de Villena, título que ostenta desde 1525, explica la historia de nuestro país desde los tiempos más remotos. Este enclave reúne yacimientos de alto valor científico como el Cabezo Redondo, la fortaleza de La Atalaya, un emblemático centro histórico medieval, y otras joyas de siglos posteriores como el Teatro Chapí. Todos los grandes eventos de la historia dejaron su huella directa o indirecta en Villena, y de todo ello quedan testigos en su patrimonio cultural hoy convertido en un gran atractivo turístico. El Museo de Villena (MUVI) es donde mejor se explica todo, un centro que se encuentra entre los 34 nominados a Mejor Museo de Europa.

El MUVI se ubica en una antigua electro-harinera, una de las primeras de España en generar electricidad para consumo doméstico y urbano. Un edificio imponente, símbolo del patrimonio industrial de una tierra que siempre ha sido pionera. En las entrañas de este centro museístico se encuentra el Tesoro de Villena, uno de los ajuares de la Edad de Bronce más importantes de Europa, junto a los restos de Micenas (Grecia). Una sala exclusiva muestra este conjunto de orfebrería fechado hacia el año 1.000 a.C., que recrea el lugar y el momento de su hallazgo. Un espacio que permite vivir la misma noche estrellada en la que fue encontrado esta muestra con piezas de oro, plata y hierro: 11 cuencos, 28 brazaletes, tres botellas y varias piezas diversas. Todo un tesoro para los amantes de la historia, del patrimonio y de la cultura

.