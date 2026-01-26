Vivir València a través de la gastronomía, el ocio y la cultura

Una forma de descubrir la ciudad desde el centro, el mar y la huerta

València se descubre muchas veces sin buscarla. Una comida que se alarga más de lo previsto, una sobremesa que acaba mirando al cielo, una mesa frente al mar que cambia el ritmo del día. Pequeños gestos que, casi sin darte cuenta, acaban definiendo la experiencia de la ciudad.

Quien llega por primera vez suele sorprenderse por esa facilidad para disfrutar. Quien vive aquí, en cambio, lo da por hecho. Comer bien, compartir tiempo, moverse entre barrios y paisajes con naturalidad. En València, la gastronomía y el ocio no funcionan como reclamo, sino como parte del día a día.

No es casual. València ha sido históricamente la despensa del Mediterráneo, no solo por lo que produce, sino por la relación cotidiana con el producto, el paisaje y el disfrute. Comer bien nunca ha sido un acontecimiento excepcional, sino una costumbre. Y esa naturalidad es, hoy, uno de sus mayores atractivos para quien llega de fuera y para quien la habita.

En este contexto, la gastronomía y el ocio se han convertido en una de las mejores formas de recorrer la ciudad. No como ruta cerrada, sino como experiencia continua: cambiar de paisaje, de ritmo y de atmósfera sin abandonar València. O, dicho de otro modo, viajar sin salir de ella.

El centro histórico: mirar la ciudad desde arriba

El corazón urbano se concentra en la Plaza del Ayuntamiento, un espacio que condensa la vida diaria, la historia y el tránsito constante. Desde aquí, elevar la mirada resulta revelador.

Atenea Sky se ha convertido en el rooftop más emblemático de València, con vistas 360º sobre la ciudad, agenda y una propuesta de ocio que combina atardeceres, cultura y gastronomía. En el mismo edificio, Ateneo Restaurant propone una cocina mediterránea basada en el producto local, ideal para quienes quieren comer bien en el centro de Valencia.

Es un tipo de experiencia que conecta con el visitante, pero también con el valenciano que redescubre su ciudad desde otro ángulo privilegiado.

La Marina de València: gastronomía contemporánea frente al mar

El recorrido continúa hacia uno de los espacios más transformadores de la ciudad: La Marina de València. Un entorno que representa la València más innovadora, abierta y conectada con el mar.

Aquí se encuentra FRONT en el edificio The Terminal Hub, un restaurante y espacio de ocio situado frente al puerto, donde la arquitectura brutalista, el diseño contemporáneo y la cocina mediterránea creativa definen la experiencia. Es un punto de referencia para quienes buscan dónde comer o tomar algo en La Marina de València, rodeados de barcos, mar y arquitectura singular.

Front no solo mira al Mediterráneo, sino también al futuro: es un espacio donde la gastronomía se cruza con la creatividad y el estilo de vida actual.

La huerta y el mar: volver al origen

Hay una València menos visible, pero esencial. La que nace de la tierra. La que se explica a través del arroz, la huerta y la cercanía del mar.

Con la apertura de Maravella, el mapa se amplía hacia La Albufera y Pinedo, un territorio clave para entender la identidad gastronómica valenciana.

Maravella se presenta como una alquería valenciana contemporánea, donde la experiencia se construye desde el paisaje, el producto local y el tiempo pausado. Aquí no hay artificio ni prisa: arroz bien entendido, entorno natural y mesas que invitan a alargar la conversación.

Para quien llega de fuera, es una forma de acceder a la València más auténtica. Para el público local, un regreso a códigos conocidos, reinterpretados con naturalidad.

Una manera de recorrer la ciudad

Lo que conecta estos espacios no es una estética común ni un discurso uniforme, sino una misma idea: la experiencia importa tanto como el lugar. El cuidado del sabor, la atención al sonido, la música como atmósfera y la mesa como espacio de encuentro forman parte de una manera coherente de entender la gastronomía y el ocio.

Esta visión, impulsada por Grupo El Alto junto a Groovelives Team, permite recorrer Valencia desde distintos momentos y paisajes. Espacios únicos donde el visitante se integra y el local se reconoce.

Valencia Best Places: una ciudad que se vive

Bajo el concepto Valencia Best Places, esta visión se traduce en una invitación clara al viajero: conocer València a través de restaurantes con ubicación única, donde la gastronomía y el ocio se convierten en la mejor guía de la ciudad.

Porque València no es solo un destino que se visita. Es una ciudad que se saborea, se escucha y se comparte.

Y hoy, más que nunca, también se descubre desde el centro, el mar y la huerta.

Más información

Atenea Sky: Rooftop en la Plaza del Ayuntamiento, con vistas abiertas sobre la ciudad, programación cultural y propuesta gastronómica mediterránea. https://www.ateneasky.com

Ateneo Restaurant: Restaurante de cocina mediterránea basada en el producto local, ubicado en el mismo edificio, en pleno centro histórico. https://www.ateneorestaurant.com

Front: Espacio gastronómico y de ocio en La Marina de Valencia, frente al puerto, donde el diseño contemporáneo y el Mediterráneo alrededor. frontvalencia.com

Maravella: Alquería valenciana contemporánea situada entre la huerta y el mar, en el entorno de la Albufera y Pinedo. https://www.maravellarestaurante.com

Más puntos de interés en Valencia Best Places: https://linktr.ee/valenciabestplaces