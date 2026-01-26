Xeraco: vive la auténtica experiencia mediterránea

El municipio de la Safor combina sol, playa, gastronomía y tradición en un solo destino

Xeraco cuenta con numerosos kilómetros de costa, ideales para desconectar.

Si buscas un destino donde el Mediterráneo se vive con calma, sabor y autenticidad, Xeraco es tu lugar. Reconocido con el Premio Turismo FItur 2025, este municipio de la Safor combina playa, gastronomía y tradiciones en una experiencia que invita a quedarse.

Chiringuitos a pie de mar

Más de tres kilómetros de arena fina y dorada te esperan en Xeraco. Su litoral amplio y cuidado invita a desconectar del ritmo urbano. Sus aguas limpias y transparentes, galardonadas con la Bandera Azul, garantizan seguridad y calidad. Aquí, el mar se convierte en un refugio para relajarse, pasear o simplemente dejarse llevar por su brisa.

A tan solo unos metros del agua, los chiringuitos de Xeraco ofrecen el mejor plan para disfrutar del Mediterráneo. Desde tapas tradicionales hasta cócteles refrescantes, cada visita es un placer para todos los sentidos. Comer frente al mar, con el sonido de las olas de fondo y la brisa en la cara, es una experiencia que nadie olvida. Además, estos locales son perfectos para socializar, descansar y contemplar los atardeceres más bonitos de la Safor.

Sus playas permiten disfrutar de amaneceres y atardeceres de ensueño.

Fiescrem: la fiesta del buen almuerzo

Cada año, Xeraco se convierte en el epicentro del almuerzo valenciano con la celebración del Fiescrem – Fira de l’Esmorzar i del Cremaet. Este evento, que este año llega a su quinta edición, se ha consolidado como una cita imprescindible tanto para vecinos como para visitantes, reuniendo a miles de personas que quieren disfrutar de la gastronomía, la cultura y la música local.

Sin duda, Xeraco se vive distinto en fiestas.

Ven a Xeraco

Xeraco te espera para vivir un Mediterráneo genuino: sol, playa, gastronomía y tradición en un solo destino. No es solo un lugar para visitar, es una experiencia que se siente, se saborea y se recuerda. Si aún no conoces Xeraco, ahora es el momento de planear tu viaje y dejarte seducir por todo lo que ofrece.