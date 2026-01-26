Xixona gana peso en el mapa cultural con una agenda musical de alcance internacional





La localidad refuerza su propuesta turística en Fitur con una programación estable de festivales internacionales de música y folclore

Más allá del turrón y de las luces navideñas, Xixona guarda un latido constante que la mantiene viva durante todo el año. Ese latido suena a música: a guitarra clásica, a trompeta, a danzas tradicionales de medio mundo y a las notas de agrupaciones musicales que acompañan cada paso festivo del municipio.

Este 2026 Xixona se consolida así como un destino cultural de referencia, gracias a una agenda musical de alcance internacional que tiene en los festivales algunos de los pilares de su posicionamiento.

El más veterano de ellos es el Festival Internacional de Guitarra “Ciutat de Xixona”, que ha alcanzado este año su vigésimo primera edición con una programación dividida en dos bloques: uno celebrado en enero y otro previsto para el mes de marzo. El festival, dirigido por el reputado guitarrista Fernando Espí, es ya una cita imprescindible en el panorama musical de la provincia, no solo por la calidad de sus intérpretes, sino por su carácter internacional y su capacidad de fidelizar al público año tras año.

El Festival Internacional de Trompeta es uno de los encuentros musicales más potentes de la provincia.

Los conciertos celebrados en enero han confirmado una vez más el prestigio del ciclo. El viernes 9 abrió la programación el guitarrista Juan Carlos Arancibia Navarro, con una propuesta de guitarra clásica que cautivó al público por su profundidad y expresividad. El sábado 10, el escenario del Teatret recibió al dúo formado por Krzystof Meisinger y Magdalena Heinz, que ofrecieron un elegante recital de violín y guitarra, con obras llenas de lirismo, técnica y sensibilidad. El bloque invernal se cerró el domingo 11 por la mañana con una delicada fusión de soprano y guitarra, interpretada por José Luis Ruiz del Puerto y Julia Farrés-Llongueras, que lograron un equilibrio perfecto entre voz y cuerda en un concierto íntimo y muy aplaudido.

La segunda parte del festival tendrá lugar en marzo con tres nuevas citas. El viernes 13 actuará Sasa Dejanovic, intérprete de gran trayectoria internacional, con un programa de guitarra clásica. El sábado 14, el propio Fernando Espí ofrecerá un concierto homenaje al luthier Manuel de la Chica, figura clave en la historia de la guitarra española. Por último, el domingo 15 por la mañana, el dúo formado por Rubén Parejo y David Fons clausurará el festival con un original recital de guitarra y viola.

“El Festival de Guitarra es una de las citas que mejor refleja el modelo turístico y cultural que estamos construyendo en Xixona”, afirma María Núñez, concejala de Turismo, que también explica que “estamos trabajando para que la cultura no sea algo puntual o estacional, sino una parte estructural de nuestra identidad como pueblo y estamos orgullosos de ver que quien nos visita en cualquier momento del año encuentra en nuestro pueblo una propuesta cultural de calidad y artistas de primer nivel”.

Esa apuesta se amplía con otros eventos de referencia como el Festival Internacional de Trompeta, que en muy pocas ediciones ha logrado consolidarse como uno de los encuentros musicales más potentes de la provincia. A pesar de su juventud, el festival ha reunido a intérpretes de gran prestigio nacional e internacional, muchos de ellos presentes en las principales orquestas europeas.



Grup de Danses de Xixona.

,

El verano trae consigo más citas destacadas, como el Festival Internacional de Folclore, organizado por el Grup de Danses de Xixona, que convierte al municipio en un escenario para el encuentro entre diferentes tradiciones del mundo. Cada edición reúne a agrupaciones de danza procedentes de distintos lugares, que comparten su música, sus trajes y sus raíces con el público.

Pero la música en Xixona va mucho más allá de los festivales. No es solo un elemento cultural: es una forma de celebrar y de compartir que acompaña cada fiesta, cada acto institucional, cada momento especial que se vive en la localidad.

Ese vínculo constante se mantiene también gracias a la riqueza y diversidad del tejido musical del municipio, que cuenta con numerosas agrupaciones activas durante todo el año. Entre ellas destacan la histórica Agrupació Artísticomusical El Trabajo, con más de 175 años de trayectoria, la Unió Musical Xixona, la Colla de Dolçainers i Tabaleters Els Arreplegats, la Coral Voces Blancas, dirigida por Vicente Pla, y la batukada Giraboix, que toma su nombre de uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía xixonenca.