¿Cómo ahorrar en los libros de texto?

Con la vuelta al cole es importante planificar los gastos que se destinan a material escolar

EP / MADRID Llega septiembre, y con él la vuelta al cole, y con la vuelta al cole llegan un montón de gastos que hay que afrontar. Es una buena época para echar mano a la calculadora para que las cuentas no se nos vayan de las manos.



La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ofrece 5 consejos a la hora de comprar los libros de texto, pues estos pueden suponer un porcentaje muy importante de los desembolsos. Estos consejos son:



1. El libro más económico es el que se reutiliza. La promoción de sistemas de préstamo o intercambio de libros (especialmente si se alientan en el entorno del colegio, a través de asociaciones de padres de alumnos, del Consejo Escolar, etc.), son una forma eficaz de reducir la factura.



2. Si hay que comprar, los hipermercados son la opción más barata. Tener que reservar sin saber cuánto se va a pagar se compensa con un ahorro de en torno al 25% respecto a las librerías tradicionales.



3. Conviene tener en cuenta que, aunque las librerías de barrio son más caras, éstas identifican mejor los libros y gestionan mejor posibles errores y problemas.



4. Recurrir a las tiendas online como Amazon, incluyendo las tiendas especializadas como Tuslibrosdetexto.es. Al hacer cuentas, conviene no olvidar los gastos de envío.



5. Para evitar errores hay que asegurarse de que el código ISBN es el correcto (para algunos libros la edición cambia según la Comunidad Autónoma; también si se trata de la versión fragmentada en tres trimestres para aligerar la mochila).



