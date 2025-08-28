En Directo
Baloncesto
Eurobasket 2025: Georgia-España, en directo
La selección española debuta ante Georgia con el deseo de coger buenas sensaciones y sumar un triunfo vital
Ramon Palomar
La selección española de baloncesto arranca su andadura en el Eurobasket que acogen Letonia, Polonia, Finlandia y Chipre, con un duelo importante en el pabellón Spyros Kyprianou de Limassol ante una Georgia pendiente de Tornike Shengelia.
La campeona de Europa inicia la complicada defensa de su gran título de hace tres años en Berlín ante un rival siempre complicado, más siendo el estreno en una gran cita, frente al que no puede tropezar de cara a afianzar sus opciones de estar en los octavos de final del torneo y de evitar un primer cruce ya de máxima exigencia.
Primer triple de España que logra Joel Parra!
Entra en juego Saint-Supéry en lugar de De Larrea
Scariolo pide más agresividad defensiva, especialmente en el juego exterior
Con cuatro balones perdidos y con problemas en ataque, Scariolo pide tiempo muerto porque España no ha empezado demasiado clarividente en ataque
El ataque de España no es demasiado fluido, y Scariolo mete a Brizuela en lugar de Yusta....mientras Georgia sigue sumando, 13-3
Yusta logra canasta y acerca a España, 11-6, con dominio de los georgianos en estos primeros minutos
Shengelia apenas ha estado tres minutos en pista,....es lo pactado para seguir su evolución por su problema de arritmia
Yusta falla el triple, y ya van tres seguidos que erran los españoles.....
Willy comete falta sobre Mamukelashvili y tiene dos tiros libres....anota el primero y el segundo
Aldama logra su primera canasta, 5-4, para Georgia
