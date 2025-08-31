En Directo
Eurobasket 2025: España - Chipre, en directo
La Familia busca conseguir su segunda victoria en menos de 24 horas para conseguir una plaza en los octavos de final
Iker Kind
La selección española de baloncesto, tras ganar este sábado a Bosnia, buscará ante Chipre conseguir su segunda victoria en menos de 24 horas para hacerse con una de las cuatro plazas para acceder a octavos. Tras el tropiezo del primer partido contra Georgia, los de Scariolo sacaron a relucir sus armas ante Bosnia y consiguieron su primera victoria en el Eurobasket con un resultado de 88 a 67.
El camino de la Familia para llegar a octavos de final parece que se ha allanado tras subir la intensidad ante Bosnia y mejorar sus porcentajes, especialmente en los triples, consiguiendo de esa manera ganar el partido. Hoy buscará hacer lo mismo contra Chipre y así continuar en la luchar para poder revalidar el título.
ESP 41-17 CYP
¡Descanso! Muy fácil para España, que no está necesitando su mejor versión para ir con una ventaja de más de 20 puntos.
ESP 41-17 CYP
Primer tiro libre que anota en el partido. 1/4 lleva,
ESP 40-17 CYP
Fuerza la falta Willy dentro de la zona. Apenas 26 segundos para el descanso.
ESP 40-17 CYP
Otro triple de Darío Brizuela. Dos seguidos.
ESP 37-17 CYP
Desde el 6,75 anota Brizuelaaaaaa. Veinte arriba España.
ESP 33-17 CYP
Solísimoooooo Yusta, que anota de tres con mucho tiempo para pensar.
ESP 30-17 CYP
Mate de Sima, completamente solo en la zona.
ESP 28-17 CYP
Sobre la bocina la mete Darral Willis Jr.
ESP 28-15 CYP
Canasta de Iliadis desde cerca de la línea de tres.
ESP 28-13 CYP
Falla muchísimo Chipre. Desde el triple están negados.
