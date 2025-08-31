Eurobasket 2025: España - Chipre, en directo

La selección española de baloncesto, tras ganar este sábado a Bosnia, buscará ante Chipre conseguir su segunda victoria en menos de 24 horas para hacerse con una de las cuatro plazas para acceder a octavos. Tras el tropiezo del primer partido contra Georgia, los de Scariolo sacaron a relucir sus armas ante Bosnia y consiguieron su primera victoria en el Eurobasket con un resultado de 88 a 67.

El camino de la Familia para llegar a octavos de final parece que se ha allanado tras subir la intensidad ante Bosnia y mejorar sus porcentajes, especialmente en los triples, consiguiendo de esa manera ganar el partido. Hoy buscará hacer lo mismo contra Chipre y así continuar en la luchar para poder revalidar el título.

ESP 41-17 CYP ¡Descanso! Muy fácil para España, que no está necesitando su mejor versión para ir con una ventaja de más de 20 puntos.

ESP 41-17 CYP Primer tiro libre que anota en el partido. 1/4 lleva,

ESP 40-17 CYP Fuerza la falta Willy dentro de la zona. Apenas 26 segundos para el descanso.

ESP 40-17 CYP Otro triple de Darío Brizuela. Dos seguidos.

ESP 37-17 CYP Desde el 6,75 anota Brizuelaaaaaa. Veinte arriba España.

ESP 33-17 CYP Solísimoooooo Yusta, que anota de tres con mucho tiempo para pensar.

ESP 30-17 CYP Mate de Sima, completamente solo en la zona.

ESP 28-17 CYP Sobre la bocina la mete Darral Willis Jr.

ESP 28-15 CYP Canasta de Iliadis desde cerca de la línea de tres.