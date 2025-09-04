En Directo
Baloncesto
Eurobasket 2025: España - Grecia, en directo
La selección se juega el pase a octavos de final en el que podría ser el último partido de la era Scariolo
Manel Ibáñez
La selección española de baloncesto cerrará este jueves ante Grecia (20:30 horas) su participación en la fase de grupos del Eurobasket aún sin los deberes de la clasificación para octavos de final hechos, objetivo que conseguirá si gana o si Georgia se impone a Bosnia-Herzegovina.
España, vigente campeona, tuvo en la cuarta jornada hasta dos posibilidades de colarse entre los dieciséis mejores que disputarán las eliminatorias en Riga, pero ninguna se concretó tras imponerse Bosnia-Herzegovina al cuadro heleno y perder los de Sergio Scariolo contra Italia en un duelo donde fueron por delante hasta el desenlace del tercer cuarto.
ESPAÑA - GRECIA (14-16) | 5:33
Yusta anota uno de los tres tiros libres. España no puede perdonar tanto en los tiros libres.
ESPAÑA - GRECIA (13-16) | 6:05
Demasiado acierto de los helenos en este inicio.
ESPAÑA - GRECIA (13-13) | 6:22
Anota los 3 tiros libres Aldama tras la falta de 'Anteto' en la que el canario se ha hecho daño en uno de sus tobillos.
ESPAÑA - GRECIA (11-13) | 6:35
Triple de Papanikolaou. Grecia castiga cada acción liberada de 2c1 sobre su estrella.
ESPAÑA - GRECIA (11-10) | 6:50
Mucha calidad en ambos aros con las finalizaciones de Papanikolaou y Pradilla.
ESPAÑA - GRECIA (9-8) | 7:20
Anota los tiros libres Pradilla. Ha 'salvado' la acción el maño después de que se le resbalara el balón cuando estaba debajo el aro para finalizar.
ESPAÑA - GRECIA (7-6) | 8:00
Triple de Sloukas. Estaba totalmente solo tras el 2c1 sobre Anteto.
Pero buena acción de Larry para responder.
ESPAÑA - GRECIA (5-3) | 8:50
Yusta responde al triple de Dorsey.
ESPAÑA - GRECIA (0-2) | 9:25
Gran acción de Parra de fuera hacia dentro finalizando con una 'bombita' con su zurda.
Empieza el partido
¡Empieza el partido! Primer ataque para Grecia, que pierde el balón.
