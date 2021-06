El equipo médico de la selección española ha recomendado este jueves no vacunar contra el coronavirus a los futbolistas antes del comienzo de la Eurocopa, ya que consideran que podría afectar al rendimiento de los jugadores. Tal y como ha adelantado RTVE, los médicos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) prefieren que se vacune a los jugadores con el preparado monodosis de Janssen, en lugar de Pfizer, fármaco que se había elegido desde el Ministerio de Sanidad.

En principio estaba previsto que el Ejército inoculara este viernes la primera dosis del suero de Pfizer. La Federación podría hacerlo oficial a lo largo del día.

Luis Enrique: "Me molestaría no poder contar con un jugador por la vacuna"

Esta mañana, el seleccionador Luis Enrique Martínez apuntó a los efectos adversos a la práctica de deporte de elite que puede tener a tres días del estreno en la Eurocopa y la molestia que le generaría perder a algún jugador ante Suecia.

Reafirmó Luis Enrique la versión de la Federación, que solicitó a través de su presidente, Luis Rubiales, recibir la vacuna "hace dos meses". Tras la negativa que dijo aceptaron "de buen grado", apuntó a "negociaciones" en el presente sin dar por hecho que personal sanitario de las Fuerzas Armadas vaya a vacunar a los jugadores este viernes.

"El presidente lleva varios meses negociando esto, las cosas de palacio van despacio", lamentó. "Como seleccionador es evidente que barajamos los efectos. Si se llega a un acuerdo me gustaría que se vacunaran lo antes posible porque pueden haber síntomas y me molestaría mucho no poder contar con algún jugador por un síntoma de la vacuna. A día de hoy no tenemos confirmación de que se nos vaya a vacunar", añadió.

La razón es porque la Federación no comparte la decisión de que reciban Pfizer, al ser dos dosis y tardar 28 días en aportar máxima inmunización.

"Me habría gustado y a todos los integrantes de la selección tenerla ya pero son decisiones que aceptamos"

"Es un tema que está delegado en las personas más preparadas, que tienen el poder para hacerlo. Hace mucho tiempo que empezaron las negociaciones, si llega un acuerdo fantástico y si no también", dijo sin descartar que acudan a la Eurocopa sin ser vacunados.

"Está en manos del presidente. Me habría gustado y a todos los integrantes de la selección tenerla ya pero son decisiones que aceptamos y ahora mismo no hay nada oficial. Quiero que los jugadores lleguen en las mejores condiciones", añadió.

Resultados de los PCR

Para Luis Enrique está siendo un problema recibir tarde los resultados de los test PCR que se hacen a diario a los jugadores y ha cambiado el horario, adelantándolo a las 8 de la mañana, para poder tenerlos antes de la comida.

"A nivel personal no es agradable cuando ves que los resultados tardan mucho en llegar. Los laboratorios lo hacen de la mejor manera posible, pero desde hoy los haremos los PCR a las 8, levantando muy pronto a los jugadores para tener resultados antes de entrenar. Buscamos estar lo mejor preparados posible contra la adversidad", manifestó.

El seleccionador optó por no responder las palabras de Aina Vidal, diputada del Congreso por En Comu Podem, que sobre la vacunación de los internacionales apuntó que son "once hombres que dan golpecitos a una pelota".

"La indiferencia es una de las mejores armas", aseguró Luis Enrique que optó por centrarse en lo que pueden "controlar" y dijo que aceptarán "con mucha tranquilidad" las decisiones que se tomen de la vacuna.