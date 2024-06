España se evalúa en Badajoz

España perfila y ajusta su potencial diez días antes de su debut en la Eurocopa de Alemania. El Nuevo Vivero, que se volverá a llenar para esta ocasión, pondrá nuevamente a Badajoz y a Extremadura en el mapa en una cita futbolística que servirá para que Luis de la Fuente, recién renovado hasta 2026, haga su última evaluación antes de dar la lista definitiva que formará parte de la expedición que pelee por el entorchado continental. En la capital pacense no estarán ninguno de los madridistas que aparecieron en la lista de convocados inicial -Joselu, Nacho y Carvajal-, después de proclamarse campeones de la Champions League este sábado en Wembley, ni tampoco Aymeric Laporte, que cuenta con el beneplácito del preparador riojano para incorporarse con posterioridad a este primer partido por la disputa de la final de la Copa de Arabia con el Al Nassr.

La idea que barrunta el propio de la Fuente es que este partido sirva como un examen final que despeje dudas para la lista que se desplazará hasta el país germano dentro de unos días. El seleccionador, además, aseguró en la comparecencia previa al choque que él es el único que conoce esa relación de elegidos. "El día que di la lista tenía claro cuáles eran los 26 jugadores. Los jugadores no lo saben. Están en su obligación de pensar que están dentro de ella. Eso genera competencia y está haciendo que trabajen bien", declaró el entrenador en la víspera del partido, celebrada en el estadio pacense.

Intentar adivinar un once parece casi un sudoku, ya que no hay prácticamente ningún futbolista que pueda asegurarse que saldrá desde la partida. Esta formación inicial será para dar minutos a jugadores que necesitan más rodaje, así como otros que están opositando por formar parte de la lista definitiva que se conocerá esta misma semana. "Los jugadores vienen de competiciones exigentes. Se trata de recuperar al jugador en todos los sentidos. A veces los futbolistas necesitan entrenamientos personalizados", se refirió Luis de la Fuente a este tipo de partidos de preparación.

España lleva concentrada desde este sábado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde ha estado entrenando y preparándose para estos test previos a la cita europea. De hecho, tal como hiciera en anteriores citas, el equipo no ha entrenado en el mismo estadio en el que disputará el partido. "Muchas veces es por comodidad. Trabajamos bien en Las Rozas. Soy de los que piensa que no nos da tranquilidad trabajar en el escenario del partido. No creo que esto sea importante, solo se busca la comodidad", explicó el técnico en sala de prensa. ‘La Roja’ llegó a la capital pacense mediada la tarde de este martes, mientras que su rival, Andorra, lo hizo el lunes y sí que se ha ejercitado sobre el mismo césped en el que se disputará el encuentro.

Una imagen de un entrenamiento de la selección española de fútbol. / EFE

Sin triunfos en 2024

España buscará su primer triunfo del año ante un rival que sobre el papel es inferior -ocupa el puesto 164 en el ranking FIFA- y que nunca ha tenido la oportunidad de estar en una gran cita de carácter continental ni mundial. Y es que en sus anteriores partidos, el combinado español no pudo vencer a Colombia, ante la que sucumbió en Londres, ni tampoco ante Brasil en el Santiago Bernabéu, en un partido, que pese a no conseguir el triunfo sí que dejó muy buenas sensaciones. El último partido que disputó ‘La Roja’ y terminó con victoria fue allá por el mes de noviembre, cuando se impuso a Georgia por tres tantos a uno en la fase de clasificación para esta misma Eurocopa.

Un estadio talismán

Si España juega en Badajoz, gana y no encaja. Así lo dicen al menos los últimos tres precedentes que la selección masculina ha jugado en el Nuevo Vivero. Con Chipre en 1999 ha sido el resultado más convincente hasta la fecha, ya que se impuso por un contundente 8-0 al cuadro mediterráneo. Siete años después, y tras el fiasco en el Mundial de Alemania 2006, el cuadro español se impuso sin apuros a Liechtestein, en el último partido de Raúl González en suelo nacional antes de que Luis Aragonés dejara de convocarlo. El precedente más reciente es en 2021, cuando vencieron a Georgia en la fase de clasficación para la Copa del Mundo en Qatar en un choque en el que la afluencia de público se vio condicionada por la pandemia.