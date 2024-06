El calculado silencio de Nacho: sin decisión no hay discurso

España lleva trece días recluida en Donaueshingen, su campamento base en la Selva Negra. Y solo hay un jugador que aún no ha comparecido ante los medios de comunicación ni en rueda de prensa ni en la atención individualizada: Nacho Fernández.

Silencio stampa

El capitán del Real Madrid ha vivido días complicados porque no terminaba de decidir cuál iba a ser su futuro a partir del próximo 30 de junio. Pese a que el mismo futbolista confirmó hace meses su intención de marcharse del club blanco, la realidad es que en las oficinas del Bernabéu no daban por hecha su marcha. De hecho, no existían noticias de que tuviese ofertas cerradas con ningún club de cualquier otra liga. En un principio Nacho filtró que su intención era marcharse con su familia a jugar a la MLS estadounidense con un contrato de media duración. Pero la realidad es que esa opción nunca ha llegado a cristalizarse, por más que se ha publicado en varios medios que estaba hecha.

Después se habló del interés de equipos en Europa como el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso o el Nápoles italiano. Sin embargo, tampoco se produjo ninguna negociación en firme para que esas opciones se concretasen. Y por último, emergió la opción de marcharse a Arabia Saudí, donde el Al Ittihad de Karim Benzema se interesó por sus intenciones, que en un primer momento no pasaban por marcharse al Golfo Pérsico. Pero al final ha aparecido el Al Qadsiah, al que el exmadridista Míchel ha logrado ascender, y le ha ofrecido 2 años al central. Y ese será el destino definitivo de Nacho.

El Madrid esperaba

Mientras deshojaba la margarita, el Real Madrid seguía a la espera de que el madrileño tomase una decisión firme sobre su futuro. Pero Nacho se ha escondido de la prensa en Donaueschingen y había comunicado al área de comunicación que no iba a hablar. En estos días, además, el central se perdió el partido ante Italia después de haber sido titular frente a Croacia. Fue baja por unas molestias que comunicó a Luis de la Fuente la noche previa al partido ante los italianos le dejó fuera del partido. Ayer se ejercitó en el campo de nuevo, pero lo hizo a su ritmo y sin forzar, por lo que nada apunta a que pueda estar ante los albanos este lunes.

La Federación siempre ofrecía la misma respuesta cuando se pregunta por Nacho. “No habla, de momento”. El internacional no ha gestionado nada bien su salida del Real Madrid asaltado por las dudas sobre si marcharse a ganar mucho dinero en Arabia o recular y tratar de quedarse en el Bernabéu como cuarto central. Estas dudas que le han atormentado en estos 13 días le han convertido en el protagonista imprevisto de la concentración española, en la que otros compañeros como Dani Olmo, Mikel Merino o Álvaro Morata se han pronunciado con toda normalidad sobre su futuro y la posibilidad de salir de sus actuales clubes.