De la Fuente: "Estoy con Morata, es injusto el tratamiento que se le dispensa"

Luis de la Fuente compareció en la sala de prensa del Allianz Arena para analizar la semifinal entre España y Francia que se jugará este martes a las 21:00 horas. El de Haro advirtió que será un partido "con mucha igualdad, y como el de Alemania, podría ser la final de la Eurocopa. Se decidirá por detalles y debemos intentar seguir siendo nosotros mismos y proponer lo que nos ha traído hasta aquí".

Espectáculo o resultado

Sobre la atractiva propuesta de España, el seleccionador puntualizó que "siempre tratas de plantear planes de partido que te ayuden a ganar. Eso de dar espectáculo tiene que ver con una idea y nuestro modelo se acerca a eso. Pero aquí se trata de ganar. Buscamos ser vistosos, que haya plasticidad, pero por encima de todo ser prácticos. Intentamos llegar al resultado por un camino, pero lo importante, y más a estas alturas, es el resultado". De la Fuente insistió en que mantiene que "para mí, mi equipo es el mejor. Pero enfrente tendemos una grandísima selección tan buena como nosotros. Es lo que pienso hoy y lo que pensaré cuando nos vayamos. Espero que después de la final".

Sobre el ámbito físico, que será clave en el encuentro, De la Fuente advirtió que "estamos recuperando bien. Son pocos días y hay viajes, tensión, estrés... Eso no ayuda mucho, pero es el inconveniente que acarreamos todos los que estamos a estas alturas de la competición. Vamos a ver cómo estamos. La motivación hace que superes contratiempos y adversidades. Creo que estamos preparados para jugar este partido. Ellos son físicamente de los más fuertes del campeonato, pero tenemos experiencia porque hemos jugado muchas veces contra ellos".

"Mbappé es un genio"

Sobre Mbappé, el técnico comentó que "es uno de esos futbolistas imprevisible. Su nivel al 50% es el 100% de cualquier otro. Puede no estar en un partido y en dos acciones decidir el partido. Es un genio, un súper crack. Vamos a tratar de minimizar sus opciones de jugar Tenemos herramientas para hacerlo y confío en nuestro potencial. Tengo una fe ciega en mi equipo y estamos preparados para ganar un partido muy complicado". De la Fuente también habló del partido que visualiza: "No nos interesa el ida y vuelta con Francia. Juegan cómodos sin balón y luego aprovechan los espacios cuando el rival se despliega y a eso debemos estar pendientes. Ahí estará la clave. He vivido muchas situaciones con Francia, que es con la que más hemos jugado, y será un partido muy abierto"

Preguntado por las palabras de Morata advirtiendo que está pensando dejar la selección por el trato que recibe, el de Haro fue categórico: "Mi posición con Morata es que siempre estamos de acuerdo con lo que ha dicho sobre lo injusto que es el tratamiento que se le dispensa. Estoy en desacuerdo con lo que se dice contra Morata. Me posicionó totalmente a favor de Morata como jugador y como persona".

El técnico se pronunció sobre las palabras de Raboit, desafiando a Lamine, como antes hizo Nagelsmann. "¿Rabiot? Desafiar es parte del fútbol. Cada uno tiene que utilizar sus herramientas, siempre dentro de un régimen disciplinario que el árbitro debe marcar. Lamine debe seguir siendo él y debe entender que esto es así. Con 16 años tiene que ir cogiendo experiencia. Seguro que ha entendido que mientras más le conocen menos concesiones le harán los rivales"

Finalmente, habló de cómo está viviendo él personalmente la Eurocopa: "Tengo apoyos muy sólidos. Todos los que están a mi lado desde el cuerpo técnico a jugadores, amigos... Esta familia que es la selección nos ayuda a superar todo. Lo estoy viviendo con un disfrute y una felicidad porque estamos donde queríamos estar. El 8 de julio había que estar en Múnich y aquí estamos. Satisfechos sí, pero con la ambición deportiva de querer más. Pase lo que pase mañana estaré feliz por el rendimiento y el compromiso. Si no es en esta, habrá otra oportunidad de conseguir algo grande siempre".