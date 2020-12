La digitalización se ha consolidado como una herramienta inherente a la sociedad. Una meta condicionada por procesos de urbanización cada vez más rápidos que se traducen no solo en un cambio de modelo demográfico, sino que también generan problemas de escasez de recursos y cambio climático y que constituyen, a su vez, una variación en el poder económico mundial. Pero, ¿cómo afecta la transformación digital a un mundo con unas macrotendencias tan determinadas?

Con el fin de reflexionar sobre cómo la digitalización puede comprender las necesidades del mercado y optimizar sus resultados, incidiendo específicamente en pymes y autónomos, Levante-EMV y Work Café Santander de València desarrollaron un encuentro telemático al que se añadió un reducido grupo de invitados presenciales y en el que Ezequiel Sánchez, socio director de Binomio Ventures, expuso nuevos factores de competitividad bajo su ponencia «Lo que te trajo hasta aquí no te llevará hasta allí». Junto a él, destacadas personalidades del tejido empresarial y político valenciano no quisieron perderse la clase magistral del especialista en estrategia y desarrollo de negocio, por lo que el espacio de emprendimiento del Banco Santander también recibió a Empar Martínez Bonafé, directora general de Industria, Energía y Minas de la Generalitat Valenciana; Pere Fuset, concejal de Digitalización del Ayuntamiento de València; Rafael Torres, presidente de Confecomerç; o Mauro Lorenzo, vicepresidente de Unió Gremial. El acto, que estuvo conducido por el periodista Julio Monreal, también contó con la presencia de Lydia del Canto, directora de Levante-EMV, y Antonio Valldecabres, delegado territorial del Banco Santander.

Gigantes digitales

La Humanidad vive, según defendió Ezequiel Sánchez, «un momento único y excepcional» en el que tener activos e ideas son requisitos indispensables en un mercado asentado en la innovación. No obstante, este cambio de paradigma —crecimiento urbano en áreas desarrolladas, aumento de la demanda de recursos finitos, economías emergentes en recesión, población más longeva en contraposición a la reducción de la natalidad o el denominado breakthrough tecnológico— ha generado un cambio en la «posición del equilibrio de valor», como expuso el director de Binomio Ventures. Es decir, nos encontramos ante una sociedad en la que los grupos sociales se están redistribuyendo en pro de la generación «millenial» frente a los denominados «boomers», globalizada y en constante crecimiento.

Colaboración público-privada, sinergias y liderazgo, las claves del éxito de los procesos de digitalización

Un compendio de factores que tiene como resultado la constitución de países digitales como China o India. En este sentido, Sánchez esgrimió que «Europa tiene una posición tangencial dentro del mapa de los grandes gigantes digitales», entre los que destaca Estados Unidos al atesorar imperios empresariales como Google, Amazon o Facebook. «La mala o buena noticia, según se mire, es que este proceso de digitalización no va a detenerse, va a ir a más», admitió. No obstante, advirtió que «nos hemos criado en un mundo lineal, pero vivimos en uno exponencial que genera disrupción». Así, en un contexto en el que «lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer», conceptos como volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad marcan la realidad de miles de pequeñas y medianas empresas.

El riesgo reside, destacó Ezequiel Sánchez en su ponencia, en abordar la digitalización «desde una perspectiva inadecuada». «Este nuevo mundo erosiona las ventajas competitivas de aquellos que no tienen acceso a la digitalización. La situación actual que estamos viviendo me recuerda mucho a una partida de Tetrix. Según caen las fichas, los aciertos se nos desvanecen y los errores se nos acumulan».

El consumidor ha cambiado sus preferencias más en los últimos cinco años que en los 50 anteriores. Calidad, valor global y compartir antes que poseer se imponen a la cantidad, los precios más económicos o el sentido de propiedad. Un cambio de mentalidad que afecta al sector empresarial, que debe «modificar las ventajas competitivas convencionales en erosión» y apostar por la digitalización, que se erige como una fuente de ventaja en sí misma. Pero, ¿qué lleva a los clientes a buscar a las empresas? Sánchez apuntó tres factores: conocimiento, confianza y conveniencia. Unos parámetros que se transforman en la esfera digital, fijándose en «posicionamiento, engagement y seguridad respecto al servicio», como detalló el especialista en estrategia y desarrollo.

Así, crear experiencias de consumo atendiendo a las nuevas demandas de los consumidores y generar mayor impacto por menor coste son líneas de actuación clave para las empresas, que pueden apostar por estrategias de venta como el B2B —business to business— o B2C —business to consumer—, entre otras, así como plataformas de distribución.

Estrategias digitales

«En la Comunitat Valenciana hemos estado muy pendientes de conseguir escala —proveedores— y hemos ignorado los factores digitales». Con esta contundencia se manifestó Ezequiel Sánchez, que no dudó en asegurar que «mezclar activos vale hoy más que crearlos». «La combinación permite innovar y trasladar los activos ya existentes de manera distinta al mercado», detalló. Una fórmula de éxito, según defendió, que permitirá experimentar con nuevos modelos de negocio. En este sentido, instó a pymes y autónomos a «encender la bengala digital mientras la analógica aún esté chispeante».

No defenderse, buscar más

Para ello, estableció que «la digitalización no es un problema, sino el sitio en el que estamos viviendo (digital is home)» y enumeró los fallos convencionales que conviene evitar en las estrategias digitales. El primero de ellos es no defenderse, pues conviene «desarrollar nuevos segmentos de clientes en lugar de proteger líneas de negocio existentes a través de la reducción de costes, automatización o la creación de nuevos servicios».

En segundo lugar, las empresas deben evitar adherirse. En su lugar, Sánchez recomendó «experimentar e introducir modelos de negocio disruptivos en lugar de preservar las denominadas «estrategias legacy». Por último, apuntó que es fundamental no esconderse y redefinir las cadenas de valor. Una lección aprendida con maestría por entidades como Confecomerç. Según afirmó su presidente, Rafael Torres, «las organizaciones tenemos claro qué hace falta, por lo que externalizamos el proceso de digitalización con consultorías». Una acción aplaudida por Sánchez, que reconoció la iniciativa de la confederación valenciana, pues «no podemos quedarnos quietos. Conviene analizar la efectividad de las acciones, segmentar y rentabilizar la información».

Son los datos, precisamente, uno de los agentes más valiosos del proceso de digitalización. Así, el experto manifestó que «tenemos que plantear el dato como una fuente crítica». Es decir, generar valor a través de su correcta identificación y, en base a estos, establecer nuevas ofertas (modelo estadounidense). Desde el Ayuntamiento de València se es consciente de este hecho, por lo que el concejal de Digitalización, Pere Fuset, enumeró dos casos de éxito del consistorio: la creación de un portal informativo sobre la covid-19 mediante el cual gestionan la información y establecen estrategias municipales, y el teletrabajo, posible gracias a la implementación previa de una metodología y soporte técnico digital.

A este respecto, Ezequiel Sánchez abogó por la implicación público-privada «para tener altura de miras», pues lo verdaderamente importante no es el quién, sino el qué debe hacerse. Una misma línea también defendida por Empar Martínez, que aseguró que «es momento de cooperación, los proyectos individuales tienen un recorrido escaso». Además, defendió la iniciativa de la Generalitat de desarrollar proyectos que emanan de la Comunitat Valenciana, en relación a la obtención de Fondos Europeos, «descifrando las fortalezas que tenemos en el territorio» y aplicando, para este fin, «conocimiento y capacidades en el tejido empresarial valenciano». «Es un momento de oportunidad y solo seremos capaces de aprovecharla si establecemos proyectos con otros».

El asociacionismo y la colaboración puesta en valor vertebra la actuación de la Unió Gremial, que ha hecho una fuerte apuesta por la digitalización. «Llevamos años preparándonos, la formación es inherente a nuestra actividad y a la de nuestros comercios asociados», explicó Mauro Lorenzo. El vicepresidente de la entidad recordó que el año pasado crearon una plataforma de venta, un «Amazon valenciano y de proximidad» que ya cuenta con más de 700 negocios integrados y que supone una «hibridación que permite identificar dónde está el cuello de la botella que impide crecer a las empresas», concluyó el especialista Ezequiel Sánchez.