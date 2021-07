La Formación Profesional (FP) está en auge. Durante la última década, el número de estudiantes que se matriculan en este tipo de ciclos se ha duplicado y ya representa el 12 % de la escolarización.

La estructura formativa de la población activa en España requiere perfiles técnicos y, por ello, el 40 % de las ofertas de empleo requieren una titulación de FP, según el último informe de Adecco. Además, se estima que este porcentaje podría incrementarse hasta el 85 % en 2025.

En este marco, Levante-EMV ha organizado un encuentro informativo en el Campus Cámara FP, el centro privado de FP de la Cámara de Comercio de Valencia que ofrece ya los ciclos de Comercio Internacional, Transporte y Logística, Marketing y Publicidad y Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. Diferentes ponentes del sector empresarial han debatido acerca de la relación del binomio FP y empresa. La mesa de debate, moderada por el periodista Julio Monreal, contó con la presencia de Cristina Vicente, directora de Campus Cámara FP; Leonor Sáiz, presidenta de la Comisión de Formación de la CEV y directora corporativa de Relaciones Institucionales y Externas del Grupo Martínez; Enrique Roig, gerente de Formación y Seguridad de Ford España; Joaquín Ballester, gerente de Asivalco; José Bernardo Noblejas, presidente de Ortoprono; Ana Sánchez, responsable de Recursos Humanos de Factor; y Antoni López, asesor jurídico de Armesa Logistic y Atfrie.

Los ponentes coincidieron en resaltar la voluntad política por desarrollar una nueva FP, más flexible y adaptada a las necesidades de las empresas. “El impulso que se le está dando a la FP desde la Conselleria y el Ministerio de Educación es innegable, pero debe ir de la mano de las empresas para poder establecer un modelo de relación flexible, abierto y constante que mejore la empleabilidad de los jóvenes. Para ello, es fundamental que la empresa vaya a las aulas y viceversa”, destacó Cristina Vicente.

"Me preocupa la traslación directa de otros modelos en la FP dual a nuestro territorio" Cristina Vicente - Directora de Campus Cámara FP

Leonor Sáiz coincidió en que se debe importar “una oferta de formación adaptada al territorio y que cuente con la participación de las empresas arraigadas en él. Hay un gran desequilibrio entre la oferta formativa y las necesidades de las empresas”.

Sáiz advirtió, también, que "la reforma de la FP debe establecer los objetivos de cualificación y de empleabilidad que se pueden alcanzar". Además, la presidenta de la Comisión de Formación de la CEV evidenció la necesidad de incluir a las empresas en la estrategia de la reforma formativa y exigió una "mayor participación de las empresas en los órganos de decisión de las estrategias de la conselleria y los centros formativos".

Esto mismo confesó Enrique Roig, quien destacó la importancia de “adecuar las titulaciones y las competencias que necesitan las empresas y el proceso tecnológico. La realidad de la empresa es que ya estamos viendo cómo queremos que estén formado nuestros empleados en cinco o diez años”.

Para lograrlo, Ana Sánchez apostó por “acercar la empresa al centro formativo”. La responsable de Factor subrayó que “las empresas estamos ahí para enseñarles, pero es importante que los conceptos básicos se pongan de relieve en los centros de formación. No puede ser que lleguen a las empresas sin saber qué es el concepto Industria 4.0 o la ISO 9001”.

"La imagen que se tiene de la FP en las familias todavía es muy negativa" Leonor Sáiz - Presidenta de la Comisión de Formación de la CEV y directora corporativa de Relaciones Institucionales y Externas del Grupo Martínez

Ambas se mostraron a favor de “visibilizar la FP a las familias”. “Desgraciadamente, la imagen que se tiene de la FP es muy negativa. Hay que trasladar a las familias que estamos formando técnicos con formación cualificada que generan empleo sostenible y de calidad en el mercado”, expuso Sáiz.

Por su parte, José Bernardo Noblejas añadió que “desde el mundo empresarial deberíamos conseguir una mayor adecuación curricular para evitar que los alumnos desconozcan muchos elementos del día a día en la empresa”. Para ello, Noblejas propuso “menos formación en orientación laboral y más tiempo transversal”.

Por otro lado, el presidente de Ortoprono señaló la utilización de los ciclos formativos de FP para pasar a carreras universitarias como “un defecto de la FP”. Del mismo modo, el presidente de Ortoprono insistió en lograr una mayor presencia de los empresarios en los órganos de gestión de los institutos en los que se realiza la FP: “Allí se cuecen los proyectos y el presupuesto de cada año, por lo que tenemos que estar”.

Por otro lado, Joaquín Ballester se refirió a "la falta de iniciativa del profesorado funcionario", algo que reafirmó Noblejas: "Tenemos que conseguir que el sistema tenga mejor preparados a los profesores. Cuando un empresario o un técnico está como profesor es por vocación y debe transmitir al alumno la realidad de la empresa. No puede ser profesor de un ciclo alguien que no conoce la profesión".

"Los estudiantes no pueden llegar sin saber qué es la Industria 4.0 o la ISO 9001" Ana Sánchez - Responsable de Recursos Humanos de Factor

La empresa prioriza la FP

En la actualidad, casi la mitad de los estudiantes entre 16 y 19 años en la Comunitat Valenciana cursa una FP. En total, 93.703 jóvenes apuestan por especializarse en perfiles técnicos al terminar sus estudios obligatorios, muy por encima de la media nacional.

“El problema que tenemos es cultural”, destacó Enrique Roig. El gerente de Ford España, “orgulloso estudiante de FP”, reconoció que “el sesgo cultural que existe entorno a la FP está empezando a desaparecer por la propia necesidad que tienen las personas. Muchos titulados universitarios se han tenido que reconvertir y hacer grados de FP para incorporarse al mundo laboral”.

"El sesgo cultural que existe en torno a la FP está empezando a desaparecer" Enrique Roig - Gerente de Formación y Seguridad de Ford España

Así pues, la oferta laboral de los estudiantes de FP ya supera a la de los titulados universitarios. “Las empresas no quieren graduados universitarios para determinados puestos de trabajo”, aseguró Joaquín Ballester. “Siempre que se adecúe a la oferta, la empresa va a preferir FP antes que un graduado que pueda desear marcharse después de formarse”.

Del mismo modo, Ballester señaló que “las empresas tienen que trabajar más en red, a través de I+D+I colaborativas. Por lo tanto, la formación debe incentivar el trabajo en equipo interempresarial y multidisciplinar”.

Por último, Ballester apeló a una colaboración público-privada "con mayor peso de la empresa». El gerente de Asivalco exigió «más prácticas reales" y pidió "premiar a las empresas que participan en formar a esos alumnos".

"La empresa va a preferir antes un estudiante de FP que un graduado universitario" Joaquín Ballester - Gerente de Asivalco

Formación a cargo de las empresas

Paralelamente, Antoni López apostó por cambiar el foco de la FP. “Estamos acostumbrados a pensar la formación desde el punto de vista de un individuo al que la sociedad debe servir, pero es al revés. La formación es un instrumento para satisfacer las necesidades de la sociedad”.

Del mismo modo, López se mostró favorable a un modelo que tienda hacia el servicio público y la gestión privada, “descentralizar los centros educativos y darles menos importancia en la formación del alumno, en favor de las empresas. Son estas las que deben formar técnicamente a profesionales capacitados y polivalentes, no los centros educativos”.

En logística, dijo López, "hay oferta escasa de FP pero no hay demanda. La media de edad de los conductores de camión es 50 años. No hay jóvenes. Se deja de lado porque tiene poco glamour y por eso hay que cambiar el foco".

"La edad media de los camioneros es 50 años. No hay jóvenes por falta de glamour" Antoni López - Asesor jurídico de Armesa Logistic y Atfrie

Un modelo dual propio

La adaptación del modelo de FP dual alemán ha sido, durante años, uno de los debates más recurrentes entre el sector. “Me preocupa la traslación directa de otros modelos en la FP dual. Deberíamos ver su encaje en la estructura empresarial de la Comunitat Valenciana y cómo lograr que sea más flexible para las empresas”, apuntó Cristina Vicente.

En la actualidad, la FP dual tan solo supone el 4 % de la oferta formativa en España, aunque el objetivo del Ministerio de Educación es implementar este modelo en la totalidad de la FP. “Los modelos no se pueden copiar y pegar en cada territorio. Cada uno tiene su propia idiosincrasia, por lo que hay que definir un modelo propio que se adapte a las empresas españolas”, aseveró Leonor Sáiz.

En este sentido, Sáiz remarcó la posibilidad de instaurar un modelo en el que la empresa contrata un aprendiz y lo forma en las actividades que esta desarrolla. “A su vez, la empresa está obligada a facilitarle una formación transversal completa sobre una especialidad formativa que se debe impartir en el centro educativo”.

"Tenemos que estar en los órganos de gestión de los institutos que ofrecen una FP" José Bernardo Noblejas - Presidente de Ortoprono

Con tal de solucionar este debe, las grandes empresas están creando sus propios centros educativos. Este es el caso de Ford España, que posee un centro FP adscrito y privado en el que añaden 1.000 horas complementarias al currículum oficial. “No he visto un sistema lo suficientemente maduro como para empezar a hablar de una FP dual real”, aseguró Enrique Roig. Según el gerente de Ford, “la FP dual no tiene cabida en todos los procesos productivos” y, además, “durante un periodo largo de tiempo, el alumnos es no productivo”. Además, Noblejas puntualizó que “es imposible aplicar la FP dual en las pequeñas empresas”, porque no tienen recursos suficientes para atenderla.

Por último, la directora de Campus Cámara FP cerró el debate haciendo referencia a la voluntad de las empresas "por cambiar las cosas" y expuso las principales conclusiones de la jornada: "Necesitamos acercar las empresas a las aulas y hacerlas partícipes en la definición de las estrategias en las reformas formativas de FP; promover el trabajo en red; mejorar la relación entre los centros educativos y las empresas para conseguir que las prácticas sean realmente significativas para el alumno; e incentivar la colaboración público-privada para conseguir un modelo más flexible y directo".