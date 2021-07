Cuando Rafael Juan (Villalonga, Valencia, 1959) entró en el equipo directivo de Vicky Foods Carmen Peris (València, 1993) no había nacido. Él ha tomado el relevo familiar al frente de una de las empresas más importantes de la Comunitat Valenciana y ella se lanzó a la aventura de emprender hace apenas tres años. A priori podría pensarse que ambos navegan en universos paralelos y que poco tienen que ver ambas realidades. Sin embargo, al sentarlos frente a frente en una conversación distendida no tarda en percibirse que los retos, dificultades y alegrías que afrontan en su día a día como empresarios no están tan alejados pese a ser de diferentes generaciones.

La charla entre Peris y Juan fue la que inauguró el ciclo de encuentros empresariales que organizan Banco Sabadell y Levante-EMV y que constará de otras tres entregas con personalidades destacadas del sector en la Comunitat Valenciana. El acto tuvo lugar en el hub de empresas que la entidad financiera abrió en València en 2019 precisamente con el objetivo de servir de punto de encuentro empresarial y potenciar el crecimiento de las compañías.

Como explicó el director territorial Este del Banco Sabadell, Fernando Canós, en el preámbulo, el hub tuvo que detener su actividad presencial durante la pandemia por motivos obvios, pero permitió a la entidad «apoyarse en sus medios digitales» para mantener el contacto tanto entre empleados como con sus clientes. Canós destacó que el enclave es un «modelo pionero» para el «encuentro entre empresas» y que a su vez «pone de manifiesto el interés, la implantación y el arraigo» del Sabadell en la C. Valenciana.

Pese a contar con un aforo restringido por las limitaciones que todavía impone la crisis sanitaria, el auditorio cubrió todas las plazas disponibles y el acto contó con la presencia destacada de la directora general de coordinación del diálogo social de la Generalitat, Zulima Pérez, y del secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez. La directora de Levante TV, Silvia Tomás, fue la encargada de dirigir la conversación entre Rafael Juan y Carmen Peris.

Las primeras intervenciones de ambos empresarios sirvieron para trazar las diferencias entre Vicky Foods y Waffle Time. La compañía de alimentación que preside Juan, de origen familiar y nacida en 1952, facturó 376 millones de euros en 2020, desarrolla más de 300 productos propios y está presente en medio centenar de países de cuatro continentes.

Peris, licenciada en Derecho y Administración de Empresas y cuya empresa también es del sector de la alimentación pero focalizada en el retail, la autodefine como una firma de «gofres instagrameables», en la que la imagen de marca es uno de los pilares de su modelo de negocio. Abrió su primer local físico en 2018, poco antes de la pandemia. Y pese a las dificultades que ha traído la crisis sanitaria, hoy cuenta con cinco puntos de venta más y ya prepara un desembarco en toda España con otras 50 tiendas.

Fueron creadas con más de seis décadas de distancia, pero Juan y Peris no tardan en encontrar el primer punto en común entre ambas: la innovación. «Es la palanca de crecimiento más importante de nuestra empresa», destaca Juan, que define el concepto como «llevar una idea a la práctica y que genere valor». En ese sentido, la idea más revolucionaria de Vicky Foods, cuenta, la tuvo su madre cuando inventó las magdalenas cuadradas, una «idea simple» pero que permitió a Vicky Foods «entrar en el top 10 de empresas pasteleras ya en los años 70». Desde entonces la investigación ha acompañado siempre a su empresa, que desde 2019 dispone de un centro de innovación en el que trabajan 150 personas.

En el caso de Carmen Peris, esa bombilla se le encendió en un viaje a Bélgica. Allí descubrió «la cultura en torno al gofre», que «no tiene nada que ver con lo que conocemos en España». «Es como comer una paella en Bélgica», bromea para ilustrar el ejemplo. En su caso, cuenta que la innovación es «generar una marca en torno a un producto obsoleto y darle un concepto diferente».

Además, se le ocurrió otra «idea simple» como la que tuvo la madre de Rafael Juan con las magdalenas. «Vi que el producto para take away era muy pringoso, así que hice lo mismo que Chupa-Chups y le puse un palo», añade.

La importancia del equipo

Preguntados sobre qué es lo más difícil de ser empresarios, ambos coinciden: detectar, atraer y retener talento. Peris confiesa que le costó tiempo conseguirlo, pero que confeccionar esa plantilla que quería le ha permitido poder delegar y dejar de trabajar «24 horas al día, siete días de la semana». «Fui madre muy joven, tengo dos hijos y me tengo que poder permitir esa desconexión para dar un equilibrio a mi vida personal y profesional. Configurar el equipo ha sido lo más complicado, pero es clave para crecer», apunta.

Juan asiente con la cabeza y añade que «todo lo que implica a las personas» es siempre lo que más le afecta. «Hemos vivido muchos avatares, pero los más complicados son siempre los relativos al equipo humano». En este sentido, el CEO de Vicky Foods añade que una de las lecciones más importantes que ha aprendido como empresario es saber escuchar a su equipo. «La humildad es fundamental para cualquier líder. Debes dar participación a las personas y no creer que lo sabes todo», asegura.

De la misma forma que ensalzan el factor humano, ambos defienden la cooperación empresarial como otra pata sobre la que reposa el éxito. Juan lo ilustra con una anécdota que vivió en sus inicios, cuando uno de sus productos daba problemas porque se enmohecía. Trató de resolverlo -es licenciado en ingeniería química- pero no funcionó. Entonces su madre, «que tenía clarísimo la importancia de la colaboración», le puso en contacto con un amigo que conocía los desecadores. «Yo no creía en eso, pero hoy tenemos más de 100», confiesa entre risas.

Peris también lo considera «fundamental» y pone su propio caso como ejemplo. «Antes de entrar en Lanzadera estaba aislada, pero allí conocí un ecosistema emprendedor con el que compartir los buenos y malos momentos», recuerda.

Más allá de las similitudes como empresarios, llama la atención como cada uno resta méritos a sus logros y ensalza los del otro. Así, Peris alaba lo complicado que es mantenerse mientras Juan destaca lo difícil que es emprender desde cero.

Ambos CEO remarcaron también la importancia de tener una entidad financiera detrás. Para Waffle Time el Sabadell ha sido «fundamental» porque el posicionamiento físico en zona prime requiere grandes desembolsos y para Vicky Foods, para proyectos de internacionalización como el que acaban de iniciar en Argelia.