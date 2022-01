«Con la designación de València comoCapital Europea del Turismo Inteligente de 2022 tenemos la oportunidad de que el nuevo turista nos vea como un destino top mundial. El reconocimiento es una satisfacción porque llevamos varios años trabajando con el modelo por el que apuesta la Unión Europea y, por otro lado, es un compromiso para seguir por este camino ya que hay mucho trabajo por hacer».

Con estas palabras valoró el gerente de Visit Valencia, AntoniBernabé, qué representa para la capital valenciana este premio en el foro organizado por Levante-EMV en su sede. La cita reunió a seis personalidades que analizaron qué significa ser Capital Europea delTurismoInteligente 2022 y qué fortalezas y debilidades tiene la ciudad para afrontar este reto.

La mesa redonda fue moderada por el periodista Julio Monreal y fue inaugurada por el concejal de Turismo Emiliano García y por el propio Antoni Bernabé. También intervinieron en ella la catedrática de la Universitat Politécnica de València y especialista en la gestión del patrimonio natural desde el punto de vista turístico María José Viñals; y el catedrático de la Universitat de València y experto en marketing y comercialización Enrique Bigné. Asimismo, asistieron la empresaria Ana Merelo, de la Asociación Valencia Premium; y el presidente de Valencia Convention Bureau y director del Hotel Las Arenas , Carlos Boga.

Los profesionales piden más coordinación entre instituciones y unificar esfuerzos entre los agentes del sector

València ha logrado este reconocimiento porque reúne las características de un destino turístico inteligente: sostenibilidad, digitalización, cogobernanza, innovación y valorización. En cada una de esas líneas de trabajo, apuntó Emiliano García, se va a continuar mejorando dentro del Plan Estratégico de Competitividad Turística que ha recibido 7,5 millones de los fondos Next Generation y que se desarrollará en los próximos 3 años.

Tal como relató el munícipe, «hoy no hay sostenibilidad sin digitalización» y «un destino turístico no lo es, si no es inteligente». Por eso, esa inyección económica va a suponer «una transformación importantísima»para la ciudad que debe liderar la administración junto a las empresas del sector mediante la cogobernanza. La Capitalidad Europea delTurismo Inteligente va a permitir al Cap-i-Casal convertirse en un destino referente en 2022 con eventos como la Gala de los Goya y el Centenario de Berlanga, la Capitalidad Mundial del Diseño, el Campeonato del Mundo de Gimnasia Rítmica o los Gay Games 2026, que han situado a València en el mapa mundial de los destinos gay friendly.

Valéncia precisa un relato oficial de marca La catedrática María José Viñals reclamó la necesidad de construir un relato oficial de ciudad, «con mensajes claros», desde las instituciones, para ensamblar todas las piezas que componen la oferta turística de València. Esta es una de las tareas que consideró urgente acometer desde VisitValencia. Por su parte, el catedrático Enrique Bigné subrayó que el éxito internacional de la marca «València» como destino de Turismo Inteligente, debe fundamentarse en una inteligencia de mercado, con aplicaciones tecnológicas y recursos «on line»; en el desarrollo de nuevos productos como congresos; y en generar conciencia social en la ciudadanía sobre el valor de turismo. Por último, Carlos Boga, presidente de Valencia Convention Bureau, llamó a reforzar el papel tractor de las empresas. J.M.V valència

Pionera en medir la huella de CO2

Así las cosas, se han dado ya muchos pasos pero quedan también muchos por dar. En el plano de la sostenibilidad social y ambiental, València ha sido la primera ciudad del mundo en medir y certificar la huella de carbono e hídrica de la actividad turística tal como destacó el concejal EmilianoGarcía. Además, el ayuntamiento se ha comprometido a que València sea una Ciudad Climáticamente Neutra en en 2030 y en esa tarea «todas las concejalías están perfectamente alineadas».

Estas estrategias ambientales son claves para diseñar este nuevo paradigma de turismo que ya están demandando «los nuevos turistas», en palabras del gerente de Visit Valencia Antoni Bernabé; y también los operadores y los otros actores del sector.

El director del Hotel Las Arenas y presidente de Valencia Convention Bureau Carlos Boga remarcaba que cada vez más «los organizadores de congresos se decantan por hoteles comprometidos con la sostenibilidad». No en vano, «numerosos responsables de eventos nos demandan que les presentemos nuestra RSC y nuestro plan de sostenibilidad».

En ese sentido, los 7,5 millones de Europa «son una alegría y nos van a ayudar a darle visibilidad como destino inteligente a València». Pero, matizó Boga, el modelo tiene que ser «armónico». El Turismo Inteligente no significa recibir a millones de turistas «ni morir de éxito» sino que los visitantes «disfruten de experiencias» de calidad y se conviertan en prescriptores de otros turistas que repetirán. Boga llamó «a avanzar pero sin perder de vista a las personas» y recordó como presidente de Valencia Convention Bureau que la colaboración público-privada es indispensable. «Las empresas tenemos que sumarnos -a los retos del turismo inteligente- y participar en todas las iniciativas», remarcó.

Profesionalidad del sector

Mientras, cuando los valencianos se sienten a gusto con su ciudad y con un modelo armónico de turismo también se convierten en «un atractivo en sí mismos por la forma en que tratamos a los visitantes y por nuestra forma de vida mediterránea», subrayó María José Viñals, quien señaló que el galardón de la UE «es un reconocimiento a la profesionalidad» del sector y a unos profesionales «que tienen el trabajo más bonito del mundo: hacer que la gente sea feliz».

La catedrática remarcó la importancia de la digitalización para el turismo smart aunque València tiene otras ventajas frente a sus competidores. Como la accesibilidad, fruto de la peatonalización de las principales plazas que se está desarrollando en la actualidad; o la red de carriles bicis en expansión. En cuanto a la sostenibilidad, consideró «muy interesante» la medición de la huella de carbono aunque advirtió de la necesidad de poner en valor el patrimonio natural valenciano para su uso turístico sostenible. En especial, l’Albufera o el Jardín del Turia son elementos muy valorados por los visitantes.

En cambio, Viñals destacó como aspectos negativos que la huerta, que ha sido distinguida por la FAO como un sistema agrícola de interés mundial, «no está cuidada» ni se ha planificado con una visión metropolitana. También reclamó mejoras en la gobernanza «intrainstitucional e interinstitucional», e inclusó lamentó «la descoordinación» entre las concejalías responsables en materias como cultura, patrimonio o medio ambiente.

«Una gestión de empresa»

La representante de Valencia Premium Ana Merelo consideró la Capitalidad Europea de 2022 como «un reconocimiento maravilloso que permitirá tomar decisiones estratégicas en función de datos y análisis de empresas y turistas, como hacen los hoteles y las compañías aéreas». Para esta empresaria, el turismo inteligente pasa «por convertir el destino turístico en una gestión de empresa», y en ese sentido, «vamos por el buen camino».

Con todo, hay 5 retos que se tienen que abordar con urgencia. En primer lugar, «unificar las entradas de todos los museos públicos de la ciudad» pues es inconcebible que no se puedan reservar tiquets para la Lonja o para la Almolina por internet. En segundo lugar, también hay que unificar el billete de todos los transportes públicos en una sola tarjeta «como ocurre en todas las grandes ciudades». En tercer lugar, hay que homologar «toda la señalética» de la capital «y hacerla más fácil». En cuarto lugar, se precisa «una ventana única para el turista, en especial, para la gestión de eventos, permisos e información». Y en quinto lugar, se debe mejorar la gestión de las diversas marcas turísticas de la Comunitat Valenciana ya que a la hora de acudir a cualquier foro se genera «una pérdida de recursos» cuando no de esfuerzos, según Merelo.

La Champions League turística

Por su parte, el catedrático Enrique Bigné puso en valor el reconocimiento logrado por València «en la Champions League turística» del Viejo Continente. «Hay que reconocer la profesionalidad y el modelo de gobernanza» que ha impulsado la administración «con presencia de los distintos agentes y en el marco de un destino y de una ciudad para emocionar», comentó. Aquí, las universidades tienen un papel determinante que jugar: «debemos aportar la formación que haga posible esa profesionalidad y además tenemos que ser la fábrica de las ideas y apostar por la innovación».

Finalmente, para impulsar y transmitir «emociones» en tanto que un destino de turismo inteligente, hay que trabajar desde tres ángulos: «sostenibilidad, digitalización e historia, para poner en valor nuestro patrimonio material e inmaterial». Todo ello, más un conjunto de atractivos que son capaces de emocionar a nuestros visitantes y que los convierten «en nuestros mejores embajadores», según subrayó Bigné.