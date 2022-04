Una pala excavadora minúscula intentando desatascar un buque gigantesco en el canal de Suez. ¿Lo visualizan? Eso es lo que hace la educación ambiental, según dijo un experto hace unos días. Va picando piedra para cambiar la realidad, que solo se puede modificar desde la base. «Y no vamos a parar». El objetivo: instaurar una responsabilidad colectiva para frenar los efectos de la emergencia climática y tender a un sistema circular.

Este fue el mensaje general que se lanzó en el Foro de Economía Comarcal de l’Horta sobre Educación Ambiental celebrado hace unos días en el Club Diario Levante y organizado por Levante-EMV. Un encuentro, patrocinado por la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (Emtre), Caixa Popular y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) que contó con la presencia de Sara Bort, gerente de la Emtre, Anna Pons, Directora del Centro de Educación Ambiental de la Comunitat (Ceacv), Serafín Huertas, presidente asociación valenciana educadores ambientales, Albano López, empresario de la mercantil Natura i Cultura y José Sierra, periodista especializado en Medio Ambiente en Global Omnium. La mesa estuvo moderada por el periodista Julio Monreal y comenzó con la afirmación, a la que todos suscribieron, de que la educación ambiental es una prioridad y una necesidad para poder hacer frente a los retos ambientales y tender a un sistema de economía y residuos circular. Es, dicho de otra forma, la llave que abre todas las puertas a una responsabilidad ambiental. Tiene muchas vertientes pero la mesa de diálogo se centró en la concienciación sobre la separación de residuos en los contenedores.

Resultado: compromiso

Pero no es fácil. Algunos datos detallan que los contenedores grises (resto) y marrón (orgánico) recogen un gran porcentaje de residuos que tendrían que ir en otro sitio pero no se separa correctamente. «La educación ambiental solo tiene un resultado positivo si acaba en el compromiso de las personas», detallóAnna Pons en su intervención. Con los últimos años, la difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de diferentes campañas para alertar del cambio climático y la necesidad de apostar por un modelo de vida sostenible se ha puesto en el centro, también, la educación ambiental. Que ha de ser para niños y niñas pero también para la ciudadanía de todas las edades.

La Emtre, en este sentido, tiene varios programas de educación ambiental y una decena de profesionales implicados en acciones divulgativas en sus huertos escolares, puzzles de circularidad o sus personajes didácticos como la mascota «tarongeta». Un programa educativo que lleva cuatro años y ya ha implicado, según explicó Sara Bort, a más de 855 escolares. El punto de inflexión en materia de educación ambiental, llegó para esta disciplina con la aprobación, en 2019, del Plan Integral deResiduos de la Comunitat Valenciana (Pircv). «Se puso en el centro la importancia de la educación ambiental y se vio que la generación de residuos era el principal problema ambiental», dijo Anna Pons.

Con el plan, apuntaron los ponentes, también se estableció que todos los municipios de la Comunitat tenían que tener un educador ambiental, «pero no concretaba qué perfil tenían que tener ni qué formación». Una petición que para Serafín Huertas es positiva por ser un«impulso al sector» pero que necesita pilares para «soportar la carga de trabajo».«El sector de educación ambiental siempre ha sido precario, eventual, con horarios imposibles y aunque las medidas políticas le estén dando prioridad, la sensación de los profesionales es que no es un trabajo prioritario». Por eso, dijo Huertas, «queremos que se den las condiciones para que la gente que quiera dedicarse a esto pueda hacerlo y no sea una actividad de paso».

Además, desde su perspectiva, la educación ambiental se ha de transmitir como algo interconectado con todos los aspectos de la cotidianidad. «Si abordamos a las personas con los residuos en un contexto de crisis energética, climática, guerra, pandemia...podemos crear rechazo, por lo que la idea que se debe transmitir es que todo está conectado y que si reducimos y separamos residuos, contribuimos a todos los demás problemas», explicó Huertas. Esta coyuntura convulsa puede crear ansiedad por «sentir que no se puede hacer nada». Por eso, conectar todo es buena solución,«cuando no hay ansiedad hay más participación», completó, por su parte, Albano López.

Pero la asimilación y la concienciación social cuesta. Y en el camino se encuentran, también, contradicciones. «Hay que darle gran trascendencia a la educación ambiental pero, ¿Quién bombardea más, el sistema que empuja a consumir más o el sector que anima a reducir el consumo, separar, reciclar y tener conciencia colectiva?», dijo López. «Se realiza un gran esfuerzo para promocionar acciones respetuosas con el medio ambiente mientras se invierten millones en crear necesidades de consumo y en incitar a la gente a comprar». «Hay que cambiar el modelo de consumo para ayudar a tener una vida digna».

Por eso, coincidieron todos los ponentes «es necesario invertir en la educación ambiental a largo plazo». Esto es, ir más allá de campañas momentáneas y dar estabilidad al sector, situándolo como una prioridad. Por su parte, José Sierra incidió en la educación ambiental relacionada con el proceso del agua, que realizan desde Global Omnium a través del aula de divulgación que tienen en la potabilizadora El Realón, en Picassent, así como catas de agua del grifo en centros escolares y mercados para incentivar su consumo. «Los ecosistemas acuáticos y marinos están amenazados y hace falta divulgación para concienciar», dijo el experto en medio ambiente.

Respecto a las acciones a pie de calle, Sierra destacó la «complicidad y el carácter receptivo que tienen las personas que se acercan a la iniciativa». Pero, ¿quién ha de ser el destinatario de esta educación ambiental? Sara Bort verbalizó lo que todos los ponentes afirmaron después: «Es fundamental trabajar con todas las edades, también con los adultos», ¿cómo?, «visibilizando el proceso, el trabajo y el coste de la gestión de los residuos porque hay que trabajar antes de que se genere el residuo, cualquier cambio tiene un impacto. No es un cambio climático, sino un cambio global, por eso es importante implicar también a los adultos y mayores».

Concienciar y capacitar

Coincidió con ella Pons, que apremió a apostar por cambios transversales que afecten al sistema político y económico y apuesten por la conciencia ambiental. «Estamos en tiempo de descuento, es urgente no solo concienciar sino también capacitar a la gente para que sea responsable ambientalmente».

¿Cómo hacerlo? Sobre ello dialogaron los ponentes, que sobrevolaron la cuestión de la gestión de residuos, los contenedores y también del sistema puerta por puerta. También se discutió sobre la responsabilidad ciudadana y política y sobre la implicación que deben tener las personas en la cuestión ambiental. «¿qué esfuerzo se le pide a la ciudadanía?» se preguntaba Serafín Huertas, mientras que López reflexionaba sobre la participación de las personas. «No nos exigimos nada como sociedad si lo damos todo hecho».

Responsabilidad colectiva

Sobre la cuestión, Sara Bort recordó que «no toda la responsabilidad recae en la población, hay cosas que dependen de quienes mandan, de normativas, de cambios políticos», dijo. Para Anna Pons, por su parte, la cuestión es «poner las cosas fáciles y pedir a la ciudadanía que se comprometa pero haciéndoles partícipes de los procesos y los cambios que provocan», concluyó.