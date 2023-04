Generar, retener y atraer el talento es uno de los retos para mantener ese hub tecnológico y de innovación en el que se ha convertido la ciudad de València, el tercero más importante de España. Para conseguirlo, la colaboración público-privada, siempre con el foco puesto en el desarrollo económico local, la formación continuada, el acompañamiento, la creación de nuevas y atractivas oportunidades o la lucha contra la brecha de género y los techos de cristal son fundamentales.

Al respecto conversaron representantes de las administraciones, de las empresas y de las universidades públicas en el desayuno informativo organizado por Levante-EMV, el Ayuntamiento de València y València Activa, bajo el título «Los retos del empleo: presente y futuro del empleo en València». El evento, inaugurado por el concejal en el ayuntamiento Borja Sanjuan, contó con una primera mesa de debate, con la participación de Cristina Baixauli, directora de Dinapsis València; Karina Virrueta, head of Ecosystem Development en Startup València; María Horness, responsable de «Treballem Iguals» y Formación en València Activa.

La jornada siguió con una entrevista a Ángeles Solanes, vicerrectora de Formación Permanente, Transformación Docente y Empleo de la Universitat de València (UV), y Mª Dolores Salvador, vicerrectora de Empleo y Formación Permanente de la Universitat Politècnica de València (UPV). Para cerrar el acto, moderado por Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales de Levante-EMV, cuatro referentes femeninos del mundo empresarial contaron su experiencia de liderazgo y emprendimiento. Fueron Raquel Serón, abogada en Law Care; Raquel Montesinos, directora ejecutiva de la Asociación de Jóvenes Empresarios en València (AJEV); Begoña Ballester, fundadora y CEO de BBO Subtitulado; y Mercedes Boyero CEO y cofundarora de OnKlub.

Si hay algo en lo que coinciden empresas y administración es en la importancia de la colaboración público-privada para fomentar el empleo. «Es básica para potenciar y mejorar los propios servicios que ponemos a disposición de la ciudadanía y de las empresas. Pero también, por supuesto, para esa parte tan importante que es atraer el talento y mantenerlo», afirmó María Horness. Desde València Activa, son muchas las iniciativas que se impulsan y que no serían posibles sin este tipo de sinergias.

Dentro de su amplia oferta destacan los «Factory Startups», un programa de formación en emprendimiento que tiene como objetivo capacitar personas para perfiles tecnológicos. Este proyecto cuenta con una línea pensada para mujeres, dentro de la iniciativa «Treballem iguals». «Tenemos una brecha digital y tecnológica que debemos subsanar, ya que los trabajos mejor remunerados y que tienen una mayor proyección en el mercado laboral están vinculados a las tecnologías. No podemos quedarnos fuera, la perspectiva de género tiene que estar implementada en todas las áreas que revierten en la sociedad», añadió Horness.

Para las personas desempleadas de larga duración, desde València Activa se procura facilitar una formación de calidad, enfocada a los certificados de profesionalidad, que permitan una capacitación concreta que abra la posibilidad de incorporarse al mercado laboral. «Contamos con un equipo y un servicio altamente cualificado de orientación laboral, que se implementa a través del programa «Barris per l’Ocupació» con trece ubicaciones en València y sus pedanías, donde las personas pueden acceder a un itinerario personalizado de inserción», apuntó Horness, quien recordó también la existencia de la Agencia de Empleo de Valencia Activa, un ejemplo más de colaboración público-privada, en la que realizan una intermediación laboral captando los perfiles que las empresas necesitan e intentando conectar a la ciudadanía con ellos.

En este sentido, la demanda de perfiles técnicos por parte de las empresas es ya una realidad que va creciendo cada año. «Según el Centro Europeo para la Formación Profesional en el año 2025, el 49 % de los empleos estarán vinculados directamente a perfiles técnicos a nivel intermedio, que son los que capacita la formación profesional. Y en España solamente tenemos un 25 % de las personas que cubren esta necesidad», señaló Cristina Baixauli.

Desde Dinapsis València, se ha apostado por la FP Dual para que el alumnado disponga de entornos reales para hacer sus prácticas. «En Xirivella está el primer instituto de FP en toda la provincia de Valencia que ofrece un grado en la gestión del agua», detalló Baixauli. A raíz de esto, impulsaron «Aula Hidraqua», para proveer a estos centros educativos de los materiales que se utilizan en las instalaciones reales del mundo del agua.

El reto de las empresas

Pero, ¿cuál es verdaderamente el reto para estas empresas en materia de empleo? Para Karina Virrueta es generar, retener y atraer el talento. «Somos la ciudad más densa a nivel de startups. En toda la Comunitat Valenciana tenemos 1.200. Es muy importante que mantengamos ese posicionamiento como hub tecnológico, referente, a través de iniciativas y eventos como el Valencia Digital Summit», declaró.

Pero también es importante saber crear oportunidades atractivas que hagan a las personas querer vivir y trabajar en la capital del Túria. Con la pandemia, la búsqueda de empleo ha experimentado cambios como la aparición de los nómadas digitales. Adaptarse a estas nuevas exigencias es clave. «¿Qué ofrecemos a ese talento para que se quede? Muchas veces no es solo la remuneración. Hay otras cosas que se tienen en cuenta, como la ilusión por los proyectos, que haya una vinculación con los valores, la cultura de la compañía, la flexibilidad que le va a ayudar a conciliar, y también saber lo que te va a permitir crecer la empresa», apuntó Virrueta, quien quiso destacar la apertura de la terminal de la Marina de València, donde van a haber «500 puestos de trabajo, se van a congregar anualmente 5.000 profesionales de ligados al ecosistema de emprendimiento e innovación y a partir de ahí se van a ir sumando iniciativas que logren seguir potenciando València, como ese tractor y retenedor de talento».

Al hilo de lo que comentaba Virrueta, Cristina Baixauli reconoció haber sufrido momentos de «fuga de talento» en su compañía. «Desde la parte de Recursos Humanos se hizo un ejercicio de autocrítica», admitió. Fruto de ello, se impulsó un plan con tres grandes líneas: el primero, atraer el talento, es decir, conseguir que la gente quiera trabajar con el grupo Agbar por sus «valores y principios»; la segunda, la fidelización, generar compromiso; y la tercera, identificar cuáles serán los puestos claves de la organización en los que había que hacer un relevo generacional y orientar ese talento joven hacia ellos con una dinámica de formación continua.

«Las universidades hemos sabido adaptarnos»

El binomio formación y empleo es fundamental para garantizar la inserción laboral del alumnado. En la universidades públicas valencianas son conscientes de ello y, de hecho, cuentan con un vicerrectorado específico para esta materia. Sobre los avances conseguidos en los últimos años hablaron Ángeles Solanes, vicerrectora de Formación Permanente, Transformación Docente y Empleo de la UV, y Mª Dolores Salvador, vicerrectora de Empleo y Formación Permanente de la UPV. «Las universidades públicas tenemos dos objetivos que hemos cumplido de manera óptima: adaptarnos al contexto, al mercado laboral tan cambiante, y la transferencia de conocimiento», indicó Solanes.

Ambas instituciones académicas cuentan con un servicio de empleo, al mismo tiempo que reivindica su oferta para la formación continuada. En UV Emprén, se acompaña a todos los estudiantes es su proyecto de emprendimiento. «Nos gusta llamarlo co-walking porque andamos juntos, les ayudamos a buscar recursos externos e intentamos imprimir dentro del ADN del estudiantado esa idea de emprendimiento y de innovación», explicó Solanes. En datos, la iniciativa formó en 2022 a un total de 1.500 alumnos, de los cuales 949 son mujeres. «La universidad está habilitando programas específicos destinados a mujeres, especialmente en aquellos ámbitos en los cuales es más difícil el acceso», señaló.

Por su parte, la UPV cuenta con el Instituto Ideas, como órgano impulsor y gestor de las iniciativas empresariales que nazcan en la institución académica. En toda su historia, se ha trabajado con cerca de mil startups, y algunas han cosechado grandes éxitos. «En la universidad abordamos el emprendimiento no solo como el proceso de crear una startup, sino como una más de las capacidades de los estudiantes y egresados tecnológicos. Uno puede emprender dentro de una empresa ya consolidada y esta es una de las habilidades más demandadas», matizó Salvador.

Respecto a las cifras concretas, la empleabilidad del alumnado egresado supera el 70 %. «En el caso concreto de los informáticos, al año de haber terminado los estudios de Grado, la empleabilidad está rondando el 70 %, pero es que cerca de un 20 % está estudiando y trabajando al mismo tiempo», compartió Salvador.

Sobre la presencia de mujeres en las titulaciones STEM, las representantes de las universidades reconocieron su papel en la generación de vocaciones femeninas. Ambas instituciones cuentan con herramientas para luchar contra esta brecha de género. Es el caso de la Cátedra STEM, de la UPV, o de la iniciativa Girls4STEM, de la UV, así como sus respectivos planes de igualdad. «Las universidades tenemos que ser responsables y trabajar en el hecho de que todavía existen una serie de factores sociológicos que llevan a esa idea de que los cuidados pertenecen al ámbito femenino», concluyó Solanes.

El emprendimiento femenino

El futuro del emprendimiento se escribe en femenino. Así lo demostraron Raquel Serón, abogada en Law Care y una de las fundadoras de la asociación Nosotras València; Raquel Montesinos, directora ejecutiva de la Asociación Jóvenes Empresarios de València (AJEV); Begoña Ballester, fundadora yCEO de BBO Subtitulado; y Mercedes Boyero, CEO y cofundarora de OnKlub, en el evento organizado por Levante-EMV, València Activa y el Ayuntamiento de València.

Aunque las cuatro son grandes referentes de liderazgo femenino, el camino no ha sido fácil. «Soy mujer y además soy joven. A veces siento que tengo que ser una súper mujer, estar a un nivel altísimo, solamente para tener las mismas oportunidades que mis compañeros. Es agotador, pero voy a seguir trabajando para conseguir mi propósito», compartió Mercedes Boyero. Es licenciada en Telecomunicaciones por la UPV, ha liderado un equipo de aeronáutica, ha sido jugadora federada de ajedrez y ha fundado una empresa especialista en identificar oportunidades y conectarlas con el talento de élite. Mundos en los que la presencia femenina es minoritaria. «Creo que hacen falta más mujeres líderes, referentes, y desde mi experiencia es un tema que tiene que ver con la educación. Yo he sido educada para no tener límites», afirmó la joven.

Raquel Serón se alegró al escuchar estas palabras, porque su generación ha vivido una experiencia distinta. Ella vivió en sus propias carnes cómo era discriminada por su maternidad. «Trabajaba en un gran despacho de abogados. Cuando fui madre, la reducción de jornada me duró un año. Si quería promocionar, se me dijo claramente que, o volvía al horario normal, o ahí tenía la puerta. Es muy complicada la conciliación, aunque escuchemos diariamente el tema de la corresponsabilidad», detalló.

Por ello, y con el apoyo de València Activa y su Espai Lidera, fundó, junto a otras ocho profesionales, la asociación Nosotras València. Desde la entidad, acompañan a las mujeres en su camino hacia el emprendimiento, dotándolas de las herramientas necesarias, pero también de ese sustento emocional tan importante. «La sociedad tiene que ser mucho más solidaria, valorar que queramos ser madres y dotarnos de mejores oportunidades o, por lo menos, darnos la flexibilidad de poder salir y volver a entrar al mercado laboral o ralentizar una carrera», reivindicó.

En la misma línea que sus compañeras, Begoña Ballester, fundadora de una empresa de traducción audiovisual, subtítulos, doblaje y locución, admitió sentir en algunas ocasiones que no la toman en serio. «Las reuniones con clientes son la mayoría con hombres. A veces les explicas cómo se realiza un proceso que tienes interiorizado y que has creado durante muchos años, y ellos, que no saben cómo se hace y por eso te están pidiendo ayuda, te intentan explicar cómo hacer tu trabajo», afirmó.

Por su parte, Raquel Montesinos se sumó a ese sentimiento de autosabotaje y autoexigencia femenina que lleva a pensar que tienes que demostrar «muchísimo más que el resto de compañeros para llegar a lo mismo». No obstante, quiso alentar al resto de mujeres a ver el emprendimiento como una opción más. «En AJEV, contamos actualmente con un 35 % de asociadas. Nuestras adolescentes y nuestras niñas tienen que tener referentes de emprendedoras. No hay que forzarlo porque existe de manera natural, hay grandes empresarias. Está muy bien que vean que no tienen que tener límites», compartió. En este sentido, la entidad cuenta con la iniciativa AJEV Woman para fomentar la visibilidad, el empoderamiento y la empatía.

El encuentro también sirvió para poner el valor todo lo que aporta el talento femenino a una organización. «Somos muy resolutivas. Además de sacar adelante nuestro trabajo, tenemos la ingeniería familiar. Por eso, cuando nos enfrentamos a un problema siempre buscamos una solución en el menor tiempo posible. Para nosotras el tiempo es oro», subrayó Serón, quien también aludió a los últimos resultados del informe GEM en el que se concluye que el liderazgo femenino «aporta una mejor gestión y hace que los resultados de las empresas sean mejores».

La abogada tampoco se olvidó de las mujeres con más de 40 años, que tienen una mayor dificultad de entrar en el mercado laboral. «Se les tiene que dar una oportunidad, porque son un valor muy importante para las empresas», añadió.

Al respecto, Montesinos destacó la capacidad de escucha. «Tendemos a ser más empáticas, trabajar más en equipo. Estamos consiguiendo que las organizaciones sean cada vez más horizontales, donde todo el equipo pueda dar su opinión, ser escuchado, y desde ese punto de encuentro poder trabajar todos juntos», concluyó.