¿Qué he hecho para merecer ser jurado de la fallera mayor?

La asamblea de presidentes elige este martes, día 11, a cuatro de los componentes del jurado que seleccionará tanto las trece falleras que conformarán la corte de honor, más aquella que, de entre todas ellas, será promocionada a lo más alto: fallera mayor de València. Todos ellos se unirán a los tres jurados que selecciona el presidente de la Junta Central Fallera y que, a lo largo de casi un mes, realizarán las diferentes pruebas.

¿Qué méritos tienen los candidatos para serles encomendada la, seguramente, elección más sensible del año? En los últimos ejercicios, a los candidatos se les ha pedido que redacten un pequeño currículum personal y fallero que sirva a los electores, los presidentes de falla, para orientarse a la hora de emitir su voto. Cuando se conocen los designados por el presidente de la JCF también se facilita la trayectoria de cada uno de ellos.

En la práctica, buena parte de los votos se pactan anteriormente entre entidades falleras (sectores, agrupaciones.. "tu me votas a éste y yo te voto a aquel"). Desde tiempos inmemoriales se han elaborado listas más o menos homogéneas. Cierto es, también, que los candidatos, por definición, tienen muy poca visibilidad y que el votante, ciertamente, tiene pocos elementos de juicio. Prueba de ello es que, por definición, raro ha sido el fallero "mediático" que, independientemente de sus virtudes o defectos, haya quedado fuera del listado final; tanto en la fórmula actual como en la anterior, en la que los presidentes elegían, y en exclusiva, sólo el jurado de fallera mayor, siendo el de la corte el que era potestad del presidente de la JCF.

En valenciano o en castellano; unos extensos, otros concisos. Unos, un currículum fallero; otros, el fallero y el personal; otros, menos, una declaración de intenciones del porqué se presentan, algo más lírico. Ellos dicen los méritos (a otros debería corresponder el saber los "deméritos"). En cualquiera de los casos, sobre ocho de estas personas (cuatro y cuatro) recaerá una parte de la responsabilidad de elegir las nuevas falleras mayores de València por el voto delegado de los presidentes:

Estos son los candidatos.

- Candidaturas a fallera mayor infantil de València

Javier Bea Carrillo

Falla Marqués de Montortal–Berni i Català

President de la Falla

–Dissenyador gràfic i de pàgines web, soci de Panal Fallero, empresa de disseny

especialitzada en llibrets de falla i 3Desingn.es.

–Faller des de fa 20 anys.

–5 anys com a jurat de falles grans i infantils a València i un any a Torrent.

–Una vegada jurat de Presentació a Xàtiva.

–Guionista de falles.

–Delegat de llibret durant 10 anys.

–Delegat de falla gran durant 7 anys.

Arlinda Luzi Luzi

Falla de la Plaça del Pouet

Presidenta de Falla

–Profesora adjunta en la Universidad CEU Cardenal Herrera.

–Profesora de Odontología por la CEU–UCH.

–Delegada de Infantiles, secretaria y componente de la delegación de Solidaridad en

varios años.

–Bunyol d'Argent de la JCF.

–Ha participado en varios proyectos solidarios, uno de ellos el 2016 a favor de la

Asociación Phelan Mc. Dermid en el cual participaron 18 FM de Valencia, y que dio a

conocer la enfermedad e hizo recogida de dinero para la investigación.

–Le gustaría mucho participar en el proceso porque lo ha vivido como madre.

–Cree que esta labor necesita dedicación, honestidad y mucha responsabilidad, que cree

que ella puede aportar.

Rafael Ferrando Vallés

Falla Isabel la Catòlica–Ciril Amorós

President de Falla

–Presidente en 5 ejercicios.

–Fallero desde los 10 años (ejercicio 93–94), siempre de la misma falla.

–Siempre con cargo desde que pasó a mayores: 6 años delegado de Infantiles, 4 años

delegado de Relaciones Externas (Agrupación, JCF, Ayuntamiento?) y 5 años como

vicepresidente.

–Delegado de Sector de Pla del Remei–Gran Via desde 2005–2006 a 2010–2011, periodo en

el cual formó parte de la delegación de Medios de Comunicación de la JCF.

–3 años delegado de Infantiles y 3 años vicepresidente de la Agrupación.

–Jurado de FMV el 2010.

–Jurado de la Exposición del Ninot en Benicarló el 2013 y en Valencia el 2015.

Iñaki Real Climent

Falla Santa Cruz de Tenerife

President de Falla

–Té grans coneixements de psicologia i comportament dels xiquets perquè té una

empresa dedicada al món infantil.

–Gestió de ludoteques pròpies i parcs infantils.

–Família de fallers amb dos filles, les quals han sigut FMI de la Falla i preseleccionades un

altre any.

–Grans coneixements d'indumentària i sobre la Festa Fallera.

–Ha sigut jurat de preselecció del Sector.

María Isabel Quinzá García

Falla Pl. del Mestre Arambul Sanz de Campanar

Presidenta de Falla

–Fallera des de 2007, quan va començar a treballar a València i es va establir

definitivament a Campanar.

–Va començar en la falla del costat de casa, "Els Somnis"; però, dos anys més tard, li va fer

cas a la filla i se'n va anar a "la falla del col?le", Arambul, on va ser directiva des de l'any

següent.

–Ha sigut secretària i delegada d'Infantils.

–Viu per a la falla de la seua filla i és més de monument que festera.

–Li agrada el tracte amb les persones, promoure activitats i treballar per a la falla.

–Li agraden les innovacions.

–La frase que la definix: "Esperit de servici".

David Sotelo Iranzo

Falla Carrer de Baix–Mesó de Morella

President de Falla

–Tècnic Superior d'Administració i Finances.

–Tècnic Superior en Gestió d'Allotjaments Turístics.

–President 3 anys de la Falla Albufera de Catarroja.

–Secretari i vicepresident d'Economia en diversos exercicis en la Falla Albufera de

Catarroja i en la Junta Local Fallera de Catarroja.

–Jurat de Falleres Majors de Catarroja en dos ocasions.

–Treballa en l'hotel "Las Arenas".

–Tercer any com a president.

Josep Pastor Gimeno

Falla Progrés–Teatre de la Marina

President de l'Agrupació de Falles de Marítim

–42 anys faller. Bunyol d'Or i Brillants amb Fulles de Llorer.

–9 anys president de la Falla Progrés–Teatre de la Marina.

–Jurat de Fallera Major de València en 2013.

–Jurat de preselecció de JCF diversos anys.

–2015–2016: Vicepresident de l'Agrupació de Falles de Marítim.

–2016–2017 i fins ara: President de l'Agrupació.

–Des de 2015–2016 fins a 2017–2018: directiu de la Interagrupació de Falles de València.

(Xarxes socials).

–Mantenidor FM 2014 Sector Canyamelar–Grau–Natzaret.

–Mantenidor FM 2015 Falla Major–Moraira–Natzaret.

–Mantenidor FM 2017 Falla Progrés–Teatre de la Marina.

–Mantenidor 50 aniversari Infantil Falla Ramon de Rocafull–Comte d'Alaquàs.

Sandra Giner Máñez

Falla Hellín–Pere de Lluna

Delegada de Sector de Poblats al Sud

–Fallera desde que nació, pertenece a la comisión Hellín–Pere de Lluna, formando parte

de la directiva de su comisión como secretaria los últimos 5 años.

–Bunyol d'Or amb Fulles de Llorer y fue FMI de la comisión en 1990 y FM en 2013.

–Miembro de Junta Central Fallera desde 2014 en Recompensas y Delegada del Sector

Poblats al Sud los últimos tres años, cuando pasó a formar parte de la delegación de

Protocolo y RRPP, con la cual colaboró como acompañante todo el año anterior. Esto le

permite conocer el perfil adecuado que se debe escoger para representar al mundo

fallero infantil.

–Directiva de la Agrupación Poblats al Sud desde 2015, actualmente como vicesecretaria.

–Jurado de la Corte de Honor y la Reina de Paterna en 2017.

–Profesionalmente, es asesora financiera de Banca Personal desde hace 8 años.

María Eugenia Maillo Regidor

Falla Avenida del Primat Reig–Sant Vicent de Paül

Delegada de Sector de Rascanya

–Fallera desde el año 1975, en posesión del Buñol d'Or ab fulles de Llorer i Brillants.

–Presidenta de falla desde el año 2005 al 2011.

–Activa en su comisión de toda la vida participando en obras de teatro, playbacs, llibrets,

etc.

–Delegada del sector Rascanya desde el año 2012, siendo miembro de JCF y estando en

las delegaciones de Archivo y Biblioteca, Protocolo, y actualmente en el delegación de

Festejos

–Empresaria del sector textil.

Candidaturas a fallera mayor de València

Francisco Aleixandre Antequera

Falla Major–Moraira–Natzaret

President de Falla

–Faller de la comissió des de fa 45 anys, de la qual és president des de fa 17 anys.

–La seua filla va pertànyer a la Cort d'Honor de la Fallera Major Infantil de València l'any

1984.

–Quadre d'Honor del Sector Canyamelar–Grau–Natzaret.

–Ensenya d'Or de l'Agrupació de Falles de Marítim.

–Ensenya d'Or i Brillants de la Comissió.

–Bunyol d'Or i Brillants amb Fulles de Llorer de la JCF l'any 2003.

–29 anys de directiu en la comissió.

María Goretti Gallego Contreras

Falla Palleter–Erudit Orellana

Presidenta de Falla

–Procedix d'una llarga tradició fallera.

–Pertany a la falla des que va nàixer.

–Va ser Fallera Major Infantil en 1995 i Fallera Major en 2014.

–Durant molts anys ha format part de la Junta Directiva.

–Ama les Falles i tot el que representen.

Mari Cruz Niza Rodrigo

Falla En Plom–Guillem de Castro

Presidenta de la Comissió

–Fallera desde que nació hace 37 años.

–Presidenta desde 2017.

–Recompensa Bunyol d'Or ab Fulles de Llorer.

–Ha tenido varios cargos en la comisión: Delegada de Infantiles, de Sector/Agrupación, de

Protocolo, Vicesecretaria.

–Fue Fallera Mayor de la falla el 2004.

–Ha dirigido la delegación de Infantiles de la Agrupación y las delegaciones de Protocolo y

Festejos en varios años.

Josep Enric Oliver Bueno

Falla Av. de Giorgeta–Roís de Corella

President de Falla

–Faller actiu tant en la comissió com en el món faller, formant part de la directiva durant

diversos anys com a delegat de Relacions Socials i secretari.

–Amb 25 anys, i per quart any consecutiu, és president de la falla.

–Ha viscut a casa el món de la indumentària, i sap que és una part fonamental de la nostra

festa.

–Considera que després de formar part durant 3 anys dels jurat de preseleccions del seu

Sector, arribant a preseleccionar la FMV de 2017 i components de la CHFMV i de la

CHFMIV de 2018, coneix de prop el perfil que han de tindre les candidates per a ocupar

este càrrec.

–Actualment, estudia Grau d'Enginyeria Informàtica en la UV.

Jaime Villarrubia Escriche

Falla Tomasos–Carles Cervera

President de Falla

–És Tècnic Superior de Laboratori de Diagnòstic Clínic.

–Actualment, estudia A.D.E (Administració i Direcció d'Empreses).

–Treballa com a Supervisor en una important empresa de telecomunicacions.

–Va començar com a President de Falla l'any 2005 a l'edat de 20 anys, sent durant

diversos exercicis el President més jove del cens de la J.C.F.

–Membre, des de fa dos anys, de la directiva de la Interagrupacio de Falles de València.

–Pare de F.M.I.

–Membre actiu de diverses associacions culturals i veïnals del barri de Russafa.

Ángela Pérez Peláez

Falla Benimodo–Enginyer Dicenta, 'El Secanet'

Presidenta de l'Agrupació Benimàmet–Beniferri

–Fallera de la Falla en els exercicis 1979–1985 i 2004 fins ara.

–Ha sigut directiva com a delegada d'Agrupació, Delegació Femenina i vicecomptadora.

–Mare de Carla Huete Pérez, Cort d'Honor de la FMIV de 2011.

–Consultora Judicial i Fiscal.

Vicente Aguilar Gil

Falla Joaquim Navarro–Carrícola

Delegat de Sector de La Creu Coberta

–Treballador autònom del sector de la Decoració tèxtil.

–Faller amb el Bunyol d'Or amb Brillants.

–President de falla durant 3 anys.

–Delegat de Sector i membre de la Delegació de Cultura.

Fernando Molina Bellido

Falla Glòria–Felicitat–Tremolar

Delegat de Sector de Poblats al Sud

–Faller de la comissió 35 anys, dels quals 13 anys com a directiu (8 anys delegat d'Esports

i 5 anys vicepresident).

–Delegat de Sector de Poblats al Sud des de fa 8 anys.

–Directiu de l'Agrupació Poblats al Sud des de fa 8 anys.

–Membre de la Junta Central fallera des de fa 11 anys, pertanyent a la delegació

d'Esports, 8 anys, i a la delegació d'Incidències, àrea de Privacitat i Protecció de dades, 3

anys.

–Acompanyant de Corts d'Honor des de l'exercici 2009.

Inmaculada Mata Martínez

Falla Sanchis Bergón–Túria

Vocal de Lliure Designació

–Secretària de la Delegació de Cultura des de 2011.

–Bunyol d'Or amb Fullles de Llorer.