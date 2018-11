Las Fallas 2019 al minuto: noviembre

Jueves, 15 de noviembre

19.30 h. Reina-Paz-San Vicente. Inauguración de la exposición «Angel Villena, caricaturas, bocetos y viñetas». A continuación, Forum Algirós, Un Equip pirotècnic, falles i futbol al Cap i Casal.

20 h. Náquera-Lauri Volpi (Burjassot). Charla dedicada a la fiesta de la Virgen de los Desamparados a cargo de los Seguidores de la Virgen.

Permanece abierta la exposición «Festes i Tradicions de València».

20 h. Santa Cruz de Tenerife. Charla sobre naturopatía y remedios naturales a cargo de Antonio Calomarde, ex presidente del Consejo de Neuropatía de València.

20 h. Ángel Guimerá-Doctor Vila Prades. Conferencia sobre «Investigación submarina en la Antártida» a cargo de la doctora Joana Vicente.

20 h. Reina-Paz-San Vicente. Mesa redonda sobre la relación establecida entre el Valencia CF y las Fallas. Con la participación de Jesús Peris, Pedro Nebot, Luis Fernández y Merchina Peris (c/Embajador Vich, 20)

21 h. Mercat de Russafa. Presentación de los proyectos de 2019.

22 h. Concurso de Play Back de la Junta Central Fallera. Sala Canal.

Individual

Fermín Galán y García Hernández-Primavera

(actuación recuperada tras la suspensión del día 18)

Grupo.

Periodista Gil Sumbiela-Azucena

Ceramista Ros-José Mortes Lerma

Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana

Jerónima Galés-Litógrafo Pascual y Abad

Náquera-Lauri Volpi

Doctor Domingo Orozco-Bailén



Y MAÑANA...

Viernes, 16 de noviembre

18 h. Plaza Luis Cano (Benimàmet). Inauguración de la exposición «La Indumentaria Fallera en 75 años» en el Espai Obert de Benimàmet (Grabador Crisóstomo Martínez,)

17 - 20.30 h. Cedro-Explorador Andrés. Donación de sangre en el casal (Plaza del Cedro, 14)

18 h. Ministro Luis Mayans-Platero Suárez. Presentación del acuerdo con Aldeas Infantiles. A continuación, «xocolatà» benéfica.

A continuación, iniciación al juego del Canut.

19.30 Plaza Luis Cano (Benimàmet). Proyección del cortometraje «Distintos» y actividad solidaria a beneficio de la Fundación Asindown.

19.45 h. Náquera-Lauri Volpi (Burjassot). Charla-Taller dedicada a los complementos de la ropa festiva a cargo de Todo por el Tul

Permanece abierta la exposición «!Festes i Tradicions de València».

20 h. Santa Cruz de Tenerife. Charla y Exposición a cargo de Confecciones Revic.

20 h. Vicente Sancho Tello-Avenida de Aragón. «Xarrades Falleres» sobre el tema del protocolo fallero con la participación de Estefanía de Julio, Cristina Estévez, Pilar Bernabé, Borja Sanz y Diego García.

20 h. Cuba-Literato Azorín. Mesa redonda «Les Falles, més que quatre díes»

20.30 h. Pedro Cabanes-Juan XXIII. Jornadas Culturales. «Volem Falla. El monumento faller».

20.45 h. Mercat de Russafa. En el Salón Rosiña, acto conmemorativo del 50 aniversario de la comisión infantil.

22 h. Pío XII-Jaume Roig (Quart de Poblet). Nombramiento de la fallera mayor, María Rodríguez Morcillo.

21 h. Pérez Galdós-Calixto III. Cena y espectáculo mentalista de Javier Botía.

22 h. Agrupación de Fallas del Marítimo. En el casal de Tarongers-Politècnic (UPV, Edificio 1D), concurso de cultura José Ombuena.

23 h. Trinitat-Alboraia. Proclamación de la fallera mayor, Raquel Guillot Giménez

Despedida a un padre de futbolista y a un presidente de falla



El València CF ha expresado su pesar por el fallecimiento del padre del ex jugador Vicente Rodríguez. Es un hecho doloroso que tiene su extensión en las Fallas. Y es que Vicente Rodríguez Mir fue presidente de la comisión de Andrés Pile-Salvador Tuset durante once años. Coincidiendo, además con la época en la que el "puñal de Benicalap" era futbolista profesional de primer nivel. Y es que, durante esos primeros años de siglo destacaba poderosamente la implicación del futbolista en su falla de toda la vida. Vicente "padre" llevó las riendas de una comisión que ha crecido exponencialmente en la era moderna.

Félix Crespo (PP) critica el retraso en las subvenciones



El concejal popular Félix Crespo suele recordar periódicamente los retrasos en el pago de diferentes ayudas y subvenciones. Y en esta ocasión ha vuelto a hacer lo mismo. En concreto, refidiéndose, por ejemplo, a que "aún no están aprobadas las ayudas al Programa Germanor, tampoco las ayudas a las agrupaciones musicales y no se han ni convocado los aniversarios y, un año después, las ayudas por el cambio de nombre de calles y denominaciones de comisiones".

"Cuando la concejalía tiene más personal de su historia es cuando por primera vcez se producen retrasos injustificables en el pago de subvenciones" asegura Crespo quien, en este tipo de comunicados, pone el foco, como es imaginable, en el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset: "está más ocupado y preocupado por su situación política y las primarias de su partido".

Rojas Clemente, cuatro y tres generaciones después



Presten atención a la imagen que hay en la parte inferior de este texto. La comisión de Rojas Clemente celebra este año su 75 aniversario. Ahora han desvelado una de esas curiosidades que engrandecen una historia. En la foto de la izquierda están la fallera mayor y presidente del año 1961, Maribel Martínez Galindo y Rafael Casal Montesinos. A la de recha, las falleras mayores de este año. La infantil, Carla Gómez Casal, es biznieta de Rafael. La mayor, Alba Córdoba Rodrigo es la nieta de Maribel. Las sagas, como la vida, continúan.

De hecho, Rafael Casal ocupó la presidencia hasta ese año, tras haberlo sido durante los años cincuenta, en unos tiempos en los que la comisión aún no tenía continuidad absoluta, con interrupciones en años como 1956 y, más tarde, 1966 y 1967. Fue a partir de 1968 cuando "La Cordà" ya empezó a plantar de forma ininterrumpida. Precisamente por esas últimas interrupciones pasó de ser la 74 del censo a la actual 104.

Durante estos tres cuartos de siglo, Rojas Clemente atesora un primer premio de falla (1970 con José Sales) y seis de ingenio, una modalidad en la que han sido verdaderos especialistas.

La falla José Mª Bayarri recibe a "su" Sara (que vestía de negro)



La alegría de un barrio pequeño, pero tocado por la varita fallera. Aunque ya habían tenido dos falleras en la corte de honor, la última hace apenas un año atrás, José María Bayarri-Los Isidros posiblemente no imaginaría que, cuando señalaron su presentación en una zona temprana del calendario, aún a primeros de noviembre, no tendrían fallera mayor infantil saliente, puesto que ésta se había convertido en fallera mayor infantil de València. Y así es, para alegría general. Carmen Blasco y Sheila Martínez vivieron, de esta forma, una exaltación doblemente especial, puesto que Sara Larrazábal fue la invitada más especial.

Para los seguidores de la indumentaria, llamó especialmente la atención el traje de Sara que, confeccionado por la firma 1700, tenía como elemento principal una seda de color negro de Compañía Valenciana de la Seda. Un color especialmente audaz... y que se repite obsesivamente como el que llevará Marina Civera en la exaltación (la típica afirmación que luego no tiene ningún parecido con la realidad, pero que da "vidilla" durante estos meses).

Sara, en la presentación de su falla y detalle de su traje negro. (Fotos: Armando Martínez / JCF)

Císcar-Burriana y 51 años de relación con... Burriana



Una de las costumbres arraigadas en una comisión es la que, por ejemplo, tienen en Císcar-Burriana: su vinculación con la villa que da nombre a su segunda calle. Una simple casualidad que deriva en una relación que traspasa generaciones. Cada año, un importante grupo de falleros acuden a los actos de presentación de las Reinas Falleras de la ciudad. No en vano, la vinculación entre ambos cumplió el pasado el 50 aniversario. Por si fuera poco, en los últimos años han venido contratando artista de Burriana (Rafael Ibáñez) y pirotecnia de Burriana (Reyes Martí).

Allí coincidieron también tanto con Marina Civera como con Sara Larrazábal, que acudieron a cumplimentar a sus homónimas.

Los falleros de Císcar-Burriana, con Marina Civera y con Sara Larrazábal, durante su visita a Burriana

Premio para Félix Crespo



El que fuera concejal de fiestas durante dos legislaturas y ahora miembro de la corporación Félix Crespo ha sido galardonado por la falla Pedro Cabanes-Juan XXIII con el premio Fernando Barberá. Un galardón que va a recordar a partir de ahora a un conocido fallero de la comisión, fatalmente atropellado el pasado mes de mayo en la Gran Vía de Madrid. Como gran trabajador por la fiesta, a partir de ahora se premiará a algún fallero que haya hecho lo mismo a nivel global, coordenadas que cumple el edil popular que, además, prestó no poco asesoramiento a la comisión cuando daba sus primeros y complicados pasos como comisión de falla. Él mismo recogió el premio, que es una alegoría al propio Fernando, un pájaro con cámara de fotos.

La clasificación de Fallas y una abstención masiva



La asamblea de presidentes recibirá una propuesta de clasificación de fallas que es, en esencia, prácticamente la misma que la confeccionada inicialmente, con unos escasos y poco sustanciales cambios, aunque la lógica de los acontecimientos dice que en la renión de dentro de dos semanas volvera a plantearse una alterativapresentada por media docena de comisiones que ven lesionados sus intereses al militar en la sección Primera en lugar de en la Segunda que pretendían.

La clasificación de mayores no está en el foco del debate. Tan sólo la infancil, en la que el masivo ascenso a la Especial ha provocado esa subida a Primera no deseado, así como un arrastre en Segunda y Tercera, normalizándose a partir de la Cuarta.

El problema que pueden tener estas comisiones afectadas (por otra parte, firmes apostadoras por el monumento), es que, en caso de reubicarse an la sección que pretenden puede provocar, a su vez, un desbarajuste en cadena en las categorías sucesivamente inferiores.

Por otra parte, Zapadores-Vicente Lleó pedirá una venia para justamente lo contrario: poder subir a Especial y no quedarse en Primera, algo que le ha sucedido por ese ascenso masivo y cerrarse el "numerus clausus" justo por encima de ellos.

Llama la atención, en todo caso, que los delegados de sector optaron por no mojarse con el tema. Se sometió a votación con qué propuesta se iba a la asamblea: la de la propia JCF, la de las comisiones afectadas o las dos. De más de 70 electores, hubo 17 votos para la de la JCF, 14 para llevar las dos y uno sólo para la de los afectados. Menos de la mitad se pronunciron.

Sole Giménez se lleva el premio Vicente Monfort



La comisión de Alameda-Avenida de Francia entrega desde hace varios años el Premio de les Arts Vicente Monfort, que recuerda a quien fuera polifacétido fallero de la misma. En sus ediciones anteriores han premiado diferentes artistas de notable reconocimiento, que además asisten a la entrega del mismo, lo que sirve para prestigiarlo aún más. Belén Rueda, Sergio Peris-Mencheta, Josep Vicent, Rafael Amargo y Nacho Fresneda forman parte de la galería de premiados en las ediciones anteriores.

El jurado ha concedido en esta ocasión el premio a una artista poco menos que predestinada para el mismo: la cantante y compositora Sole Giménez.

Tomasos: la noche más erótica



Tomasos-Carlos Cervera, sin especificar más que "sólo para mayores de 18 años" ha organizado una cena erótica para el sábado en su casal. Empezará con una exposición de platos eróticos, que serán sometidos a votación para elegir el mejor de ellos y que servirán para acompañar a la cena de sobaquillo. Posteriormente, y hasta que el cuerpo aguante, apagarán las luces para ver la película "Cincuenta Sombras Liberadas".

Tomasos: la mejor coctelera



Y siguiendo con Tomasos, en la comisión también están de enhorabuena porque una de sus falleras, Vanessa Pérez Bonaviña, ha ganado el campeonato de España de coctelería en la categoría de Jefes de Bar, siendo la primera mujer que lo consigue. Esto le da derecho a participar en el campeonato del mundo de China.

Laura Carballeda, una generación después...



Rescatamos de la Cena de Cortes esta imagen que ha circulado por las redes sociales, y que simboliza el cambio de generación. Fotos de Laura Carballeda, componente de la corte de honor de 2019, con su madre, la fallera mayor de València de 1987, Mari Carmen Mollá, se han visto ya bastantes. Ahora faltaba ésta: madre e hija, con las que fueron componentes de la corte de honor de aquel año. Una "quinta" que, por cierto, acudió masivamente.

...y Marina Civera, media generación después

Aplíquese lo mismo, pero con menos diferencia de edad: Marina Civera perteneció a la corte infantil de 2006. Y sus mayores, lógicamente, estaban en la cena. "Sólo han pasado doce años y Marina Civera se nos ha hecho mayor" escribía su fallera mayor, Lucía Gil. Ellas ahora son jóvenes madres en su gran mayoría y su entonces niña ahora, con 24 años, también ha subido a lo más alto.

Fuset, en plan "tengo una pregunta para usted"



Una versión fallera de "Tengo una pregunta para usted", pero en clave infantil fue lo que presidió el concejal de fiestas Pere Fuset en el casal de Villanueva de Castellón-Horticultor Galán, donde los infantiles le preguntaron "sobre las fallas como arte, la iguladad, las anécdotas de estos años, el futuro, la convivencia con el vecindario, el papel de los niños y niñas en la fiesta, la diversidad... sin embudos y con las ideas bien claras" exclicaba después el edil en su red social. "Nos lo hemos pasado pipa y hemos podido comprobar que los infantile son sólo el futuro sino una parte importante del presente a los que hay que escuchar". Un debate bastante más amable que el de las mensuales asambleas en el que la fallera mayor infantil de 2016, Sofía Soler, ejerció de segunda voz; no en vano, una de las falleras de su corte, Raquel Gramage, es de esta comisión de Zaidía.

Los jóvenes, en "Converses a la Nau"



Siguiendo con esta línea argumental, ya está aquí uno de los clásicos de la temporada de otoño: las "Converses a la Nau", que la Associació d'Estudis Fallers organiza desde hace años para analizar diferentes aspectos de la fiesta. La edición 2018 tiene por lema "La xicalla en les falles: realitat i possibilitats". La cita es el miércoles 28 y jueves 29 con dos debates: "La xicalla en les comission falleres" y "Les falles com a espai socialitzador per a la xicalla". Como siempre, en el edificio de La Nau, a las siete y media de la tarde.

Guillem Sorolla homenajea a Gloria Martínez



La comisión de Guillem Sorolla-Recaredo estuvo muy cerquita de desaparecer hace unos años. Pero ha conseguido revivir y tener una actividad más que estimable. Una falla inquieta a pesar de su limitado censo. Este fin de semana celebró su Semana Cultural, que incluyó la entrega del premio Sorolla a una persona que desempeñe un papel importante en la fiesta. ha recaído en la presidenta de la falla Blanquerías, Gloria Martínez Amigó. La comisión que preside Carlos Berriales ha reconocido el compromiso de la "falla rosa" en diferentes aspectos sociales desde que la que fue fallera mayor de València de 2008 subió a la presidencia. Y es que son ya cuatro años los que está Gloria al frente de la comisión del Carmen y ya ha conseguido darle un carácter muy marcado y especialmente positivo.

Murillo-Palomar presenta proyectos



Y apenas metros en dirección al río, Murillo-Palomar es una comisión alma gemela de la de Guillem Sorolla. A pesar de sus limitados efectivos humanos sigue desarrollando su actividad y este fin de semana, por ejemplo, ha presentado sus proyectos.

Llácer Fortuny llevaba desde 2016 sin plantar en València, con la particularidad de que prácticamente toda su producción la ha hecho en el Cabanyal y en los Poblats al Sud, siempre con fallas pequeñas, al estilo de la de Murillo. Cuenca con una victoria en Padre Luis Navarro y aquí hará las dos obras, tanto la grande como la infantil. La comisión alcanzó un excelente tercer premio el año pasado con una falla de José Manuel Felip. La firma con el artista la hicieron el presidente... y la presidenta infantil, que ya les contamos días atrás.

Conoce aquí la historia de la presidenta infantil de Murillo-Palomar

La firma y los proyectos de Murillo-Palomar

Felip presenta su única falla



Hablando de Felip, recordarán que este artista, uno de los más galardonados de la historia reciente de la fiesta, cerraba el taller para la producción de fallas. Es verdad, pero no por ello va a dejar de plantar una muy especial, que ha presentado también este fin de semana: la de Creu i Mislata. Una excepción porque es su falla, en la que su hermana es la presidenta. Además, el pasado año consiguió que Creu i Mislata, tras más de 70 años, lograra por primera vez un primer premio en falla grande. Tres décadas lleva, además, haciendo la falla infantil. Razones sentimentales más que sobradas para, por lo menos, mantener este trabajo. El monumento irá sobre el lema "Volem Falla".

Charla sobre estética para Marina y la corte



El "reinado invisible" es el que las representantes de la fiesta llevan a cabo fuera de los focos para que todo salga lo mejor posible. Así, Marina Civera y su corte de honor, por ejemplo, acudieron a la sede de Realce para recibir un taller de asesoramiento de imagen y cuidados de cabello y piel durante el reinado. La charla estuvo encabezada por la voz de la experiencia, Loles Grande, quien pasó por ese lugar, la corte de honor, en el año 1996 y actualmente es la imagen profesional de la firma de Paterna que, un año más, se encargará de proporcionarles la posticería.



Pelayo-Matemático Marzal quiere una solución con los manteros

La reunión de los servicios municipales con presidentes, secretarios y delegados de fallas para hablar de los permisos de marzo sirvió, dentro del amplio turno de palabra, para que el representante de Pelayo-Matemático Marzal expresara el hartazgo de su comisión por los manteros, que campan a sus anchas en su calle. Se le dijo que no era el foro para esa queja. Realmente no lo era, aunque no habría estado de menos que el representante de Policía Local hubiese tomado nota si no fuera porque no asistió. En cualquier caso, el lamento viene de la ocupación sistemática de su calle, que ya de por sí es bastante estrecha.

Marta Sobrino completa su doble camino en lo más alto

En apenas una semana las falleras de 2018 han protagonizado tres homenajes. Este fin de semana fue el turno del dedicado por la comisión de Creu i Mislata a Marta Sobrino. Con él completaba el viaje y ida y vuelta que ha protagonizado a lo largo del Siglo XXI. Marta apareció en la corte infantil de 2001. Quien le iba a decir que diecisiete años después repetiría experiencia y que lo haría junto a una de las niñas que la acompañó en aquel viaje, Rocío Gil.

Aparte de las vivencias del año, Marta Sobrino tuvo la suerte de que, de acuerdo con el sorteo, recibió a varias comisiones de Mislata en el balcón municipal durante las "mascletades" de marzo. Y para rematar la semana fallera, su comisión logró el primer premo de falla por primera vez en setenta años. Eso sí, Marta tuvo que vivir el acto con la pierna "a la funerala" y con muletas.

Tiempo de escaparates



Estamos en época de presentaciones. Y con ellas, una costumbre que no falta y que tiene mucho carácter de barrio: la exhibición de las bandas, fotografías y otros objetos alegóricos (cojines, cortes de tela, zapatos, delantales...) en algún comercio de la demarcación especialmente vinculados a la comisión o a las falleras mayores próximas a ser exaltadas. Está acompañado de una inauguración y durante los siguientes días (suele ser en la misma semana del acto) quedan a la vista y curiosidad del vecindario.

Exhibición de bandas previa a la exaltación en comercios de las fallas Islas Canarias-Trafalgar, José María Bayarri-Los Isidros y Juan de Aguiló-Gaspar Aguilar

La Plaza de Jesús recoge mantas

Bajo el lema "No te enfríes. Te necesitamos", la falla Plaza de Jesús acaba de iniciar la "Campaña del Fred" consistente en la recogida de mantas, ropa de abrigo y calzado de hombre para ayudar a la ONG Accem, que proporciona atención y acogida a refugiados e inmigrantes, para que puedan combatir los rigores del invierno.

No es la primera vez que se embarcan en una acción parecida: hace dos años, tanto esta comisión con otras que forman el colectivo I+E tejieron y dejaron abandonadas por las calles bufandas para que las recogieran personas necesitadas. Ahora, los objetos de abrigo los reogjerán los martes y jueves durante todo el mes de noviembre.

Empiezan las charlas solidarias de la falla Ciudad del Artista Fallero

Y hablando de los mismos colectivos, recordarán que la falla Ciudad del Artista Fallero también dedicará sus fallas y el ejercicio a la problemática de refugiados y migrantes. Empiezan este fin de semana con dos acciones. El viernes 9, por la tarde, una charla sobre "La Situació de les persones refugiades a Espanya i Europa" a cargo de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado). Al día siguiente, también por la tarde, un taller de elaboracion de llaveros de ratán.

Los pioneros del "running" fallero



Este domingo se ha disputado la Volta a Peu de les Falles de València. Es decir, una más de las carreras del Circuito Divina Pastora Seguros al que se le puso hace años el latiguillo fallero para, de alguna forma, arrastrar el flujo social que son las comisiones. De hecho, existe ya una cierta sección de "running" en las comisiones.

Pero nos quedamos con un detalle que hace honor a visionarios del fenómeno de la carrera a pie. La fallera mayor de València, Marina Civera, y su corte de honor estuvieron presentes hasta el final en el acto. Después iban a acudir a la sesión de Balls al Carrer. Como había tiempo muerto, pernoctaron en el casal de Linterna-Na Robella. No podían estar en otro lugar: esta comisión, cuando todavía era Linterna-En Gil, fue la que, en los años noventa del pasado siglo, creó la Volta Fallera a Peu, que captó el incipiente movimiento de la carrera popular por los barrios.

La nueva imagen de la falla de Massarrojos



La aplicación de la Ley de Memoria Histórica ha propiciado el cambio de denominación de varias fallas. Lo que no ha cabiado son los escudos; en los que, simplemente, se han cambiado los rótulos. Bueno, todos no: la comisión de Massarrojos ha modificado su emblema completamente. Era uno de los más curiosos de la heráldica fallera puesto que, sobre una forma de peinata había un petardo humanizado sentado sobre un "tabal" y apoyado en una "dolcaina" con unas llamas de fondo.

Ahora, con la nueva denominación de Falla Senent Ibáñez, desaparece la "Plaza de los Mártires", aunque da la sensación de que la denominación coloquial seguirá siendo la que había anteriormente: Falla Massarrojos. El caso es que ahora han estrenado un nuevo escudo, más estilizado y, si se quiere, menos "casero". Sobre un fondo de llamas se recorta una torre inspirada en el campanario de la población. Siguiendo, de esta forma, la tónica de incluir un edificio icónico del barrio o, en este caso, "poble", que alberga la comisión.

Con 22 años de vida, y tras superar épocas de mucha precariedad, la comisión de Massarrojos ha conseguido consolidar un censo más que interesante. El año pasado eran 164 personas, lejos de la cola de la clasificación, lo que debería garantizar el futuro de la misma.