Consulta los datos principales el Bando de Fallas 2019

Plazos

Verbenas y discomóviles en la calle

9, 15, 16, 17 y 18 de marzo (hasta las 4 de la madrugada)

Ambientación musical en el interior de las carpas

9, 15, 16, 17, 18 y 19 de marzo (hasta las 4 de la madrugada)

Montaje de carpas

Jueves 7 de marzo: las que no afecten el tránsito de ninguna forma (zonas de viandantes, solares y aparcamientos) y las que no afecte a las líneas de la EMT ni cierre por completo la calle

(este último concepto "ni cierre por completo la calle" es el principal motivo de la discordia)

Mercados

Del 12 al 19 de marzo

Paradas de venta y consumo de alimentos

Del 12 al 19 de marzo

Venta de Buñuelos

Del 3 al 19 de marzo

Salida de piezas de fallas de Especial y Primera A

Desde el 3 de marzo

Salida de piezas de fallas del resto de secciones

Desde el 8 de marzo

Encendido de iluminaciones

Desde el 8 de marzo

Instalación de luces

Desde el 10 de febrero (desde el 17 las que impliquen ocupación de vía pública)

Mercados ambulantes y puestos de venta

Se mantienen las fechas de instlaación que históricamente de han autorizado:

Se mantiene la cifra límite de puestosy metros lineales

Se vigilará el correcto uso del aceite en las bunyolerías

En el centro histórico se velará por la mejor adecuación a la estética del entorno

Las paradas de alimentación y bunyolerías no pueden instalar terrazas

Las paradas de alimentación elaboradas serán exclusivamente gastronetas. No valen contenedores, autobuses modificados, mesones u otro tipo

La atención al público sólo podrá hacerse por una cara de la gastroneta y nunca de cara a la vía de tráfico rodado

Todas lasparadas deberán tener visible la autorización, incluso cuando estén cerradas.

Los mercados deberán favorecer la accesibilidad a los comercios procurando no tapar ni entradas ni escaparates. La atención al público sólo se podrá hacer por una cara y nunca de cara a la vía de tráfico rodado

Las paradas de venta de alimentos y buñuelos deberán observar el cumplimineto de la Guía de Prácticas Correctas de Higiene para la venta en mercados no sedentarios de la Conselleria de Sanitat

Las barras de venta de bebida en las verbenas no podrán superar los ocho metros, bien lineales bien en forma de isla, con un máximo de tres caras en este caso.

Gestión

La Concejalía de Cultura Festiva avanzará el inicio de solicitud de permisos para ampliar los términos de tramitación y los servicio smunicpales se comprometen a agilizar la gestión para que las comisiones que jhayan realizado correctamente el trámite puedan recibir el permiso ante del 1 de marzo.

Las comisiones deberán exhibir de forma visible sus permisos en la puerta de casales y carpas.

Se ampliará el término de retirada de bunyolerías y mercados

Limpieza y Sostenibilidad

Se fomentará el uso de vasos reutilizables y la recogida selectiva de vidrio y envases

Se velará por que en la "plantà" se utilice la arena suficiente para evitar desperfectos en el asfalto

Es obligatorio ofrecer por lo menos un lavabo para hombres y otro para mujeres por cada cien personas de aforo previsible, siendo uno de ellos adaptado para personas de movilidad reducida. Serán de libre acceso las 24 horas.

Carpas

Se autorizan las actiidades en el fin de semana previo a la fiesta fallera

Las carpas deberán disponer de botiquín

Se evitará la ambientación musical entre 15 y 17 horas (siesta)





Otros

Las comisiones de Especial deberán señalizar el sentido de la marcha de los peatones en sentido antihorario

Se debe vigilar y respetar la protección de edificios históricos

En los desfiles se debe preservar libre el carril de EMT/Taxi