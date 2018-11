El encendido y el Belén de Nuevo Centro anuncian el inicio de la Navidad

Las empresas que quieran participar en la Cabalgata de Reyes tendrán que pasar un proceso de selección y adjudicación, debiendo aportar un proyecto. Dicho de otra forma, el ayuntamiento ha sacado a concurso público la presencia de empresas privadas en el acto del 5 de enero, atendiendo de esta forma a la nueva Ley de Contratos, una fórmula de obligado cumplimiento que también tendrá que aplicarse a, por ejemplo, los patrocinadores de Fallas. En este caso, dentro del particular equilibrio que supone no convertir el festejo en un festival publicitario pero, a la vez, darle contenido y conseguir financiación.

La Cabalgata de Reyes, que saldrá desde la calle Navarro Reverter para finalizar ante el ayuntamiento, tendrá como hilo argumental la lectura y ahora, las entidades interesadas en participar tendrán que hacerlo con una carroza, cuyo diseño tendrá que estar relacionado, al igual que las indumentarias de las personas participantes, con la temática de la cabalgata. Además, tendrán que aportar 1.500 euros.

Un comité seleccionador evaluará las propuestas que presentan entre el próximo lunes, día 19, y el martes 26 de noviembre, atendiendo criterios como la adecuación a la temática, la calidad artística de la propuesta presentada, los recursos y la capacidad para desarrollar la propuesta, así como su viabilidad técnica, la motivación para participar en la cabalgata y la integración de la publicidad de la empresa en la carroza.



Luces, belén y pista de hielo

La Navidad dio su primer gran aviso. Desde hace tiempo, el encendido de luces en los centros comerciales se convierte en una «pre-ceremonia inaugural». La más conocida es la que tiene lugar en Nuevo Centro, donde las falleras mayores de València, Marina Civera y Sara Larrazábal, y sus cortes de honor son las encargadas de llevar a cabo el encendido.

Las pésimas condiciones meteorológicas obligaron a cambiar los planes y la puesta en escena quedó lógicamente deslucida: el conectado de la corriente tuvo que hacerse en la plaza interior del centro comercial, también adornada ya para la ocasión.

Este espacio es uno de los grandes centros navideños en la ciudad y ayer inauguró también varias de sus amenidades, como la pista de hielo y el primer belén monumental, que ha realizado la Asociación de Belenistas. También se desarrollarán actividades e iniciativas solidarias.



Mainz, casi descartado

Si no hay cambio de última hora, lo que no podrá llevarse a cabo es la Feria de Navidad a cargo de vendedores de la ciudad de Mainz. Todo parece indicar que el coste del desplazamiento es inasumible por los vendedores germanos, con lo que no se podrá disfrutar, en principio, de este característico mercado.



Nadalenca en la Plaza de Toros

Lo que sí que se incorporará como novedad al programa navideño es «La Nadalenca», una iniciativa privada en la Plaza de Toros que, desde el 30 de noviembre (fecha de apertura de pista de hielo, carrusel y tren turístico y encendido del árbol de la plaza del Ayuntamiento) hasta el 6 de enero reunirá en el coso todo tipo de amenidades, como gastronetas, fiesta de la cerveza, actuaciones artísticas, mercados temáticos, etcétera.