Las fallas se visten de solidaridad en Els Generals

El próximo sábado 24 se celebra iuno de los actos solidarios más importantes del calendario fallero, tanto por el poder de convocatoria como por la entidad del mismo. No se trata, en esta ocasión, de un evento en la calle, como suele ser habitual en estos casos. La celebración del calendario en pleno otoño traslada el evento a la sala Jubiocio de Benicalap. Allí, la comisión de General Llorens celebrará su Gala Solidaria "Remember en Vena". En ella, once DJs pondrán a disposición de la lucha contra el cáncer infantil lo mejor de sus repertorios. José Coll, Vicente Buitrón, Ernesto Santamaría, Juanma Llego, Davíd Díaz, Paco Alonso, Raúl Platero, Chris Daniel, Vicent Llopis, Juanjo Jhonk y Edu Gómez están anunciados en el cartel para una fiesta que empezará a las cinco y media de la tarde.

La entrada es un donativo de cinco euros, adquirible en la comisión o por transferencia, cuyos datos se pueden obtener en la página de facebook "Falla Els Generals".

No es la primera vez que la comisión de Els Generals se vincula con la música. Durante años organizaron uno de los grandes eventos del "prefallas", el festival Rockenfallas de música independiente. Ahora, sin embargo, han orientado los esfuerzos al lado solidario, que iniciaron con su campaña "Doce Causas, Doce Obras", en el que durante años estuvieron promoviendo diferentes acciones. Ahora, la gala En Vena la complementan con la entrega de Premios En Vena e Ingeni Solidari, que semanas atrás entregaron y recayeron en el ex futbolista, Santiago Cañizares; el Delegado Territorial de ONCE, José Manuel Pichel; la cantante de "Amistades Peligrosas" Cristina del Valle y la delegación de solidatidad de la Junta Central Fallera.