Los espectáculos de encendido no contarán en las bases del concurso fallero de iluminación

Las fallas participantes en el concurso de calles iluminadas pactaron ayer unas bases que reiteran buena parte de los elementos del año pasado, cuya aplicación, más el criterio del jurado, propició la gran sorpresa de las fiestas del pasado año, al concederse el primer premio a Cuba-Puerto Rico por delante de Cuba-Literato Azorín. El elemento más destacado es, sin duda, que los espectáculos de encendido no contarán como un mérito añadido, tal como sucedió el año pasado. Una propuesta que perjudica teóricamente a Cuba-Literato, pero que volvió a ser aprobada por mayoría. Las bases, promovidas el año pasado por Puerto Rico, prácticamente han quedado igual en el resto de aspectos aunque, por ejemplo, no contará como demérito las medidas de seguridad, al considerarse que eso es un aspecto técnico que no tiene por qué entender el jurado.

En cualquier caso, en estos criterios subyace también el problema no sólo de competencia, sino también de incomodidad y seguridad por la aglomeración de público que se da cita en los horarios de encendidos multimedia, y en el que se ven perjudicadas las fallas vecinas (no ya sólo Cuba-Puerto Rico, sino también las de Buenos Aires y Denia). Cuba-Literato defiende, sin embargo, que esa grandiosidad es la que hace de reclamo a todo el barrio.

Si no hay cambios de última hora, a las cuatro participantes del pasado año, ya unas clásicas en el concurso, se uniría Cádiz-Los Centelles, que siempre ha destacado en la categoría B y que ahora daría el salto a la «división de honor».