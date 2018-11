"Hay entidades no falleras que sólo valoran lo negativo de la fiesta"

Las entidades falleras (Federación de Especial, de Primera A, Delegados de Sector de la JCF e Interagrupación) participantes en la mesa de negociación del Bando de Fallas 2019 han consensuado un texto en el que dan su versión sobre lo ocurrido durante las conversaciones para llegar a una conclusión: que hay colectivos no falleras que no acaban de entender el esfuerzo que realizan las Fallas y la aportación económica y social que brindan. Que sí, que se han producido acercamientos con algunas entidades (en alusión a hostelería), pero que hay otras que no acaban de coger ese mensaje porque "da la impresión de que no hacemos nada o casi nada bien en la ciudad" (en alusión a la Confederación Empresarial fundamentalmente).

En el comunicado conjunto, desgranan cada concepto, lo que pedía cada colectivo de la mesa de negociación, lo que se aceptó y lo que no.

El relato de las carpas es el más importante y, en ese caso, estos colectivos mantienen que ha habido falta de sensiblidad, especialmente por la CEV, Federación de Asociaciones de Vecinos, Comerciantes del Centro Histórico y Eixample, al enrocarse en que no se aceptara la petición de las fallas de empezar a montar el día 6 y lo pernicioso de que no se autorice a plantar en calles con un único carril 24 horas antes. Más aún, relatan que los colectivos no falleros pedían que se montaran a partir el día 9, pero que incluso alguno llegaba a insinuar que se deberían montar el día 12 o 13.

Y es que en este relato se llega a asegurar que se pidió que las comisiones pagaran los desperfectos en el asfaltado por la "cremà", que hubiera nuevas restricciones a las barras o que se limitara algo el horario de verbenas sobre el actual.

Por contra, también se relacionan las peticiones que pidieron las entidades falleras y que se aceptaron, como extender las restricciones de circulacióna bicicletas y patinetes; que se impida la venta ambulante que tapona salidas de emergencia, que se incremente la limpieza en zonas de máxima afluencia o que se instalen más contenedores, todo ello pendiente del refrendo de las distintas concejalías. De la misma manera que se aceptaron peticiones de las entidades no falleras, especialmente los relacionados a la reglamentación de gastronetas.

En definitiva, los cuatro colectivos falleros piensan que "no se valora el esfuerzo" de las comisiones y muestran la necesidad de que haya algún tipo de campaña de extensión del concepto "Fallas" como algo positivo "debiendo ser capaces de trasladar a la ciudadanía todo el valor aportado por las fallas a la ciudad" en conceptos como "riqueza, economía, puestos de trabajo, accionesculturales, solidarias y festivas". Hasta se llega a sugerir la creación de una delegación de Promoción Interior en la Junta Central Fallera, a la vez que lamentan que "la instransigencia ha sido la norma predominante por varios colectivos" y que, a la hora de la verdad, "las entidades falleras han hecho un gran esfuerzo en todos los puntos".

Tras la puesta en común de las disposiciones, el verdadero nudo se deshará o se apretará el fin de semana previo a las fiestas: cuando se sepa cómo queda el proceso de montaje de las carpas y si todas las comisiones pueden disponer de sus locales el día que lo necesitan para desarrollar sus actividades.