Solidaridad, seguridad, igualdad, diálogo, tradición y cultura. Palabra de fallera mayor y corte

Más mensaje social, imposible. Más equidistante y más irrebatible, también. Y más fallero. Se habló de seguridad para las mujeres en las calles, de igualdad, sociedad sensibilizadora, pueblo hospitalario, actitud solidaria, lengua valenciana, ciudadanía del mundo, diálogo y entendimiento, enseñanza para los más pequeños, trabajo en equipo. Se mandó un recuerdo a los falleros repartidos por todo el mundo y se elogió la cultura, la tradición, los pirotécnicos, los indumentaristas y, sobre todo, los artistas falleros y sus obras. Tal como ellas mismas destacaron, con el deseo de cumplir un año en el que se sientan orgullosas de haber convivido con un pueblo "rico en cultura y tradiciones, pero también en principios y fundamentos". Y que remató Marina Civera con el deseo de "pasar estas fallas a vuestro lado" porque han llegado a "la cuenta atrás para ver por fin el resultado del trabajo de todo un año en nuestras calles".

Eso es lo que relataron la fallera mayor de València, Marina Civera, y su corte de honor en su discurso de Navidad dirigiéndose a su propia familia fallera, la de presidentes y falleras mayores. Un mensaje en el que, siguiendo la estela iniciada el año pasado, ya no sólo son unas palabras de la máxima represenante, sino que las otras doce falleras también tenían su mensaje. Y en este caso Hablaron de fallas y de muchas más cosas. Un verdadero compendió de voluntades que resumían tanto el carácter de la sociedad fallera como el reflejo de la de la población de la que forman parte.

Lo pronunciaron en el previo del brindis de Navidad organizado por la Junta Central Fallera con los representantes de las comisiones y quedó escrito para, una vez más, demostrar la capacidad de las trece elegidas de ser mucho más que unas representantes con poco voto y menos voz. Además de un mensaje, un grito de autoafirmación de la figura representativa de la fiesta.

Con tan sólo dos peros: la megafonía no ayudó todo lo que debía y una parte del auditorio tampoco prestó la atención que merecían.

Este es el texto íntegro pronunciado, en el que cada una iba pasándose el micrófono. Abrió la fallera mayor y las otras doce falleras fueron interviniendo, para rematar nuevamente Marina.

Marina Civera.

Molt bona nit a tots. És tot un honor per a nosaltres estar ací hui. El món faller és un col·lectiu que dona exemple d'unitat i de treball en equip. Nosaltres com a representació d'aquesta festa no volíem ser menys. Hui tinc la sort de contar en estes 12 dones per a dirigir-me a vosaltres, i rebre junts les festes i el nou any de la manera més alegre, solidària, respectuosa e igualitària possible.



Susana Yagüe.

Ens trobem a les portes del nou any. Pràcticament comença el conte enrere per a vore per fi el resultat del treball de tot un any als nostres carrers.

María Cavero.

Les nostres il·lusions i expectatives estan creixent per moments, desitjant que apleguen ja les nostres falles. Però en estes dades tan especials tenim que tindre en compte molts mes factors.

Raquel Avivar.

Com a ciutadans del mon, està en les nostres mans vore un canvi real. Aportar actituds i missatges positius a la nostra gent. Obrim els nostres cors i siguem més solidaris que mai.

Elena Rivero.

Tenim la sort de que el nostre món faller és un excel·lent representant d'una societat que ajuda a aquell que ho necessita, amb nombrosos projectes solidaris que no soles deuen guanyar força en la nostra ajuda, sinó per a que cada vegada més hi hagen més iniciatives altruistes.



Andrea López.

Siguem un poble hospitalari i orgullós de la seua diversitat. Sent una proba més de que València té les seues portes més obertes que mai i és una gran defensora de la inclusió.



Laura Carballeda.

Donem força als nostres fallers de demostrar que a València tenim una societat sensibilitzadora. On les nostres dones caminarem segures pels nostres carrers.



Paula Santarrufina.

Impulsem el diàleg i l'enteniment com a moneda de canvi en totes les nostres diferències i siguem conscients que elles no ens fan enemics, sinó mes rics en pensaments i opinions.



Marta Alacreu.

Ensenyem als nostres xiquets i xiquetes que el respecte a la resta és el camí principal, i l'acceptació les ulleres per les quals han de mirar.

Laura Bennasar.

Recordem també a tots els falleres i fallers dispersos pel món, que no poden gaudir d'aquestes festes nadalenques amb els seus familiars. Recordar-los que el sentiment de germanor sempre està present als nostres cors.



Ana Ebri.

Sapiguem valorar la sort de tindre les nostres arrels i la nostra història, i defensem el nostres pilars principals així com la nostra llengua que ens fan ser únics en el món.

Azahara Vallet.

Protegim als nostres artesans, artistes fallers, pirotècnics, indumentaristes, i tants sectors que representen el nostre passat, però que garanteixen a la festa el nostre futur.



Neus Lozoya.

Que quan acabe aquest any puguem mirar enrere i sentir-nos orgullosos de la nostra gent, i de que som no solament un poble ric en cultura i tradicions, sinó en principis i fonaments.



Marina Civera.

Brindem junts per tot açò. Nosaltres en nom de tota València vos desitgem unes fantàstiques festes i un bon any, però sobre tot que el 2019 vos porte tota la felicitat del món. Estem desitjant passar aquestes falles al vostre costat. Gràcies per la vostra estima. Molt Bon Nadal.