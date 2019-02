Las Fallas 2019 al minuto: Enero

Sant Blai llega a Russafa

Llega el fin de semana e, inauguración de la Exposición del Ninot al margen, las actividades no van a cesar en la fiesta. La más destacada es la aparición de la segunda "festa de barri", que es la de Sant Blai en Russafa. Y ahí, quien toma la iniciativa es la comisión de Doctor Serrano-Carlos Cervera, que organiza el Mercado de San Blas. A lo largo del fin de semana, entre el 1 y 3 de febrero, se instalará el Mercado Tradicional (un nuevo "porrat"dentro del calendario) que amenizará las calles de la demarcación, muy cerca del Mercado de Russafa. Además, el viernes habrá un tardeo en el casal y el domingfo, a mediodía, un festival de bailes regionales con el grupo propio y el de la falla del Quarantahuit. Sabor popular.

Llega el primer "Cant de l'Estoreta"

Parece ser que, esta vez, la meteorología no va a dar sustos y se va a poder celebrar uno de los primeros actos ya fijos en el programa del "pre fallas". Surgió hace ya 29 años y cumple su labor lúdica y social: se trata del "Cant de l'Estoreta del Marítim", que ha conseguido convivir con su "alter ego" originario, el del barrio del Carmen, que se celebrará en marzo. Se trata, como es fácil imaginar, de un desfile de comparsas infantiles y se celebra el domingo, desde las 10 de la mañana, en la demarcación de la comisión creadora: Blocs Platja. Se premian la comparsa, figura, canto, lectura de guión, temática de actualidad y personaje del Marítimo y se acompaña de bailes regionales.

Showroom de indumentaria en La Nova

Aunque ya estamos en febrero, hay comisiones que siguen organizando eventos de carácter cultural, de esos que se han visto en las semanas culturales de los meses anteriores. En este caso es La Nova d'Orriols, que convoca para este sábado, a las 18 horas, a una charla sobre la"Evolución del Vestido y Peinado en la Indumentaria Valenciana". Corre a cargo, modelos en vivo incluidos, de Arturo Torremocha, indumentarista de l'Atelier de la Seda (responsable este año de la confección de la corte infantil) y del espolín de Sara Larrazábal; mientras que la peluquería correrá a cargo de la fallera de la comisión Loles Grande, que es la especialista en tutoriales de la firma Realce, también proveedores oficiales de la Junta Central Fallera.

La fallera de Santa María Micaela, opta por el "no banda"

En el tiempo en el que se celebran las últimas exaltaciones (incluyendo las de concurso), la de Santa María Micaela, que tendrá lugar este sábado, tiene su miga protocolaria. Recordarán que esta comisión fue pionera a la hora de dar la libertad a sus falleras de llevar o no banda, atendiendo además a esa falta de correlación en la indumentaria masculina a la hora de llevar distintivos. Pues bien, ahora también se ha dado la opción a las falleras mayores. Y así, haciendo uso de esa libertad de elección, a la infantil, Natalia Casanova, sí que se le impondrá, mientras que a la mayor, Noelia Ampar Ynat, no se le impondrá, independientemente de que todas las formas rituales se mantengan.

El domingo, algo más que baile

Conviene detenerse este fin de semana en el festival de Balls al Carrer de la Junta Central Fallera, que llega a su final de temporada. Actúa el grupo de la falla Reina-Paz-San Vicente y anuncia que su actuación será especial y diferente: será un "ball de carnestoltes", aprovechando las fechas que llegan. Un verdadero trabajo de etnología, que promete regresar a hace cien años.

Un premio de prestigio



En medio de la vorágine de acontecimientos que se solapan unos con otros, no podemos olvidarnos de la entrega del premio Vicente Monfort a la cantante Sole Giménez. Y es un galardón que tiene su mérito porque la comisión de Alameda-Avenida de Francia ha conseguido hacer un premio único, selectivo y en el que el galardonado, a pesar de ser una personalidad y de proceder de ámbitos fuera del mundo de las Fallas, siempre lo recibe en persona. Es decir, todas las coordenadas para considerarlo como uno de los más atractivos de cuantos se dan y que, además, abre la sociedad a otros campos. El casal se abrió para recibir a la invitada, que recibió el premio de manos de la fallera mayor infantil de València, Sara Larrazábal.

Una iniciativa Mc.Donald's



Dentro de su indudable implicación con las Fallas, la Casa Ronal McDonald ha lanzado ahora una petición general: un proyecto de "reciclaje y solidaridad fallera". ¿Que es lo que piden? Blusones que ya no se pone nadie en casa o pañuelos, de esos que se tienen una docena, o retales de cualquier traje de valenciana. Los aceptan encantados para una buena causa.

Una peineta importante



Flor d'Aigua-Flor de cotó ha coltado esta curiosa imagen. Que corresponde, según parece, al primer instante de preparar la peineta que lucirá la fallera mayor de València, Marina Civera, en la Crida. Una verdadera especialidad del establecimiento del Barrio del Carmen.

La Crida se ha convertido en un verdadero escaparate de indumentaria. Al estar claro qué espolín lleva la fallera mayor en la exaltación, el traje que estrena en este evento y sus complementos pasan a ser motivo de curiosidad.

"La 99" sigue apostando por la inclusión



Fernando el Católico-Erudito Orellana (la falla 99 del censo) ha orientado sus actividades y su falla de este año a la inclusión. Y, en concreto, con Asindown ha preparado un proyecto que este sábado ve su último paso: el ninot infantil presentado a la Expòsición ha sido diseñado por una componente de la asociación, después de que un jurado formado por las falleras mayores, presidente y artistas eligieran entre los dibujos realizados entre niños miembros de la asociación. Ahora, en la jornada del sábado, en el casal, y desde mediodía, se expondrá el proceso completo de cómo se ha llevado a cabo en los falleres de Art de Foc.



Esfuerzo en los ninots

Pasado el fin de semana de exaltaciones, la atención empieza a virar hacia la parte artística. Martes y miércoles van a ser las fechas de entrega de los "ninots" para la Exposición que se inaugurará el viernes y se abrirá al público el sábado.

Han empezado a aparecer algunas de las obras más mediáticas, de las comisiones más potentes. Sin embargo, el estreno lo vamos a hacer con una comisión de Séptima C, porque es de agradecer que desde comisiones modestas le pongan interés a la muestra y hagan un esfuerzo. Allí, Iván Martínez Velló presenta una figura del chef Pepe Rodríguez. Una de esas figuras que vienen bien para enriquecer la muestra en sus secciones más modestas. Salta a la vista que a la pieza le falta un elemento, que se incorporará en el preciso momento de dejarla en el Museo de las Ciencias.



Sandra Gómez "se visita" como alcaldesa

Recién nombrada candidata a la alcaldía de València, Sandra Gómez visitó el taller de José Ramón Devís con los falleros de Pie de la Cruz para ver la figura de la Exposición, en la que que la la ungen con la banda roja de alcaldesa. No ha sido Sandra Gómez un ninot muy recurrente durante la legislatura. A pesar de su indudable visibilidad, los artistas se han decantado especilamente por Pere Fuset y Guiseppe Grezzi y, en menor medida, Joan Ribó. Todo sea dicho, la primera teniente de alcalde tiene unas facciones de las que se consideran "difíciles" como ninot. Cuando se hace un retrato o una caricatura, eso influye no poco para el éxito o fracaso de la figura. Algo que, se antoja, pasaría o pasará con María José Catalá. De momento, la comisión de Pie de la Cruz, eso sí, vuelve a incluir una crítica política en la que el alcalde se lleva la peor parte. Ya pasó el año pasado con la Ruta de la Seda de José Maria Chiquillo, al que se le concedió el premio Raga.



El vestido de la fallera... Rocío

La exaltación es una verdadera pasarela de moda de valenciana y de no valenciana. Y pocas veces se ha visto un traje que haya despertado más revuelo que el que mostró Rocío Gil, que ni pintado para la ocasión: la fallera mayor del año pasado llevó un espectacular traje realizado por José Polit En Hilos de Seda, pero con la particularidad de ser de color marrón, todo un guiño a su espolín de fallera mayor, que era en ese mismo color. La tela fue unraso de algodón liso, similar al que se utiliza para los corpiños de valenciana, tejido en el momento por la firma Sedica. Sin duda, un traje de bandera.



Por cierto, Sedica lleva una racha de presencia más que interesante: el fin de semana anterior fueron los responsables de la tela del traje que lució Marina Civera confeccionado por el Gremio de Sastres y Modistas. Y poco antes, en los bocetos de la Agrupación del Marítimo, había estrenado una seda gris luna para un traje de Eduardo Cervera y antes también habían confecionado un Portacoeli Nude para l'Armari de Fallera. A Sara Larrazábal también le han hecho tres telas.



Premio para Alapont

La comisión de la Plaza del Negrito creó el año pasado el premio Ángeles Algarra para premiar a una persona destacada en su trayectoria por la fiesta. Se estrenaron con el artista Josep Pascual "Pepet". Este año repetirán con el poeta Joan Antoni Alapont. La entrega será el viernes, día 1, a las 21 horas.



Ya están en Madrid

La presencia de la fallera mayor y la corte de honor en Fitur se recuperó hace un par de años. Marina Civera y la corte han pasado el día en Ifema para servir de imagen de las Fallas ante los expositores mundiales. También están las Federaciones de Especial y Primera A, los artistas falleros, el cartel y varios elementos relacionados con la fiesta de la ciudad. Marina viaja, además, con su inglés, su francés y su italiano para "platicar" con todo aquel profesional foráneo que quiera saber. Y la corte, conociendo su currículum, también han estado dispuestas a ello.

Marina y la corte, en su visita a Fitur (Fotos: Armando Romero)

Reencuentro de leyendas

En la procesión de los "Bultos" de San Vicente Mártir "cazamos" a la fallera mayor de València de 1989, Covadonga Balaguer. Hace treinta años fue ella quien, junto al recordado Josechu Rey de Arteaga, interpretó el papel de Germana de Foix en la representación del bautizo de San Vicente Ferrer (un error histórico sabido, conocido y premeditado, puesto que la Reina Doña Germana y Fernando de Aragón vivieron 150 después de imponer las aguas al "pare Vicent"). Este año, como mandan los cánones, ha sido Rocío Gil, siendo el presidente del Casal Bernat i Baldoví, Oscar Rueda, el virrey.

También es especial otro de los personajes, la "comare", que desde hace años interpreta María Simarro, que precisamente, perteneció a la corte de Cova.

Covadonga Balaguer, con Rocío Gil y Oscar Rueda y con María Simarro

Raquel Gramage suma y sigue

Perteneció a la corte infantil de 2016, pero antes ya había empezado a dejarse ver en lugares de honor. Y sigue haciéndolo. Raquel Gramage tuvo una Gala de la Cultura Infantil redonda: intervino dentro del envoltorio artístico de la entrega de premios y luego se llevó el de actriz principal para su comisión, Villanueva de Castellón-Horticultor Galán. Raquel, por cierto, fue una de las intérpretes principales de "El Nadal mes valencià 2017", el cortometraje de LevanteTV que recreaba la historia de un artista fallero que se jubilaba y recibía el homenaje de falleras mayores de València. Ella interpretaba a la nieta del artista, que le pedía un deseo a Ximo Rovira.



Ellos siguen la tradición de casa

La Gala de la Cultura dejó sin premio (de hecho, sin nominación) a los numerosos Vips de la fiesta que participaron en el concurso dándolo todo. Carlos Galiana, Rocío Gil, Pilar Bernabé, Jordi Palanca, José Manuel Acosta... pero la fiesta siempre tiene recambios preparados para continuar. En la gala infantil, por ejemplo, tuvieron "saragüell" los hijos de Marcos Soriano (quien, este sí, tuvo premio literario) y Jordi Palanca, Andoni y Candela. Y también vemos a Jorge Llatas, cuyo padre fue miembro de la Junta Central Fallera años atrás.





Andoni Soriano, Candela Palanca y Jorge Llatas, la nueva generación. (Fotos: Armando Romero)



Y este es el traje de Sara...

Los trajes de las galas de la cultura suelen ser de los más emblemáticos del ejercicio. Una vez conocimos el de Marina Civera, donado por el Gremio de Modistas, también conviene detenerse en el de Sara Larrazábal. Se trata de una creación de Eduardo Cervera en la que han intervenico Garín y Vives y Marí con los tejidos, el aderezo de Peris Roca y las enaguas y cancan de Margarita Vercher. Cervera, que este año hace los trajes oficiales de las mayores, también tendrá, de esta forma, su impronta con la fallera mayor infantil.

Sara, con su nuevo traje, y Pere Fuset, antes de la Gala de la Cultura. (Foto: Mao)

Félix Crespo critica el retraso de los "bunyols"

El concejal popular Félix Crespo ha empezado con energía el año y ha desatado una nueva oleada de críticas hacia el edil de cultura festiva, Pere Fuset. En este caso ha puesto el ojo en una anomalía en las fechas de un servicio a las comisiones: los pergaminos e insignias de las recompensas. Es decir, la fecha en la que hay que pasar a recoger los diferentes "bunyols". Este año se ha retrasado sensiblemente y se recogerán a partir del día 4, justificado en el cambio de proveedor. Y Crespo dice que, de eso nada, que el problema es que el concurso (no es un contrato menor) aún no está adjudicado "con lo que es mentira que sea un problema del proveedor, cuando éste, obviamente, se desconoce todavía". Aparte de criticar que la entrega de las recompensas queda ya muy lejos en el calendario, cuando las comisiones están ya "inmersas en la organización de sus actos, incluyendo la entrega de esas recompensas".

En el resto de críticas están algunos de sus clásicos de la legislatura, como es el de las fechas de las contrataciones en relación a la proximilidad en la celebración de los mismos. En este caso, la infraestructura de las exaltaciones, el Libro Oficial o la firma del contrato con el autor del cartel de fallas.



La tradición de la "pegà"

Acacias-Picayo mantiene desde hace tiempo un ritual, que se cumple año tras año: una particular pegada de carteles. Que no son tales carteles, sino los programas de la presentación, que se ponen en los portales de las fincas (preferíblemente por dentro para que no las arranque nadie) y que anuncian que el acto de Raquel García y Mireia Gey será el 2 de febrero. Es una versión extendida de la costumbre de poner esos mismos programas en el escaparate de comercios y, en definitiva, un ritual que sirve para recordar que la fiesta es, sobre todo, vecinal. Un buen grupo de falleros se sumó a la "pegà".



Un premio fallero muy bien pensado

Los premios que dan las comisiones son mejores cuanto más originales son. Incluso aunque se den dentro del propio ámbito fallero. Y han dado verdaderamente en el clavo los falleros de José Maestre (ya saben, el antiguo Ángel del Alcázar-José Maestre). Llevan tres años entregando el Premio Tizona (son la falla "El Cid", ya saben...). Y el galardón ha ido a parar al grupo de belenistas de la comisión de Creu i Mislata, reconociendo así su incansable labor en este arte, que les ha hecho ganar reiteradamente el primer premio. Con el mérito añadido de hacerlo en la modalidad Tradicional A, con lo que supone de no poder jugar con la libertad que supone el Libre Diseño.

Una Protectora de vareta

Las fallas de 2019 van tomando cuerpo y empiezan a verse en los talleres. Si por originalidad en ideas se trata, pocos hay como Juanjo García. Este año se estrena en Camino Barcelona-Travesía de Moncada y, fiel a su estilo de vareta y a jugar mucho con la crítica de barrio, lo ha tenido fácil para dar en el clavo. "Proteger a La Protectora" recreará la fachada del emblemático teatro de la demarcación y que este año cumple 90 años. Hay que recordar que en ella, además de celebrarse en su tiempo todo tipo de eventos falleros, también acogió gran parte de los debates del VII Congreso Fallero.

Estoreta by María Ródenas

La familia Ródenas se "salió" este fin de semana. Mientras Marta Ródenas estrenaba los jubones negros de la corte de honor, diseñados y elaborados en su taller, casi a la vez su hermana María presentaba el cartel más importante que tiene la fiesta y que no es de carácter oficial: el del Cant de l'Estoreta de la Plaza del Árbol. Creatividad por partida doble. El festejo infantil se celebrará 3 de marzo. Sillas y cachivaches apilados sobre una "estera" componen la obra.

Queda bendecida esta "senyera"

La comisión de Virgen de la Cabeza-José María Mortes Lerma se trasladó este fin de semana hasta la Basílica de la Virgen de los Desamparados. No se trataba de una misa de aniversario, como otras comisiones, sino para llevar la "senyera" que utilizan en los actos más destacados para que fuera bendecida en presencia de la patrona.



Las mascotas cortesanas, bendecidas

Encontramos en la fiesta de Sant Antoni a tres falleras de la corte de honor con sus respectivas mascotas. Por allí estuvieron Raquel Avivar (vecina de la demarcación antoniana, pues no en vano es de la comisión Camino Barcelona) y otras dos falleras de barrios muy cercanos: María Cavero (Primado Reig-San Vicente de Paul) y Azahara Vallet (Pedro Cabanes-Juan XXIII). Todas ellas acompañadas de sus respectivos perros, que quedaron bendecidos y preparados para las reiteradas ausencias de sus respectivas amas en las próximas semanas, donde los compromisos oficiales les van a dejar muy poco tiempo para estar juntos.

Raquel Avivar, Azahara Vallet y María Cavero, en la bendición de Sant Antoni.



El Casal Bernat i Baldoví ya premia el teatro

El fin de semana se celebra la Gala de la Cultura y con ella, los "saragüells" de obra, actores, dirección, etcétera. Los que se han dado ya, de forma paralela, son los premios del Casal Bernat i Baldoví, entidad que defiende las normas de El Puig, y que están a la mejor dicción, y que mete en el mismo "saco" todas las modalidades. Así, el primer premio ha sido para Reino de València-Duque de Calabria, con "¡Revolució!", de la categoría juvenil. También se han concedido dos menciones para Santa María Micaela por "Eh!Volució" de categoría infantil (lo parecido del título es casualidad) y para otra infantil: "El Temple del Sol" de Doctor Olóriz. Regne y Micaela ya fueron mención y primer premio (o sea, al revés) el pasado año.



Los falleros de Regne tras acabar "¡Revolució!", ambientada en la Revolución Francesa.



Félix Crespo critica la fecha de la asamblea

El concejal popular Félix Crespo ha criticado abiertamente la celebración de la asamblea de presidentes próxima por tener lugar el 22 de enero, día de San Vicente. Tanto es así, que ha sacado la artillería pesada y ha tildado la convocatoria de "otro agravio a nuestras fiestas y tradiciones del gobierno tripartito, que durante el mandato sólo ha hecho que lanzar ataques a nuestras señas de identidad, costumbres y raíces históricas". Por aquello de que se trata de un festivo local. "Es una falta de respeto hacia el patrón de nuestra ciudady un menosprecio a las comisiones falleras".

Al parecer, la fecha se seleccionó por compromisos de agenda. Se descartó el lunes 21 precisamente por ser víspera de fiesta. El miércoles 23 porque es todo el proceso de ensayos de la exaltación de las falleras mayores y el jueves 24 porque la embajada fallera se va a Fitur. Otra cosa es que se hubiese celebrado la última semana de febrero, aún con la entrega de ninots por medio.



Croquetas en el casal

Es proverbial la capacidad de las comisiones de falla de adaptar a sí mismos cualquier tipo de festividad o acontecimiento. La falla Camino Barcelona (si, la de Raquel Avivar, la fallera de la corte) organiza este sábado una fiesta gastronómica coincidiendo con el Día Internacional de la Croqueta. En "Croquefest", desde las siete de la tarde, habrá creaciones de todo tipo para degustar.





Dos mantenedoras... y dos mujeres

Desvelado el gran secreto de quien iba a ocupar el atril en las exaltaciones de Marina Civera y Sara Larrazábal, ahora lo ha hecho la Agrupación de Fallas de Burjassot. Y serán dos mujeres. Y todo queda en casa del año 2015. Serán la fallera mayor de València de dicho año, Estefanía López, y una de las componentes de su corte, María González, la última fallera de dicho sector (es de la Plaza del Pouet) que ha alcanzado el cargo representativo. Será el 23 de febrero en el sancta sanctorum de la villa: el Teatro Tívoli.



Ya llega el color a las Fallas

Avanza el calendario de forma inexorable y es el turno del color en los talleres. E inmediatamente se procede a empaquetar las piezas para que no cojan polvo. Los artistas empiezan a dejar imágenes de piezas que se van completando. Es el caso de Víctor Navarro, que nos obsequia con esta figura, que demuestra que las cosas empiezan a completarse. Es uno de los talleres que interesa ver en acción: después de un buen 2018, con un sexto y un octavo premio, así como el "Caliu" en la Plaza del Patriarca, este año da un salto cualitativo y planta no sólo una falla en sección alta (Carrera S. Luis-Dr. Waksman en Segunda A), sino cuator más: sus habituales de la Universitat Vella y Padre Alegre, más Dr. Álvaro López y L'Eliana-Cid. Todo un reto. ¡Y cinco infantiles!.

La canción del puesto de flores, preparada

Carmela en Drama se asoma con su guitarra entre las figuras de la falla infantil municipal que está ultimando Cap de Suro. Hay que recordar que el "puesto número 14" de flores tendrá su propia canción, que sonará los días que esté plantada en la plaza. Dicen los artistas de la falla Xavier Gurrea y Ariadna González, que no se pueden quitar ya de la cabeza. Si eso se consigue también entre el público, el éxito estará asegurado. La falla está causando buena impresión. Sus líneas, sin ser clásicas, gustan cuando las han plantado los años anteriores y la temática está bien buscada.

¿Fuiste de Chiva-Francisco de Llano?

En este mismo hilo comentamos la curiosidad de que la comisión de Lepanto-Don Juan de Austria celebra, y además con una cena de gala, su 45 aniversario. Pues Chiva-Francisco de Llano no se queda muy atrás: le han dado condición de acontecimiento a su 40 aniversario. Van a organizar una gala el 9 de marzo y quieren que acudan todos aquellos que, en algún momento, hayan formado parte de su historia.

La comisión plantó por primera vez en 1980 y su inicio fue verdaderamente fulgurante. Bajo la presidencia del que sería concejal del ayuntamiento de València Arturo Gascó, sumó nada menos que seis primeros premos en sus trece primeros años de vida. En 2002 volvieron al primer plano al ser nombrada fallera mayor de València una de sus falleras, Sara Martín E. año pasado desarrollaron un proyecto que aunaba la falla con la pedagogía sobre la ciberseguridad.







Recibimiento a lo grande en "casa Neus"

Dentro del incansable recorrido de las falleras mayores y cortes de honor a las presentaciones de las comisiones a las que pertenecen, cuando van a las de ellas mismas suele ser un momento especialmente emotivo. Por ejemplo, la de Maestro Serrano-Alicante, a la que pertenece Neus Lozoya, fue especialmente sobresaliente, con el público puesto en pie durante el paso de toda la corte. Es la primera vez que la comisión de Xirivella tiene fallera en lo más alto y por eso, la presentación de Rebeca Ferrer tuvo un valor añadido con las ilustres visitantes.

Neus Lozoya se abraza a la fallera mayor de su comisión, Rebeca Ferrer. (Foto Falla Mestre Serrano)

Declamación: reedición de una competencia

Sol Prior y Alba Juan pertenecen a la misma "quinta" y ya han participado, con premios incluidos, en el concurso de declamación infantil de la JCF. Ahora, con el paso a la edad juvenil, continúan subidas al escenario y por eso fueron, respectivamente, primer y segundo premio del concurso de la JCF. Completó el podio Mireia Saavedra. Son de las fallas Venezuela, Mercado de Castilla y Duque de Gaeta, respectivamente. Aunque esta actividad no acaba de consolidar, ni siquiera con la aparición del teatro en la misma categoría: las tres falleras fueron las únicas participantes.

En senior, el primer premio fue para todo un clásico del teatro fallero: Eduardo Navarro de Tena, de Archiduque Carlos-Músico Gomis, a quien secundaron Maribel Torijo (Cedro) y Macarena Izquierdo (Duque de Gaeta).

El día grande de Blanquerías

Mañana llega uno de los actos solidarios más sobresalientes del ejercicio: el hotel Westin acogerá la subasta de obras realizadas por artistas a beneficio de Aspanion (Asociación de Padres de Niños con Cáncer), que han reconvertido dibujos realizados por niños en obras de notable entidad. La subasta empezará a las siete de la tarde. Esta es una de las obras, realizada por Rui Pinto Silva.

Y solidaridad en Poeta Altet-Benicarló...



Y es que la solidaridad es ya una marca de la casa en las comisiones de falla. Las iniciativas se suceden una tras otra. Por ejemplo, Poeta Altet-Benicarló va a dedicar su jornada dominical a concienciar a sus falleros, y a todo aquel que se acerque, a conocer la Asociación para la lucha contra la Leucemia de la Comunidad Valenciana. A las doce y media habrá una charla sobre la donación de médula y a las dos y media, una paella solidaria.

... y solidaridad en Llorers

Así mismo, la Asociación de Afectados por el Síndrome de deleción 1p36 participarán este domingo 20 en una jornada de "showroom" en el casal de Llorers-Arquitecto Lucini, en el que empresas de artesanías y complementos relacionados con las Fallas (abanicos, peluquería, patchwork, abanicos, fotografía...). También habrá un quinto y tapa. Todo, desde mediodía.

Una nueva cifra para hacer aniversario

Los aniversarios se asocian a cifras redondas. En las Fallas, que se suele celebrar todo, los cumpleaños más recurrentes son los habituales 25, 50, 75 y 100. Además del 5 y 10. Pero Lepanto-Don Juan de Austria ha organizado para el día 9 una Cena de Gala por el... 45 aniversario. Y así es. La "Falla del Sur" plantó por primera vez en el año 1975. Desde entonces ha destacado por su presencia ocasional en la Sección Especial Infantil, a la que regresará este año de la mano de Carlos Borrás.



50 años de imágenes, fusionadas...

Un cuadro en el que se destaca el escudo de la comisión, formada a su vez por fotografías de falleros durante medio siglo, recordará para el futuro en el casal el 50 aniversario de la comisión de Lepanto-Guillem de Castro. Se trata de un regalo donado por las falleras mayores, Elena Alonso Cantos y Julia Julia Cervera. Efectivamente, la comisión actual cumple medio siglo consecutivo, aunque la historia de fallas en la demarcación es mayor. Datan su antiguedad en 1871. Antes de la actual comisión, que plantó por primera vez en 1970, había plantado con intermitencia en las décadas anteriores. En la era contemporánea, y como bien se sabe, es un referente en el mundo de las fallas experimentales, de las que es una de sus pioneras.

... y un soplo por otros 50 años de vida

Y cincuenta años, todos de corrido y sin vestigios previos, es lo que celebra Obispo Jaime Pérez-Luis Oliag. En el año 1970 plantaron por primera vez cuando el barrio empezaba a formarse, alternando las primeras edificaciones con parcelas de huerta y hasta alguna barraca que todavía había por allí, un barrio separado del centro de la ciiudad por Peris y Valero, que por entones todavía era carretera nacional, y las antiguas vías del tren. Allí plantaron una falla de Enrique Viguer bajo la presidencia de Rafael Estellés. Y este fin de semana han celebrado la gala del cincuentenario. La tarta conmemorativa fue soplada por el cuadro de honor y por cuatro falleros fundadores.

El regreso de cuatro FFMMVV

La Agrupación de Fallas del Marítimo entregó este fin de semana, dentro de sus jornadas grandes por la presentación de bocetos, las memorias anuales correspondientes a los ejercicios de 2016 y 2017. Con un pelín de retraso, pero lo que importa es que pasan los años y la biblioteca histórica continúa creciendo. Y a la misma fueron invitadas las falleras mayores que lo fueron en dichos años y las cortesanas de la Agrupación.

Estos actos sirven, entre otras cosas, para contemplar... cómo crecen las infantiles. Si ya en los últimos tiempos hemos visto cómo Clara Parejo continúa su carrera para alcanzar a su mayor, la ya de por sí altísima Raquel Alario, tampoco tiene desperdicio cómo, en apenas dos años, van dejando atrás la niñez tanto Sofía Soler como sus falleras de la corte, Irene Gil, Celia Guerras y Alba Viller. La vida sigue y ellas son el futuro de la fiesta.

Descubre AQUI los bocetos 2019 de la Agrupación del Marítimo



Revive AQUI la fiesta de inauguración de los bocetos de la Agrupación del Marítimo a cargo de Marina Civera y Sara Larrazábal

Un regreso muchos años después

Todavía a estas alturas se siguen celebrando presentaciones de proyctos. Una de ellas ha sido la de Puebla de Valverde-II República. Que tuvo como aspecto llamativo el regreso a la misma de Fernando Urios. Justamente este año se cumplían 15 años desde que plantó en una ocasión en ese cruce y ahora se produce el "comeback".

La falla infantil la plantará Juan José Sevilla, que el año pasado hizo una "cucada" en esta demarcación, recompensada con un sexto premio, por lo que se le renovó la confianza para este año.

Como curiosidad, ambos recibieron de obsequio una camiseta conmemorativa que anuncia donde van a plantar este año. En un cruce que cumple este año su 28º ejercicio de vida.

La subasta de Blanquerías ya tiene fecha

Va a ser uno de los acontecimientos importantes de verdad a nivel comisión en el mes de enero: la Subasta Solidaria de la falla Blanquerías. En ella, y a beneficio de Aspanion, saldrán a puja obras con argumento social que conocidos ilustradores han realizado a partir de dibujos realizados por niños. La cita, finalmente, es el jueves, día 17, en el hotel Westin. Y los beneficios irán a parar a la asociación de niños con cáncer.

Este es uno de los ejemplos de ilustraciones: el trabajo realizado por el niño Adrián Segarra, de 2 años, ha sido reconvertido por Rafa Vilches.

Un "saragüell" asegurado

El próximo fin de semana se celebra la Gala de la Cultura. Una curiosidad previa: hay una comisión que, sí o sí, ya tiene un premio asegurado. En una situación inusitada, los tres nominados para una categoría son de la misma comisión. Jorge Rocher, José Cuenca y Laura Ramos, que optarán al "saragüell" a actor o actriz novel en obra larga. Curiosamente, de los cinco actores que formaron parte de "7 Anys", los que no fueron nominados fueron los actores más veteranos, Luisa Ortiz y el concejal Carlos Galiana. Pero sí que formaron parte como equipo de la nominación a mejor obra.

El cuadro teatral de Sevilla-Denia.

Un deseo muy fallero

La cámara de Antonio Cortés Latre tiene la virtud de encontrar aquellos detalles que pasan desapercibido al resto de la humanidad. Veamos este ejemplo. En el árbol de Navidad de la Plaza de la Reina, todo aquel que quería expresaba su deseo. Salud, trabajo, respeto, un mundo mejor, que no haya violencia hacia las mujeres... y una fallera que se llama Aurora escribió su sueño confeso: "poder ser de la corte del 2020 para seguir mi sueño de FM". Nos quedamos con el nombre para ver si, tras las preselecciones y la elección, el sueño de Aurora se ha completado. Sería bonito.

Legado fallero de Rojas de la Cámara

Uno de los últimos profesionales de la vieja escuela del comic valenciano, Alejandro Rojas de la Cámara, nos ha dejado. El que fuera creador de personajes en la edad de oro del comic dejó un curioso legado en las Fallas: el escudo de la comisión de Andrés Piles-Salvador Tuset. La comisión creada en el ejercicio 84-85 tiene como elemento principal una llama humanizada cuyo trazo sí que es verdad que recuerda las características del dibujante de Paterna.

El Casal Bernat i Baldoví convoca sus premios

El casal Bernat i Baldoví ha covocado sus premios para el uso del valenciano, pero con normativa de la RACV, ya sea en los llibrets como en los carteles, así como uno tematizado. Son, en concreto, convocatorias a "escena reivindicativa valenciana", crítica, uso del valenciano durante el ejercicio, artículo de investigación en el llibret, narrativa, uso del valenciano en el llibret y en los carteles. El de escenas, investigación y narrativa tienen dotación económica y los desmás, estandartes y diplomas. Cada modalidad tiene su propio reglamento e inscripción.

Premio para Marina Civera

Pepe Chiral da nombre a los premios que concede la Agrupación de Fallas del Marítimo a aquellas personas y colectivos que se distinguen por su trayectoria en la fiesta en lo tocante a la cultura ylos "valores valencianos", que encarnaba el ya desaparecido fallero. Este año, los galardonados que ha seleccionado el jurado son el que fuera durante muchos años miembro de la JCF Rafael Juan y cofundador, precisamente con Pepe Chiral, de la Unión Regional Valenciana. Durante 24 años fue el delegado de juntas locales de la JCF.

A título colectivo se le concede al Grupo de Danses de la falla Progreso-Teatro de la Marina, colectivo de referencia en el distrito a la hora de poner en valor el folclore autóctono.

Y también habrá un premio especial para la fallera mayor de València. Marina Civera pertenece al Barrio de San José, comisión que, curiosamente, marca la frontera oeste de la jurisdicción de la agrupación por el barrio de Algirós. Con ella, el distrito marítimo se ha reencontrado con el máximo cargo de la fiesta después de que, en 2016, lo ostentara Alicia Moreno.

San Isidro convoca premios de Compromiso Fallero

Ha empezado el plazo de inscripción en el premio Sidret, que convoca la comisión del Barrio de San Isidro, dedicado al compromiso y la responsabilidad social. En concreto hay un Premio Sidret "Compromiso Fallero", dirigido a reconocer la labor de una comisión fallera que haya desarrollado un proyecto relevante en el ámbito del compromiso y la responsabilidad social. Este premio se inspira en los valores de compromiso y trabajo honesto y desinteresado que para la falla representa Francisco Pastor.

Y el Premio Sidret "Legado de Sonrisas", está dirigido a reconocer la labor de particulares, asociaciones, instituciones y empresas que hayan llevado a cabo proyectos relevantes en el ámbito del compromiso y la responsabilidad social. Este premio se inspira en los valores de alegría, optimismo y fuerza de voluntad para mejorar que para la falla representa Maite Fernández

La información se obtiene en la dirección solidaridadfsi@gmail.com

Fallas en proceso de empaquetado

Las Fallas se encuentran en su último proceso de elaboración. De hecho, ahora es la pintura la que empieza a cobrar el protagonismo. Pero también se está produciendo otra tarea no menos al uso: el empaquetado de piezas ya completas, que se cubren de plásticos para evitar que se deteriore. Es lo que ha mostrado, por ejemplo, Xaume Torrent, quien asegura que es consecuencia de que " avanzamos según lo previsto en el taller".

A Xaume Torrent se le podrá ver, en el concurso de fallas de València, en Joaquín Navarro-Carrícola, Pi i Margall-Arturo Cervellera (Burjassot) y l'Alcota-Sagunt (Quart), tanto en mayores como en infantiles, así como las infantiles de Marqués de Caro, Plaza de España, Carrera S. Luis-Rafael Albiñana y Poeta Llorente-Barón de Cárcer (Quart).

Audrey, en El Turista Fallero

José Ceballos y Francisco Sanabria son los autores, por primera vez, de la portada de la revista El Turista Fallero. Los artistas, fieles a su estilo, han plasmado una serie de elementos relacionados con la fiesta: música, indumentaria, pirotecnia y falla. Todo ello, sobre la pamela de una figura de Audrey Hepburn que recuerda la escena del hipódromo. Hay que recordar que esta actriz fue la gran protagonista de la falla infantil del ayuntamiento en 2015 que plantó esta pareja de artesanos, recreando la obra de Antonio de Felipe.

Entre los personajes de la obra ha llamado la atención la figura del saxofonista, en el que algunos creen reconocer al concejal Pere Fuset. Y el artista fallero, que recuerda a un maestro de Ceballos y Sanabria, José Puche, sobre todo porque está pintando una luna que fue mítica en el año 1996, su "Malvarrosa Night".



Reconocimiento a Antonio Villalba

El pasado fin de semana, así lo hemos referido en esta misma sección, falleció Antonio Villalba, miembro de la delegación de recompensas de la Junta Central Fallera y padre de Lucía Villalba, componente de la corte de honor de 2018. Apenas dos días después, el pleno aprobó la concesión a título póstumo del "bunyol de brillants". Justo llegaba el momento de la aprobación de las recompensas que se conceden a falleros y falleras que han faltado este ejercicio y ha dado tiempo a incluirlo. La entrega del mismo será un momento especialmente emocionante.



Pesar por el fallecimiento de Fernando Ruiz y Antonio Villalba

El mundo de las fallas ha perdido a un componente histórico de la misma: Fernando Ruiz González de Lopidana. Vinculado toda la vida a la Plaza de Patraix, fue reclutado durante unos años de la mano de Josechu Rey de Arteaga para ser vicesecretario de la Junta Central Fallera. Ejerció de jurado de fallera mayor y estuvo en no pocos círculos de opinión de la fiesta.



La Junta Central Fallera ha perdido también este fin de semana a otro componente: Antonio Villalba Sendra, fallero de Quart-Turia quien, además, era padre de Lucía Villalba, la más joven de las componentes de la corte de honor del pasado año.

La "Rocío Gil - ninot" toma cuerpo

Se acaba el tiempo y los artistas ya están en pleno "calentón". Entre las fallas que se seguirán con más interés estarán, sin duda, las de Raúl Martínez "Chuky". Este fin de semana ha dejado ver cómo marcha Rocío Gil. Es decir, el remate de Sevilla-Denia realizado a partir de un escaneado integral de la fallera mayor de València de 2018. Ya ha finaizado el proceso de empapelado de la figura que representará la lucha de la mujer contra la violencia machista.



(Micro) teatro para los casales

La Compañía Estable de Teatro de la Junta Central Fallera va a desarrollar una nueva actividad: "Microteatre al Casal", con la que las comisiones pueden solicitar su presencia en el casal para realizar veladas de microteatro de forma prácticamente gratuita. Hay cinco piezas, que son las ganadoras del concurso literario y se deben escoger por lo menos dos. Con la particularidad añadida de que el único "precio" que hay que pagar es invitar a cenar a la compañía y hacerse cargo de los mínimos gastos de montaje.

Las obras, dirigidas por Gaspar Zamora, son "l'Ascensor", de Rocío Alzueta; "Un favor enorme", de Ximo Hernández; "Sorpasso", de Verónica Raga; "100ents perduts", de Pepa Gómez y "Àdam i Eva", de Verónica Raga.

Las estrellas de Alcaide

Además de diseñador, decorador, escenógrafo productor de espacios y muchas otras virtudes, Ricardo Alcaide ha plantado ocasionalmente fallas. Pero en estos momentos, y sobre todo estos días, recupera protagonismo con la Cabalgata de Reyes. Suya es la Estrella que se estrenó hace ya dos años y en esta ocasión ha sido el responsable del diseño del Ángel Anunciador, uno de los elementos nuevos que se espera con bastante expectación.

Pero hay más, la estrella debió causar tan buena impresión, que tres modelos de la misma han viajado a Canarias, donde participan también esta tarde-noche en el festejo de Las Palmas y son donde se desplazarán Sus Majestades, cada uno con un color distintivo.

Son estrellas realizadas en estructura metálica e iluminación Led interna. Viajaron en contenedor y Alcaide acudió allí para montarlas y darles los últimos retoques.

La fallas condenan el ataque a la Federación de Hostelería

En otras ocasiones han discrepado porque los intereses no siempre son convergentes. Pero las tres asociaciones más importantes del colectivo de las comisiones falleras se han unido para condenar el ataque a la sede de la Federación Empresarial de Hostelería de València reivindicada por la asociación Arran. La Interagrupación y las Federaciones de Especial y Primera A repudian "cualquier acto vandálico, tipo de agresión o las imposiciones de creencias".

Nuevo premio para escenas sobre la discapacidad

Una nueva preocupación social se incentiva en las escenas de Fallas. Si en los monumentos ya se puede optar a galardones por, por ejemplo, escenas dedicadas al LGTB, al "running", a la pirotecnia... ahora se une algo no menos sensible como es el mundo de la discapacidad y la movilidad reducida y que ha convocado la Fundación OSGA, una entidad dedicada precisamente a la formación y reinserción laboral de personas que sufren algún tipo de discpaacidad.

Cualquier comisión podrá optar a un estandarte y 300 euros inscribiendo su escena antes del 10 de marzo en comunicacion.valencia@osga.es

Un torneo por Lucas...

Las actividades solidarias son una constante en las comisiones. Y las iniciativas pueden ser de todo tipo. La campaña "Arriba Lucas" busca donativos para ayudar a un niño con parálisis cerebral severa. Pues bien, la comisión de Camino de Moncada-Pintor Jacomart ha organizado un torneo de pádel para el 10 de febrero en el que las inscripciones se destinarán a su tratamiento. Los premios para los mejores en el torneo son donados por colaboradores, para que también haya recompensa. La comisión está sensibilizada porque una de las falleras trabaja con una tía del niño y llevan ya tres años colaborando con acciones como ésta hacia una familia con la que la relación ya es muy estrecha.



... y un libro por Claudia



Lo mismo ocurre con Claudia, una niña de tres años sin movilidad de cintura hacia abajo por un tumor y que necesita ayuda económica para pagar sus terapias. Aquí, la iniciativa es de la fala Polo y Peyrolón-Ciudad de Mula, que el día 12 presentará en su casal (desde las 19.30 horas) el libro "Un suspiro llamado Soledad", de José Alberto Estival, quien firmará los libros que se adquieran.

Doctor Collado pone solidaridad y música

La comisión de Doctor Collado llevó su 150 aniversario incluso a la San Silvestre, donde una "comparsa" recordó el aniversario; esto es, un equipo de atletas que partieron junto con el lema "Som 150". Y vuelve pronto: el domingo 13, a las 11.30 horas, celebará un concierto solidario a beneficio de Cáritas Diocesana en el Palau de la Música. Contará con la participación de los coros de Antiguos Alumnos e Infantil de Marni y la Banda del Centro Artístico Santa Cecilia de Foios. todo ello con entrada a cinco euros.

Tiempo de traslado de fallas

Con el inicio del año se multiplica un proceso inherente al ciclo creativo: en los casos en que se puede, el traslado de fallas, enteras o parciales, desde los talleres a otros locales, tanto naves alquiladas durante unos meses como en otras que son propiedad de falleros de la comisión contratante. La imagen recoge esta situación con el artista Antonio Rubiño que trasladaba piezas completas. Eso sí, protegidas al máximo.

Falla de Antonio Rubiño acomodada en una camioneta.

La expresión de Gio

Y otros artistas empiezan a dejar retazos del trabajo que se va a plantar el próximo mes de marzo. Es el ejemplo de la imagen aportada por Georgina Torres, que este año volverá a plantar en Santa María Micaela con su particular estilo. Es una de las profesionales a seguir a corto plazo.

El arte de Gio, presentado por ella misma en sus redes sociales.

Antes de los rodetes, las barbas

Se acerca la Cabalgata de Reyes, pero éstos han llegado a uno de los establecimientos céntricos de la ciudad, que se caracteriza por el tuneado del escaparate según la temporada. Es la empresa de posticería Hair Up, uno de los grandes proveedores de pelo de valenciana y que, sin embargo, ahora tiene a sus majestades (y a Papá Noel de infiltrado) como las grandes protagonistas. Aunque, en la trastienda, la empresa trabaja a destajo en la recta final del ejercicio para servir moños y rodetes a tutiplén.

Andrea Salvador ya ha vuelto...

Para los amantes de las estadísticas cortesanas. Pasan los años y los ciclos se completan o están en vías de ello. Días atrás vimos a la comisión de Antonio Molle-Gregorio Gea recoger su premio de belenes. Junto a la fallera mayor infantil, Celia Mañas, está su mayor. Pues bien, Andrea Salvador Moreno perteneció a la corte infantil de 2004, también representando a su falla de toda la vida.

Andrea Salvador, en la actualidad, y cuando la conocimos a finales de 2003.

... y tendrá una falla singular

Por cierto, Andrea verá plantar y quemar una falla singular. Retomando la línea de la originalidad, que le llevó no hace tanto tiempo a reproducir edificios singulares de la Villa, en esta ocasión van a mirar hacia su interior. David Zahonero y Paco Cuadros plantarán 300 sillas personalizadas, tantas como falleros mayores e infantiles tiene la comisión, para celebrar el "asentamiento" en un nuevo casal. Teniendo en cuenta la experiencia de Borrull-Socors del pasado año, la "cremà" promete ser apoteósica. La comisión, que a principios de siglo picó muy alto, llegando a militar en Primera B, se encamina hacia el cincuentenario, que llegará en 2022.

Proyecto de la falla Antonio Molle de 2019.

Despidiendo el año... con la falla

Acabó el año 2018 y empieza 2019. Con las Galas de la Cultura y las exaltaciones de las falleras mayores de València, el programa oficial de festejos tomará ya plena velocidad. Igual que en los casales, donde dicha actividad también se multiplica con la última fase de exaltaciones y las últimas, pocas, presentaciones de proyectos, individuales o conjuntas.

Nos quedamos en la despedida del año con dos modelos de asociacionismo: la unión de falleros para celebrar conjuntamente la San Silvestre (en la foto, la espectacular reunión de Músico Espí-Grabador Fabregat) y la fiesta de Nochevieja en casal, un espacio ideal a su manera para cambiar de año entre gente conocida. Como ejemplo, la de Vicente Castell Maiques.

Celebraciones navideñas: San Silvestre de Músico Espí y Nochevieja de Vicente Castell Maiques



Histórico del Concurso de Maquetas

Hay actividades falleras que tienen sus particulares especialistas. Y es lo que sucede con San Vicente-Amparo Iturbi. Su victoria en el concurso de maquetas de la JCF les convierte en la que más galardones han tenido en la especialidad, deshaciendo el empate que tenía con los primeros grandes dominadores, Norte-Dr. Zamenhoff. La comisión de la Creu Coberta ha conseguido prolongar su dominio con el paso del tiempo y las épocas y ya en su momento también demostraban no poca habilidad con los belenes.

Histórico del Concurso de Maquetas de la JCF

1996: Actor Mora-Av. Constitución

1997: Duque de Gaeta-Pobla de Farnals

1998: Pintor Goya-Brasil

1999: Norte-Dr. Zamenhoff

2000: Norte-Dr. Zamenhoff

2001: Norte-Dr. Zamenhoff

2002: Norte-Dr. Zamenhoff

2003: Norte-Dr. Zamenhoff

2004: Norte-Dr. Zamenhoff

2005: Plaza de Honduras

2006: San Vicente-Amparo Iturbi

2007: Pio XI-Fontanares

2008: San Vicente-Amparo Iturbi

2009: San Vicente-Amparo Iturbi

2010: L'Alcota-Sagunt

2011: Primado Reig-San Vicente de Paul

2012: Convento Jerusalén-Matemático Marzal

2013: Duque de Gaeta-Pobla de Farnals

2014: San Vicente-Amparo Iturbi

2015: Costa y Borràs-Agustina de Aragón

2016: San Vicente-Amparo Iturbi

2017: San Vicente-Amparo Iturbi

2018: Exposición-Micer Mascó

2019: San Vicente-Amparo Iturbi

La maqueta de San Vicente-Amparo Iturbi, que todavía puede verse en Expojove.

Niños y artistas cargados de solidaridad para Blanquerías

La comisión de Blanquerías prepara su nueva subasta artística de carácter benéfico, en el que las obras realizadas por niños pasan a ser objeto de inspiración de dibujantes y diseñadores profesionales, con lo que ganan en revalorización de cara a la obtención de fondos, que este año serán para Aspanion en fecha que todavía no se ha confirmado. El caso es que los dibujantes ponen de forma desinteresada su talento en estaparticular conversión de una temática que recuerda el reto vital que supone para un niño superar el cáncer. Sirvan de primera muestra las obras realizadas por Cap de Suro y Ramón Pla sobre ideas de Raquel Gramage (la polifacética componente de la corte infantil de 2016) y Alicia Gómez.

Diseños para la subasta de Blanquerías por Cap de Suro y Ramón Pla sobre ideas de Raquel Gramage y Alicia Gómez



De la mesa del truc... a la sala de partos

El año ha finalizado con la disputa, en la villa de Carlet, del maratón de truc Regne de València, en el que parejas de diferentes poblaciones se dan cita en las simultáneas para decidir quienes son los mejores jugadores del momento. Burriana se llevó la victoria por delante de Picanya, Carlet y Buñol, sucesivamente.

Hasta ahí, la noticia. Y ahora la curiosidad, que desvelaba el delegado de juntas locales, Ferran Martínez: a poco de finalizar, y cuando iban a quedarse a la paella de hermandad, uno de los jugadores de Paiporta recibió la noticia de que su mujer se ponía de parto antes de tiempo. Conlo que hubo que improvisar la entrega del banderín recordatorio de manos de Marina Civera y marcharse a toda prisa para asistir al feliz alumbramiento de una nueva fallerita. Que será cesada en la Plaça de Cervantes de la villa.

Marina, con los juradores de Paiporta.