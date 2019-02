Las Fallas 2019 al minuto: Febrero

"Overbooking" político en la fiesta

Que los actos falleros van a estar muy concurridos por los políticos es algo que ya salta a la vida. No hay cita más o menos importante que no cuente con una legión de titulares, candidatos y asesores. La inauguración de la Exposición del Ninot fue un claro ejemplo de ello. Allí estaban todos: Pere Fuset fotografiando los ninots en los que aparecía; María José Catalá con un chef de verdad (Toni Carceller) y uno de cartón (Pepe Rodríguez); el equipo socialista al completo con el ninot de Sandra Gómez (que incluye el dedo herido y el velo de -futura- novia), Fernando Giner y Amparo Picó haciendo publicidad de la figura de Almirante Cadarso, Isabel Lozano fotografiando los ninots de igualdad...

Protagonista del Libro Fallero

Más allá de la polémica sobre el Libro Fallero, que forma parte del sueldo de los políticos (el retraso en estar todo el "stock" que denunciaba Félix Crespo "por falta de previsión" y el "a vosotros también os pasó y faltais al respeto a los voluntarios de JCF que lo hacen" de contestación de Pere Fuset), no deja de ser importante la molla del mismo. Lo voluminoso del libro y, por consiguiente, que no sea barato, no quiere decir que no sea una pieza de coleccionista. El gran protagonista este año es José Segrelles, puesto que se cumple el 90 aniversario del primer cartel de Fallas.

Uno de los capítulos más emotivos es la memoria a aquellos falleros importantes que se han ido este año. En el presente ejercicio, especialmente, el que fuera presidente de la JCF y concejal de fiestas, Enrique Real.

(Foto: fallas.com)



Un homenaje en directo

El ninot presenado por la falla Reina-Paz para la Exposición Infantil está dedicado al legendario utillero del Valencia CF, Bernardo España "Espanyeta". Antes de llevarlo al Museu de les Cièncias se tuvo el detalle de llevarlo a su casa para que lo conociera in situ.



Continúa el "showroom" en Maestro Valls

La comisión de Maestro Valls-Marino Albesa tiene abierta durante la jornada de hoy, hasta las seis, el "Mescamestre", un "showroom" dedicado a complementos de valenciana y que sirve también para colaborar con la Asociación Española Contra el Cáncer. La comisión se encuentra en plenos festejos del 50 aniversario y éste es uno más de sus alicientes.



Microteatre ya en los casales

La comisión de Carretera Escrivá-Cooperativa San Fernando se ha apuntado al microteatro de la Junta Central Fallera. En su casal se interpretaron "L'ascensor" y "Un favor enorme" y aseguran que lo pasaron muy bien. Hay que recordar que esta iniciativa supone "contratar" al cuadro de Teatro Estable de la JCF que interpretan de forma gratuita, por lo menos, dos obras. El único "precio" es, obviamente, la cortesía de invitarles a cenar.

Un plan para el sábado con la pólvora de Benicalap

La Federació Amics de la Pólvora de Benicalap sigue preparando la "super mascletà" que tienen prevista para el 19 de marzo y que pretende ser un "plan B" en lugar del llenazo de la falla municipal. Como se recordará, varias comisiones del barrio han unido sus recursos pirotécnicos para celebrar dicho disparo. Y como lo importante, en estos casos, es "hacer comunidad", para este sábado han organizado un "esmorzar de traca". Por cinco euros se puede pasar la mañana en el casal (Manuel Meliá Fuster-Carlos Corina) y para apuntarse sólo hay que hacerlo en cualquiera de las comisiones participantes en el macro proyecto: Avenida Burjassot-Serra d'Agulletn, General Llorens, Manuel Meliá Fuster (las dos: Maria Fernanda d'Ocón y Carlos Cortina), Acacias-Picayo, Ciudad del Artista Fallero y Periodista Gil Sumbiela-Azucena. Las fallas de la contornada de la avenida del Levante UD, escenario del disparo el día de San José.



Borrull-Socors falla el premio de Manolo Latorre

Borrull-Socors se lanzó hace dos años a premiar trayectorias falleras con un galardón que homenajea, a su vez, a un histórico de la fiesta: Manolo Latorre. El intríngulis del premio es que se tienen que poner de acuerdo los presidentes de la Junta Central Fallera. Pere Fuset, Paco Lledó y Félix Crespo, junto con el que fuera directivo de Enrique Real, Evaristo García, han decidido darlos a Inma Guerrera a la Trayectoria Fallera (impagable en las bambalinas falleras) y al músico y director Rafa Vizcaíno por su contribución a la cultura valenciana.