Malvarrosa vuelve con la firma ATE para los espectáculos de luz en Fallas

La comisión de Malvarrosa-Antonio Ponz-Cavite volverá a participar en el concurso de calles iluminadas de Fallas y también apostará por la celebración de espectáculos coincidiendo con horas, con lo que, en ese sentido, desafiará a Cuba-Literato Azorín.

Desde hace años, la comisión del Marítimo se lanzó a la formación de grandes montajes luminosos con los que crear su propia marca y después de haberlo intentado con calles adornadas (con notable éxito) y con la falla de Especial. Para la edición de este año no contará con empresa italiana, sino con producto nacional. Lo hará con ATE Iluminación, una de las firmas clásicas y con la que trabajaron durante 15 años.

El montaje contará con 30 arcos de luz par a la que se promete un concepto considerado como «el secreto mejor guardado, que no dejará indiferente a nadir por su ingenio y novedad», y con el que, aseguran, se atendrán a las bases. Serán 250 metros iluminados, con motivos de fantasía y cortinas y los encendidos musicales serán a partir de las ocho de la tarde, creciendo conforme avance el calendario.

Las particulares características de estas calles propician que esta comisión no esté afectada por el Bando de Fallas a la hora de establecer vías de evacuación. El reto, sin embargo, será el de toda la vida: convencer a ciudadanos y visitantes que la visita vale mucho la pena.